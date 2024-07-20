55 років від дня висадки на Місяць. Топ-5 фільмів про підкорення супутника Землі: якою ціною це далося

Фокус підготувався до ювілею "захоплення" Місяця. Добірка найрейтинговіших стрічок про нашу космічну "супутницю-стареньку" в різних жанрах: фантастика, біографічна драма, анімація, документалістика.

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Щорічно 20 липня відзначається Міжнародний день Місяця, який запровадили на честь дня його підкорення — 20 липня 1969 року. Сьогодні — 55-річний ювілей цієї пам'ятної події. Щойно вийшла чудова штатівська комедія "Забери мене на Місяць", про яку ми вже писали. А тепер навздогін Фокус представляє рейтинг найкращих фільмів на місячну тематику.

1. Місяць 2112 / Moon

Велика Британія, 2009, фантастика, драма, антиутопія.

IMDb: 7,9

Дуже високий рейтинг у дебютного фільму Дункана Джонса (між іншим, син Девіда Бові) — цілком заслужений, бо це психоделічний шедевр у дусі фантастики Філіпа Діка, його "Того, що біжить по лезу", "Матриці" Вачовскі або картин Крістофера Нолана, на кшталт "Початку" чи "Інтерстеллара".

"Місяць 2112" — це ще й бенефіс актора Сема Роквелла в ролі Сема Белла — він тут грає одразу кілька версій-клонів себе, але які відрізняються характерами.

Фільм був знятий за копійки, як для фантастики, але викликав фурор, хоча трохи не покрив витрати.

Критики завзято хвалили Роквелла, а режисер Джонс відхопив премію BAFTA "за дебют". Згодом стрічка набула культового статусу.

За сюжетом Белл три роки працює на Місяці на станції з видобутку гелію-3 — джерела енергії на Землі. Спілкується хлопець тільки з роботом, що говорить (озвучка Кевіна Спейсі), а навколо — ні душі. Трирічний контракт добігає кінця. Два тижні залишилося домучитися. Але тут раптом трапляється аварія. Белл знаходить несподівано в місячній "глушині" пораненого астронавта, а коли відкачує його на станції разом із роботом, виявляє, що ця людина дуже схожа на нього самого.

Історія бере глядача парадоксальними ідеями, перевертнями, стилем і акторською грою Роквелла.

Трейлер фільму "Місяць 2112"

2. Аполлон-13 / Apollo 13

США, 1995, пригоди, історія, драма

IMDb: 7,6.

Фільм заснований на реальній історії корабля "Аполлон-13". Звісно, де США в кіно потрібен хороший хлопець — там Том Генкс, який грає астронавта Джеймса Ловелла. Тут чудовий хлопець потрапив у неприємну ситуацію.

За планом ракета мала доставити на Місяць третю земну експедицію. Але під час польоту сталася аварія, яка не тільки не дозволила місії досягти своєї мети, а поставила під загрозу саму можливість повернення екіпажу на Землю.

Стрічка режисера Рона Говарда давно стала зразком космічного кіно (без фантастики), з безліччю реальних проблем і психологічного драматизму. Її технічна точність вважається еталонною. Фраза з фільму "Аполлон-13" стала крилатою: "Невдача — не варіант".

Трейлер фільму "Аполлон-13"

3. Гидкий я / Despicable Me

США, 2010, анімація

IMDb: 7.6

Перший шедевральний анімаційний хіт ($69 млн, збори $543 млн) студії Illumination Entertainment про лиходія Грю, який задумав не те що підкорити Місяць, а просто його привласнити. Як? За допомогою зменшувача і космічного корабля, на який довелося скинутися багатьом, оскільки злісний винахідник витратився.

І все б нічого, але його конкурент і заздрісник Вектор не дає спокійного життя нашому авантюристу. У відповідь на крадіжку Луни викрадає трьох дівчаток-сиріток, якими Грю став знехотя опікуватися. Напевно, йому все одно? Але — ні! Раптом виявляється, що у суперлиходія Грю — золоте серце. Це він на вигляд жорсткий, а всередині — м'якушка.

А що з Місяцем? Не хвилюйтеся, фінал у стрічки щасливий, хоча деяким її героям не поздоровиться.

Дивиться мультфільм на одному диханні: трансформації та повороти сюжету відбуваються щохвилини, а персонажі — яскраві та незабутні.

Трейлер мультфільму "Гидкий я"

4. "Остання людина на Місяці" / The Last Man on the Moon

США,2014, документальний, біорафія

IMDb: 7.4

Американський астронавт Юджин Сернан, командир космічної місії США "Аполлон-17" — останній із людей, хто побував на Місяці. Капітан Сернан став третім землянином, який вийшов у відкритий космос, і одним із трьох, хто двічі побував на поверхні Місяця.

У 1972 році, залишаючи Місяць, він сказав: "Ми йдемо, як і прийшли — і, дасть Бог, повернемося — з миром і надією для всього людства".

Це — документальний фільм про знаменитого астронавта. Сернан сам розповідає про те, як звичайний хлопчисько з робочої сім'ї домігся космічного успіху: у прямому і переносному сенсі.

У картині безліч приголомшливих кадрів з орбіти, в які вміло включені епізоди з інтерв'ю та розповіді про людей, які побували на Місяці. Зворушливо звучить фраза дружини астронавта: "Якщо тобі здається, що літати на Місяць важко, спробуй залишитися вдома і чекати".

Трейлер документального фільму "Остання людина на Місяці"

5. Людина на Місяці / First Man

США, 2018, біографічна драма

IMDb: 7,3.

Фільм Дем'єна Шазела ("Одержимість", "Ла-Ла-ленд") є однією зі спроб дати відповідь на питання про те, ким же був Ніл Армстронг? Картина заснована на книзі "Перша людина: Життя Ніла О. Армстронга". Ким він був як особистість?

Не секрет, що Армстронг описувався близькими і друзями як людина винятково скромна. І після польоту на Місяць він не став експлуатувати славу, що звалилася на нього, відмовившись від вигідних пропозицій як у сфері бізнесу, так і політики. Ба більше, у фільмі з'ясовується, що Армстронг був схильний до затяжних депресій. І канадський актор Раян Гослінг зумів чудово зіграти неусміхненого Армстронга.

За сюжетом, після ранньої смерті середньої доньки Карен (були в сім'ї ще два хлопчики) він і вирішив стати астронавтом — ледь не від відчаю. І ось через кілька років — місячна перемога Армстронга! Ніл вимовляє історичну фразу: "Це маленький крок однієї людини і гігантський стрибок для людства".

А ось тут у стрічці відбувається те, про що ніхто з нас не знав: астронавт підходить до краю місячного кратера, відкриває долоню і в кратер падає браслет Карен. Армстронг на Місяці немов би попрощався зі своєю дитиною. До цієї картини навіть складно було собі уявити, як фантастично можуть поєднуватися світовий тріумф і особиста катастрофа.

Але фільм все одно — життєствердний.