Феномен Klavdia Petrivna: як на співачку вплинули Андрій Миколайчук, Віктор Цой і гурт Kiss

Фокус відкриває основні складові стилю і творчості юної співачки Соломії Опришко (вона ж — Klavdia Petrivna), яка двічі зібрала на вихідних столичний Палац спорту. Чому її творчість "взяла" широку українську публіку.

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Співачка Klavdia Petrivna, яка прославилася своїми треками в TikTok рік тому, дала два аншлагові концерти в київському Палаці спорту, спричинивши фурор: ніколи в Україні артист-дебютант не починав так хвацько. Сотні блогерів і десятки музичних експертів обговорюють цю подію, особливо факт, що співачка зняла маску і прпинила бути інкогніто. Під капелюхом Klavdia Petrivna ховалася 18-річна Соломія Опришко. Обговорюється, скільки в неї було танцюристів кордебалету, чому вона по суті нічого не сказала між номерами тощо.

Фокус же, досліджуючи творчість Klavdia Petrivna, розповість, хто вплинув на її стиль? Як не парадоксально, це зірки кінця 1980-х, початку 1990-х: на тексти — Віктор Цой, на музику — Андрій Миколайчук (чому саме вони — у нас є припущення). Але все це у Klavdia Petrivna помножено на тотальну іронію і чарівний голос. З'явився унікальний естрадний постмодерністський феномен, у якому крізь ностальгічні ноти проступає лірико-саркастичний погляд "фатальної жінки".

Спочатку у багатьох досвідчених людей закралася думка, що Klavdia Petrivna — це грамотно розкручений продюсерський проєкт. І в мене, зізнаюся, теж. Адже талановита співачка і сонграйтерка Jerry Heil і реперка alyona alyona роками штурмують естрадний Олімп, але після тріумфального виступу на "Євробаченні-2024" вони зібрали в червні всього лише Stereo Plaza. Не Палац спорту.

Соломія Опришко в загадковому образі Klavdia Petrivna

А тут якась невідома Klavdia Petrivna — у капелюсі — вперше в липні 2023 року виклала в TikTok пару-трійку треків — вони завірусилися. У серпні ще трохи додала — знову "залетіли". Уклала контракт із лейблом Nebo music. А Pomitni Ірини Горової (ексдружина Потапа) підписалися поширювати на платформах пісні TikTok-зірки.

Аватарка Klavdia Petrivna

Минув рік, і в серпні 2024-го співачка дає два аншлагові концерти в Палаці спорту (тисяч 7-8 глядачів на кожному виступі, ціна квитків — від 499 грн у фан-зоні до 7,5 тис. грн у ближніх до сцени секторах). Одні говорили про творчість Klavdia Petrivna: "Нічого особливого", інші — "Для неї хтось пише". Але факт залишається фактом: кількість переглядів її треків зростає, рахунок іде на десятки мільйонів. Фокус про Соломію Опришко вперше написав на початку лютого 2024 року в огляді молодих виконавців: ми тоді розповіли про YAKTAK, OSTY та Klavdia Petrivna. Розберемо детальніше феномен останньої.

Медіа дратувала анонімність артистки, тому вони одразу взялися активно "копати" в цей бік: що це за особистість? Усі бачили тільки аватарку: жінка в капелюсі із цигаркою.

З ким співпрацює Klavdia Petrivna

З'ясували, що співачка записувала демки зі своїм другом, одногрупником OSTY — виконавцем, який співпрацював із лейблом Nebo Music. Він привів її в цю компанію. Видання Лірум поговорило з директоркою артистів лейблу Nebo Music Катериною Шевченко. "Наша команда зацікавилася Klavdia Petrivna. Кожен знайшов у її треках щось своє — вайб французького шансону, клавіші 90-х. Тому вирішили запросити її до нас у Київ познайомитися. Виявилося, що дівчина ніколи не була в студії звукозапису. Ми провели разом із саундпродюсером і Klavdia Petrivna на студії чотири дні, записавши пісні. І зрозуміли, що разом зможемо показати, якою може бути нова українська музика", — розповіла Катерина Шевченко. Тобто, і образ, і стиль знайшла сама артистка, лейбл дав тільки огранювання цьому всьому.

