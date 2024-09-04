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Культура

Феномен Klavdia Petrivna: как на певицу повлияли Андрей Миколайчук, Виктор Цой и группа Kiss

Klavdia Petrivna, Соломия Опрышко
Фото: Коллаж: Фокус | Певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко)

Фокус открывает основные составляющие стиля и творчества юной певицы Соломии Опрышко (она же — Klavdia Petrivna), дважды собравшей на выходных столичный Дворец спорта. Почему ее творчество "взяло" широкую украинскую публику.

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Певица Klavdia Petrivna, прославившаяся своими треками в TikTok год назад, дала два аншлаговых концерта в киевском Дворце спорта, вызвав фурор: никогда в Украине артист-дебютант не начинал так лихо. Сотни блогеров и десятки музыкальных экспертов обсуждают это событие, особенно факт, что певица сняла маску и перестала быть инкогнито. Под шляпой Klavdia Petrivna скрывалась 18-летняя Соломия Опрышко. Обсуждается, сколько у нее было танцоров кордебалета, почему она толком ничего не сказала между номерами и т. д.

Фокус же, исследуя творчество Klavdia Petrivna, расскажет, кто повлиял на ее стиль? Как ни парадоксально, это звезды конца 1980-х и начала 1990-х: на тексты — Виктор Цой, на музыку — Андрей Миколайчук (почему именно они — у нас есть предположение). Но все это у Klavdia Petrivna умножено на тотальную иронию и чарующий голос. Появился уникальный эстрадный постмодернистский феномен, в котором сквозь ностальгические ноты проступает лирико-саркастический взгляд "роковой женщины".

Сначала у многих опытных людей закралась мысль, что Klavdia Petrivna — это грамотно раскрученный продюсерский проект. И у меня, признаюсь, тоже. Ведь талантливая певица и сонграйтер Jerry Heil и рэперша alyona alyona годами штурмуют эстрадный Олимп, но после триумфального выступления на "Евровидении-2024" они собрали в июне всего лишь Stereo Plaza. Не Дворец спорта.

Klavdia Petrivna, Соломия Опрышко Fullscreen
Соломия Опрышко в загадочном образе Klavdia Petrivna

А тут какая-то неведомая Klavdia Petrivna — в шляпе — впервые в июле 2023-го выложила в TikTok пару-тройку треков – они завирусились. В августе еще чуток добавила — снова "залетели". Заключила контракт с лейблом Nebo music. А Pomitni Ирины Горовой (экс-жена Потапа) подписались распространять на платформах песни TikTok-звезды.

Klavdia Petrivna, Соломия Опрышко Fullscreen
Аватарка Klavdia Petrivna

Прошел год, и вот августе 2024 певица дает два аншлаговых концерта во Дворце спорта (тысяч 7-8 зрителей на каждом выступлении, цена билетов — от 499 грн в фан-зоне до 7,5 тыс. грн в ближних к сцене секторах). Одни говорили про творчество Klavdia Petrivna: "Ничего особенного", другие — "Для нее кто-то пишет". Но факт остается фактом: количество просмотров ее треков растет, счет идет на десятки миллионов. Фокус о Соломии Опрышко впервые написал в начале февраля 2024 в обзоре молодых исполнителей: мы тогда рассказали о YAKTAK, OSTY и Klavdia Petrivna. Разберем подробнее феномен последней.

Медиа раздражала анонимность артистки, поэтому они сразу принялись активно "рыть" в эту сторону: что это за личность? Все видели только аватарку: женщина в шляпе и с сигаретой.

С кем сотрудничает Klavdia Petrivna

Выяснили, что она записывала демки со своим другом, одногруппником OSTY — исполнителем, который сотрудничал с лейблом Nebo Music. Он привел певицу в эту компанию. Издание Лирум поговорило с директором артистов лейбла Nebo Music Екатериной Шевченко. "Наша команда заинтересовалась Klavdia Petrivna. Каждый нашел в ее треках что-то свое – вайб французского шансона, клавиши 90-х. Потому решили пригласить ее к нам в Киев познакомиться. Оказалось, что девушка никогда не была в студии звукозаписи. Мы провели вместе с саундпродюсером и Klavdia Petrivna на студии четыре дня, записав песни. И поняли, что вместе сможем показать, какой может быть новая украинская музыка", — поведала Екатерина Шевченко. То есть, и образ, и стиль был найден самой артисткой, лейбл дал только огранку этому всему.

