Феномен Klavdia Petrivna: как на певицу повлияли Андрей Миколайчук, Виктор Цой и группа Kiss

Фокус открывает основные составляющие стиля и творчества юной певицы Соломии Опрышко (она же — Klavdia Petrivna), дважды собравшей на выходных столичный Дворец спорта. Почему ее творчество "взяло" широкую украинскую публику.

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Певица Klavdia Petrivna, прославившаяся своими треками в TikTok год назад, дала два аншлаговых концерта в киевском Дворце спорта, вызвав фурор: никогда в Украине артист-дебютант не начинал так лихо. Сотни блогеров и десятки музыкальных экспертов обсуждают это событие, особенно факт, что певица сняла маску и перестала быть инкогнито. Под шляпой Klavdia Petrivna скрывалась 18-летняя Соломия Опрышко. Обсуждается, сколько у нее было танцоров кордебалета, почему она толком ничего не сказала между номерами и т. д.

Фокус же, исследуя творчество Klavdia Petrivna, расскажет, кто повлиял на ее стиль? Как ни парадоксально, это звезды конца 1980-х и начала 1990-х: на тексты — Виктор Цой, на музыку — Андрей Миколайчук (почему именно они — у нас есть предположение). Но все это у Klavdia Petrivna умножено на тотальную иронию и чарующий голос. Появился уникальный эстрадный постмодернистский феномен, в котором сквозь ностальгические ноты проступает лирико-саркастический взгляд "роковой женщины".

Сначала у многих опытных людей закралась мысль, что Klavdia Petrivna — это грамотно раскрученный продюсерский проект. И у меня, признаюсь, тоже. Ведь талантливая певица и сонграйтер Jerry Heil и рэперша alyona alyona годами штурмуют эстрадный Олимп, но после триумфального выступления на "Евровидении-2024" они собрали в июне всего лишь Stereo Plaza. Не Дворец спорта.

Соломия Опрышко в загадочном образе Klavdia Petrivna

А тут какая-то неведомая Klavdia Petrivna — в шляпе — впервые в июле 2023-го выложила в TikTok пару-тройку треков – они завирусились. В августе еще чуток добавила — снова "залетели". Заключила контракт с лейблом Nebo music. А Pomitni Ирины Горовой (экс-жена Потапа) подписались распространять на платформах песни TikTok-звезды.

Аватарка Klavdia Petrivna

Прошел год, и вот августе 2024 певица дает два аншлаговых концерта во Дворце спорта (тысяч 7-8 зрителей на каждом выступлении, цена билетов — от 499 грн в фан-зоне до 7,5 тыс. грн в ближних к сцене секторах). Одни говорили про творчество Klavdia Petrivna: "Ничего особенного", другие — "Для нее кто-то пишет". Но факт остается фактом: количество просмотров ее треков растет, счет идет на десятки миллионов. Фокус о Соломии Опрышко впервые написал в начале февраля 2024 в обзоре молодых исполнителей: мы тогда рассказали о YAKTAK, OSTY и Klavdia Petrivna. Разберем подробнее феномен последней.

Медиа раздражала анонимность артистки, поэтому они сразу принялись активно "рыть" в эту сторону: что это за личность? Все видели только аватарку: женщина в шляпе и с сигаретой.

С кем сотрудничает Klavdia Petrivna

Выяснили, что она записывала демки со своим другом, одногруппником OSTY — исполнителем, который сотрудничал с лейблом Nebo Music. Он привел певицу в эту компанию. Издание Лирум поговорило с директором артистов лейбла Nebo Music Екатериной Шевченко. "Наша команда заинтересовалась Klavdia Petrivna. Каждый нашел в ее треках что-то свое – вайб французского шансона, клавиши 90-х. Потому решили пригласить ее к нам в Киев познакомиться. Оказалось, что девушка никогда не была в студии звукозаписи. Мы провели вместе с саундпродюсером и Klavdia Petrivna на студии четыре дня, записав песни. И поняли, что вместе сможем показать, какой может быть новая украинская музыка", — поведала Екатерина Шевченко. То есть, и образ, и стиль был найден самой артисткой, лейбл дал только огранку этому всему.

На концерте Klavdia Petrivna сняла маску, раскрыв себя. На сегодняшний день известно, что это – 18-летняя Соломия Опрышко, родившаяся в селе Горное Львовской области. Она недавно окончила Дрогобычский музыкальный колледж. Вместе с одногруппником (и, возможно, братом) OSTY, с которым у артистки был ранний трек "Хто ти" (12 млн просмотров на YouTube).