На концерті Klavdia Petrivna зняла маску, розкривши себе. На сьогодні відомо, що це — 18-річна Соломія Опришко, яка народилася в селі Гірне Львівської області. Вона нещодавно закінчила Дрогобицький музичний коледж. Разом з одногрупником (і, можливо, братом) OSTY, з яким у Клавдії Петрівни був ранній трек "Хто ти" (12 млн переглядів на YouTube).

Klavdia Petrivna "Хто ти" (12 млн переглядів)

Хто надихав Klavdia Petrivna на музику

Послухайте уважно цей трек. З точки зору звучання нічого не нагадує? Точно, це євродиско і сінтіпоп місцевого розливу. А хто в Україні був головною зіркою цього жанру? Правильно, Андрій Миколайчук, який переміг із двома своїми хітами "Піду втоплюся" і "Підпільник Кіндрат" на фестивалі "Червона Рута" у 1989-му. І гримів із ними всі дев'яності, так і не склавши нових шлягерів.

Музична структура його пісень гранично проста: на синтезаторі може награти і сам музикант, драм-ударник і дохідливий приспів. Текст — лірико-іронічний, голос — приємний. Записував Андрій треки, звісно, сам — навіть у ті роки. Адже він закінчив не тільки Уманське музучилище, а й музичний факультет Дрогобицького (!) педінституту.

Миколайчук був якийсь період найпопулярнішою постаттю в Україні, не те що в Дрогобичі, де навчався сам і де здобувала освіту Соломія. Порівняйте треки Миколайчука та Опришко — і ви зрозумієте, хто надихав Соломію в музичному плані. На допомогу їй і програмний додаток GarageBand — розвиненіший аналог тих програм, які використовував Миколайчук.

Андрій Миколайчук "Піду втоплюся" (8,6 млн переглядів)

Хто надихав на вірші

Тепер щодо текстів. Тут історія складніша, ніж у Миколайчука з його "Підпільником Кіндратом" або "Отаманом". 6 вересня 2023 року в Києві на Саміті перших леді Олена Зеленська процитувала жартівливий рядок із пісні Klavdia Petrivna "Я щаслива": "Більшість українців вважають цю тему (депресію. — К. Р.) несерйозною, навіть пісня така є — "лікар каже, що це депресія, мама говорить, що я лінива".

Цю цитату помістили всі українські видання, що стократ додало популярності співачці. А Олена Зеленська, нагадаю, була штатним гумористичним автором "Кварталу-95". І навіть її, запеклу письменницю-гумористку з великим стажем, "пробили" ці рядки. Гуморист не часто шанує іншого гумориста. Отже, було за що.

Оцініть текст пісні "Я щаслива" (15 млн переглядів):

"Про любов навіть не говорю,

У Sims 3 чоловічка створюю,

У середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан.

Лікарі кажуть, що це депресія

Мама каже, що я лінива.

Навколо якась репресія,

Усюди сонце, у мене злива,

Але я щаслива".

Klavdia Petrivna "Я щаслива" (15 млн переглядів)

Я послухав уважно інші треки Klavdia Petrivna і несподівано виявив такі рядки в хіті "Імператори".

"І так у житті буває, що треба обирати,

Чи лежати камінчиком, чи сонечком палати…"

Стоп, де я чув таке? Одразу висвітилося:

"В городе мне жить или на выселках,

Камнем лежать чи гореть звездой?"

Це ж "Кукушка" (1990) Віктора Цоя.

Це, звісно, не пряма цитата поетичного рядка, але сенс той самий.

Тоді я ще раз пропустив через себе творчість співачки і знайшов таку річ.

"Я навіть не пам'ятаю дату нашого знайомства

І не знаю, якого кольору твоє волосся.

Я навіть не пам'ятаю дату твого Дня Народження

І не важливо, якого ти шляхетного походження"

(пісня "Я тобі брехала")

А тепер подивимося текст пісні Цоя "Уходи" з альбому "Это не любовь" (1985)

"Уходи, но оставь мне свой номер, я, может быть, позвоню.

А вообще, я не знаю, зачем мне нужны эти цифры.

И я уже даже не помню, как там тебя зовут.

И теперь для меня номера телефонов, как шифры.

Мы встретились чисто случайно, я даже не помню, где.

Вероятность второй нашей встречи равна нулю…"

Це, як кажуть, діалог поетів, Klavdia Petrivna явно надихалася треком гурту "Кино", тільки тут проганяє не кавалер панянку, а навпаки, що логічно.