На концерте Klavdia Petrivna сняла маску, раскрыв себя. На сегодняшний день известно, что это – 18-летняя Соломия Опрышко, родившаяся в селе Горное Львовской области. Она недавно окончила Дрогобычский музыкальный колледж. Вместе с одногруппником (и, возможно, братом) OSTY, с которым у артистки был ранний трек "Хто ти" (12 млн просмотров на YouTube).

Klavdia Petrivna "Хто ти" (12 млн просмотров)

Кто вдохновлял Klavdia Petrivna на музыку

Послушайте внимательно этот трек. С точки зрения звучания, ничего не напоминает? Точно — это евродиско и синтипоп местного разлива. А кто в Украине был главной звездой этого жанра? Правильно, Андрей Миколайчук, который победил с двумя своими хитами "Піду втоплюся" и "Підпільник Кіндрат" на фестивале "Червона Рута" в 1989-м. И гремел с ними все девяностые, так и не сочинив новых шлягеров.

Музыкальная структура его песен предельно проста: на синтезаторе может наиграть и сам музыкант, драмм-ударник и доходчивый припев. Текст — лирико-иронический, голос — приятный. Записывал Андрей треки, конечно, сам — даже в те годы. Ведь он окончил не только Уманское музучилище, но музыкальный факультет Дрогобычского (!) пединститута.

Миколайчук был какой-то период популярнейшей фигурой в Украине, не то что в Дрогобыче, где учился сам и где получала образование Соломия. Сравните треки Миколайчука и Опрышко, и вы поймете, кто вдохновлял Соломию в музыкальном отношении. В помощь ей и программное приложение GarageBand — более развитый аналог тех программ, которые использовал Миколайчук.

Андрей Миколайчук "Піду втоплюся" (8,6 млн просмотров)

Кто вдохновлял на стихи

Теперь что касается текстов. Тут история посложнее, чем у Миколайчука с его "Підпільником Кіндратом" или "Отаманом". 6 сентября 2023 в Киеве на Саммите первых леди Елена Зеленская процитировала шуточную строку из песни Klavdia Petrivna "Я щаслива": "Большинство украинцев считают эту тему (депрессию. – К. Р.) несерьезной, даже песня такая есть — "лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива".

Эту цитату поместили все украинские издания, что стократ прибавило популярности Klavdia Petrivna. А Елена Зеленская, напомню, была штатным юмористическим автором "Квартала -95". И даже ее, матерую писательницу-юмористку с большим стажем, "пробили" эти строчки. Юморист нечасто привечает другого юмориста. Значит, было за что.

Оцените текст песни "Я щаслива" (15 млн просмотров):

"Про любов навіть не говорю,

В Sims 3 чоловічка створю,

В середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан.

Лікарі кажуть, що це депресія

Мама каже, що я лінива.

Навколо якась репресія,

Всюди сонце, в мене злива,

Але я щаслива".

Klavdia Petrivna "Я щаслива" (15 млн просмотров)

Я послушал внимательно другие треки Klavdia Petrivna и неожиданно обнаружил такие строчки в хите "Імператори".

"І так в житті буває, що треба обирати,

Чи лежати камінчиком, чи сонечком палати…"

Стоп, где я слышал подобное? Сразу высветилось:

"В городе мне жить или на выселках,

Камнем лежать или гореть звездой?"

Это же "Кукушка" (1990) Виктора Цоя.

Это, конечно, не прямая цитата поэтической строки, но смысл тот же.

Тогда я еще раз пропустил через себя творчество певицы и нашел такую вещь.

"Я навіть не памʼятаю дату нашого знайомства

І не знаю, якого кольору твоє волосся.

Я навіть не памʼятаю дату твого дня народження

І не важливо, якого ти шляхетного походження"

(песня "Я тобі брехала")

А теперь посмотрим текст песни Цоя "Уходи" из альбома "Это не любовь"(1985)

"Уходи, но оставь мне свой номер, я, может быть, позвоню.

А вообще, я не знаю, зачем мне нужны эти цифры.

И я уже даже не помню, как там тебя зовут.

И теперь для меня номера телефонов, как шифры.

Мы встретились чисто случайно, я даже не помню, где.

Вероятность второй нашей встречи равна нулю…"

Это, как говорят, диалог поэтов, Klavdia Petrivna явно вдохновлялась треком группы "Кино", только тут прогоняет не кавалер барышню, а наоборот, что логично.

Но Klavdia Petrivna — гений постмодернизма, ей не слабо использовать в своей лирике в ироничном ключе и строчку из гимна Украины.

У тебе зникло все,

Як роса на сонці.

Я скажу тобі правду

По твоїй долоньці.