Klavdia Petrivna "Хто ти" (12 млн просмотров)

Кто вдохновлял Klavdia Petrivna на музыку

Послушайте внимательно этот трек. С точки зрения звучания, ничего не напоминает? Точно — это евродиско и синтипоп местного разлива. А кто в Украине был главной звездой этого жанра? Правильно, Андрей Миколайчук, который победил с двумя своими хитами "Піду втоплюся" и "Підпільник Кіндрат" на фестивале "Червона Рута" в 1989-м. И гремел с ними все девяностые, так и не сочинив новых шлягеров.

Музыкальная структура его песен предельно проста: на синтезаторе может наиграть и сам музыкант, драмм-ударник и доходчивый припев. Текст — лирико-иронический, голос — приятный. Записывал Андрей треки, конечно, сам — даже в те годы. Ведь он окончил не только Уманское музучилище, но музыкальный факультет Дрогобычского (!) пединститута.

Миколайчук был какой-то период популярнейшей фигурой в Украине, не то что в Дрогобыче, где учился сам и где получала образование Соломия. Сравните треки Миколайчука и Опрышко, и вы поймете, кто вдохновлял Соломию в музыкальном отношении. В помощь ей и программное приложение GarageBand — более развитый аналог тех программ, которые использовал Миколайчук.

Андрей Миколайчук "Піду втоплюся" (8,6 млн просмотров)

Кто вдохновлял на стихи

Теперь что касается текстов. Тут история посложнее, чем у Миколайчука с его "Підпільником Кіндратом" или "Отаманом". 6 сентября 2023 в Киеве на Саммите первых леди Елена Зеленская процитировала шуточную строку из песни Klavdia Petrivna "Я щаслива": "Большинство украинцев считают эту тему (депрессию. – К. Р.) несерьезной, даже песня такая есть — "лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива".

Эту цитату поместили все украинские издания, что стократ прибавило популярности Klavdia Petrivna. А Елена Зеленская, напомню, была штатным юмористическим автором "Квартала -95". И даже ее, матерую писательницу-юмористку с большим стажем, "пробили" эти строчки. Юморист нечасто привечает другого юмориста. Значит, было за что.

Оцените текст песни "Я щаслива" (15 млн просмотров):

"Про любов навіть не говорю,

В Sims 3 чоловічка створю,

В середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан.

Лікарі кажуть, що це депресія

Мама каже, що я лінива.

Навколо якась репресія,

Всюди сонце, в мене злива,

Але я щаслива".

Klavdia Petrivna "Я щаслива" (15 млн просмотров)

Я послушал внимательно другие треки Klavdia Petrivna и неожиданно обнаружил такие строчки в хите "Імператори".

"І так в житті буває, що треба обирати,

Чи лежати камінчиком, чи сонечком палати…"

Стоп, где я слышал подобное? Сразу высветилось:

"В городе мне жить или на выселках,

Камнем лежать или гореть звездой?"

Это же "Кукушка" (1990) Виктора Цоя.

Это, конечно, не прямая цитата поэтической строки, но смысл тот же.

Тогда я еще раз пропустил через себя творчество певицы и нашел такую вещь.

"Я навіть не памʼятаю дату нашого знайомства

І не знаю, якого кольору твоє волосся.

Я навіть не памʼятаю дату твого дня народження

І не важливо, якого ти шляхетного походження"

(песня "Я тобі брехала")

А теперь посмотрим текст песни Цоя "Уходи" из альбома "Это не любовь"(1985)

"Уходи, но оставь мне свой номер, я, может быть, позвоню.

А вообще, я не знаю, зачем мне нужны эти цифры.

И я уже даже не помню, как там тебя зовут.

И теперь для меня номера телефонов, как шифры.

Мы встретились чисто случайно, я даже не помню, где.

Вероятность второй нашей встречи равна нулю…"

Это, как говорят, диалог поэтов, Klavdia Petrivna явно вдохновлялась треком группы "Кино", только тут прогоняет не кавалер барышню, а наоборот, что логично.

Но Klavdia Petrivna — гений постмодернизма, ей не слабо использовать в своей лирике в ироничном ключе и строчку из гимна Украины.

У тебе зникло все,

Як роса на сонці.

Я скажу тобі правду

По твоїй долоньці.