("Бережи Мене")

Такое позволяла себе только Верка Сердючка: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Истоки — в прошлом

Миколайчук и Цой — звезды конца 1980-х, начала 1990-х. От кого же могла слышать эти песни Соломия Опрышко, девушка, родившаяся в начале нулевых? Да, конечно, от родителей. Ее семья все эти записи могла гонять по кругу, когда Соломия была маленькой. А у ее творчества есть такая особенность — Соломию больше вдохновляют образцы прошлого.

Опять же, девушка позаимствовала себе для псевдонима имя героини романа "Записки курносого Мефистофеля" (1916) писателя Владимира Винниченко. Там адвокат-социал-демократ метался между тремя женщинами, но его романтическим "видением" была красивая мать-одиночка в шляпе с широкими полями — Клавдия Петровна. Была и одноименная экранизация студии Довженко с Ольгой Сумской — в 1994 году. Актриса Марина Бьяхова-Исаева, играющая роковую Клавдию Петровну, — как раз в такой шляпе, как и наша Klavdia Petrivna. Наверняка из окружения Соломии кто-то обожал декадентский роман и фильм о курносом любовнике.

Клавдия Петровна, Klavdia Petrivna, Записки курносого Мефистофеля Fullscreen
Клавдия Петровна из фильма "Записки курносого Мефистофеля" (1994)

И тут, конечно, пригодилась маска. Девушке 17-18 лет. А образ, который вырисовывался в ее стихах, — роковая женщина лет 35. Тогда все логично.

И потом, возможно, юная артистка стесняется — сцены и т. п. Андрей Данилко много раз говорил, что сам по себе он и десятой доли не позволит того, что вытворяет его Верка Сердючка.

Но тут уместнее вспомнить историю американской группы Kiss (1973 год — по наше время). Их образы-маски годами интриговали публику. И для подогрева интереса к себе, и для шоу — это было отлично.

И на сцену Дворца спорта Klavdia Petrivna проще было выйти в маске. Да еще и с несколькими танцовщицами, одетыми точно так же. Это было интригующе. Потом настоящая открылась — эффект! Тут лейбл Nebo music вложился: в оформление, свет, музыкантов и кордебалет. В целом шоу всем понравилось, а публика была пестрая: от подростков до мужиков лет пятидесяти.

Klavdia Petrivna, Соломия Опрышко Fullscreen
Klavdia Petrivna на концерте

Нареканий два.

Первое — концерт длился всего 1 час 10 минут. Тут ничего не поделаешь: песни у Клавдии закончились.

Второе — она мало говорила между треками, неуверенно себя чувствовала.

Да девочке всего 18! Что она может такого сказать? Она и так толкнула спич на моменте снятия маски и шляпы: "Я читала каждый ваш комментарий и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что логично, я запуталась. Поэтому во время прислушивания к дельным советам, во время размышлений, я в конце концов решила, что критику оставляю критикам, а пойду своей дорогой. Когда-нибудь увидимся. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений". Речь — вполне себе.

И снятие маски — тоже всплеск энергии. Как и у Kiss было: когда интерес к ним упал — группа сняла маски. А потом опять надела. Возможно, такой же удел ждет и Klavdia Petrivna.

Ей сейчас сразу надо отправляться в тур и снимать маску на каждом концерте — это будет частью шоу. Итак, формула Klavdia Petrivna (образ — действие — трансформация): опытная красавица 35 лет — неошансон в жанре синти-поп — обещание роковой любви: в ее чарующем голосе.

Почему Klavdia Petrivna — не продюсерский проект

Klavdia Petrivna, Соломия Опрышко Fullscreen
Соломия Опрышко сняла маску

Наверное, вы уже догадались из вышесказанного. Дельный продюсер не собирал бы проект из такого, прямо скажем, неактуального сегодня материла, как стиль Андрея Миколайчука и стихи Цоя. Это было бы самоубийством. Опытный продюсер делает, как, например, Потап в свое время, чтобы вывести на новый уровень свой поп-дуэт "Время и Стекло". Позитив и Дорофеева пять лет были юными Потапом и Настей — молодой аудитории это не заходило. Тут Потап купил сэмпл у корейцев — их популярной k-pop группы — и в 2017-м произошел взрыв с треком "Имя 505".

Поэтому все составляющие стиля Klavdia Petrivna связаны с личностью 18-летней Соломии Опрышко. Весь гремучий набор работает исключительно на ее таланте. Певица "заходит" массовому слушателю, потому, что там слышны ностальгические ноты, сквозь которые проступает лирико-саркастический взгляд "роковой женщины". Кому такое не понравится?