("Бережи Мене")

Такое позволяла себе только Верка Сердючка: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Истоки — в прошлом

Миколайчук и Цой — звезды конца 1980-х, начала 1990-х. От кого же могла слышать эти песни Соломия Опрышко, девушка, родившаяся в начале нулевых? Да, конечно, от родителей. Ее семья все эти записи могла гонять по кругу, когда Соломия была маленькой. А у ее творчества есть такая особенность — Соломию больше вдохновляют образцы прошлого.

Опять же, девушка позаимствовала себе для псевдонима имя героини романа "Записки курносого Мефистофеля" (1916) писателя Владимира Винниченко. Там адвокат-социал-демократ метался между тремя женщинами, но его романтическим "видением" была красивая мать-одиночка в шляпе с широкими полями — Клавдия Петровна. Была и одноименная экранизация студии Довженко с Ольгой Сумской — в 1994 году. Актриса Марина Бьяхова-Исаева, играющая роковую Клавдию Петровну, — как раз в такой шляпе, как и наша Klavdia Petrivna. Наверняка из окружения Соломии кто-то обожал декадентский роман и фильм о курносом любовнике.

Клавдия Петровна из фильма "Записки курносого Мефистофеля" (1994)

И тут, конечно, пригодилась маска. Девушке 17-18 лет. А образ, который вырисовывался в ее стихах, — роковая женщина лет 35. Тогда все логично.

И потом, возможно, юная артистка стесняется — сцены и т. п. Андрей Данилко много раз говорил, что сам по себе он и десятой доли не позволит того, что вытворяет его Верка Сердючка.

Но тут уместнее вспомнить историю американской группы Kiss (1973 год — по наше время). Их образы-маски годами интриговали публику. И для подогрева интереса к себе, и для шоу — это было отлично.

И на сцену Дворца спорта Klavdia Petrivna проще было выйти в маске. Да еще и с несколькими танцовщицами, одетыми точно так же. Это было интригующе. Потом настоящая открылась — эффект! Тут лейбл Nebo music вложился: в оформление, свет, музыкантов и кордебалет. В целом шоу всем понравилось, а публика была пестрая: от подростков до мужиков лет пятидесяти.

Klavdia Petrivna на концерте

Нареканий два.

Первое — концерт длился всего 1 час 10 минут. Тут ничего не поделаешь: песни у Клавдии закончились.

Второе — она мало говорила между треками, неуверенно себя чувствовала.

Да девочке всего 18! Что она может такого сказать? Она и так толкнула спич на моменте снятия маски и шляпы: "Я читала каждый ваш комментарий и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что логично, я запуталась. Поэтому во время прислушивания к дельным советам, во время размышлений, я в конце концов решила, что критику оставляю критикам, а пойду своей дорогой. Когда-нибудь увидимся. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений". Речь — вполне себе.

И снятие маски — тоже всплеск энергии. Как и у Kiss было: когда интерес к ним упал — группа сняла маски. А потом опять надела. Возможно, такой же удел ждет и Klavdia Petrivna.

Ей сейчас сразу надо отправляться в тур и снимать маску на каждом концерте — это будет частью шоу. Итак, формула Klavdia Petrivna (образ — действие — трансформация): опытная красавица 35 лет — неошансон в жанре синти-поп — обещание роковой любви: в ее чарующем голосе.

Почему Klavdia Petrivna — не продюсерский проект

Соломия Опрышко сняла маску

Наверное, вы уже догадались из вышесказанного. Дельный продюсер не собирал бы проект из такого, прямо скажем, неактуального сегодня материла, как стиль Андрея Миколайчука и стихи Цоя. Это было бы самоубийством. Опытный продюсер делает, как, например, Потап в свое время, чтобы вывести на новый уровень свой поп-дуэт "Время и Стекло". Позитив и Дорофеева пять лет были юными Потапом и Настей — молодой аудитории это не заходило. Тут Потап купил сэмпл у корейцев — их популярной k-pop группы — и в 2017-м произошел взрыв с треком "Имя 505".

Поэтому все составляющие стиля Klavdia Petrivna связаны с личностью 18-летней Соломии Опрышко. Весь гремучий набор работает исключительно на ее таланте. Певица "заходит" массовому слушателю, потому, что там слышны ностальгические ноты, сквозь которые проступает лирико-саркастический взгляд "роковой женщины". Кому такое не понравится?