Але Klavdia Petrivna — геній постмодернізму, їй не слабо використати у своїй ліриці в іронічному ключі й рядок із гімну України.

У тебе зникло все,

Як роса на сонці.

Я скажу тобі правду

По твоїй долоньці.

("Бережи Мене")

Таке дозволяла собі тільки Вєрка Сердючка: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Витоки — у минулому

Миколайчук і Цой — зірки кінця 1980-х, початку 1990-х. Від кого ж могла чути ці пісні Соломія Опришко, дівчина, яка народилася на початку нульових? Так, звісно, від батьків. Її родина всі ці записи могла ганяти по колу, коли Соломія була маленькою. А в її творчості є така особливість — Соломію більше надихають зразки минулого.

Знову ж таки, дівчина запозичила собі для псевдоніма ім'я героїні роману "Записки кирпатого Мефістофеля" (1916) письменника Володимира Винниченка. Там адвокат-соціал-демократ метався між трьома жінками, але його романтичним "видінням" була вродлива мати-одиначка в капелюсі з широкими полями — Клавдія Петрівна. Була й однойменна екранізація студії Довженка з Ольгою Сумською — 1994 року. Актриса Марина Б'яхова-Ісаєва, яка грає фатальну Клавдію Петрівну, якраз у такому капелюсі, як і наша Klavdia Petrivna. Напевно, з оточення Соломії хтось обожнював декадентський роман і фільм про кирпатого коханця.

Клавдія Петрівна з фільму "Записки кирпатого Мефістофеля" (1994)

Тож тут, звісно, стала у пригоді маска. Дівчині 17-18 років. А образ, який вимальовувався в її віршах, — фатальна жінка років 35. Тоді все логічно.

І взагалі, можливо, юна артистка соромиться — сцени тощо. Андрій Данилко багато разів говорив, що сам по собі він і десятої частки не дозволить того, що творить його Вєрка Сердючка.

Але тут доречніше згадати історію американського гурту Kiss (1973 рік — наші часи). Їхні образи-маски роками інтригували публіку. І для підігріву інтересу до себе, і для шоу — це було чудово.

І на сцену Палацу спорту Klavdia Petrivna простіше було вийти в масці. Та ще й із кількома танцівницями, одягненими точно так само. Це була інтрига. Потім справжня відкрилася — ефект! Тут лейбл Nebo music вклався: в оформлення, світло, музикантів і кордебалет. Загалом шоу всім сподобалося, а публіка була строката: від підлітків до чоловіків років п'ятдесяти.

Klavdia Petrivna на концерті

Нарікань два.

Перше — концерт тривав лише 1 годину 10 хвилин. Тут нічого не поробиш: пісні у Klavdia Petrivna закінчилися.

Друге — вона мало говорила між треками, невпевнено себе почувала.

Та дівчинці лише 18! Що вона може такого сказати? Вона й так штовхнула спіч на моменті зняття маски і капелюха: "Я читала кожен ваш коментар і намагалася дослухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що логічно, я заплуталася. Тож під час дослуховування до слушних порад, під час роздумів, я врешті-решт вирішила, що критику залишаю критикам, а піду своєю дорогою. Колись побачимося. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас". Промова — цілком собі.

І зняття маски — теж сплеск енергії. Як і в Kiss було: коли інтерес до них упав — гурт зняв маски. А потім знову вдягнув. Можливо, така сама доля чекає на Klavdia Petrivna.

Їй зараз одразу треба вирушати в тур і знімати маску на кожному концерті — це буде частина шоу. Отже, формула Klavdia Petrivna (образ — дія — трансформація): досвідчена красуня 35 років — неошансон у жанрі сінті-поп — обіцянка фатального кохання: у її чарівному голосі.

Чому Klavdia Petrivna — не продюсерський проєкт

Соломія Опришко зняла маску

Напевно, ви вже здогадалися з вищесказаного. Слушний продюсер не збирав би проєкт із такого, прямо скажемо, неактуального сьогодні матеріалу, як стиль Андрія Миколайчука і вірші Цоя. Це було б самогубством. Досвідчений продюсер робить, як, наприклад, Потап свого часу, щоб вивести на новий рівень свій попдует "Время и Стекло". Позитив і Дорофєєва п'ять років були юними Потапом і Настею — молодій аудиторії це не заходило. Тут Потап купив семпл у корейців — їхнього популярного k-pop гурту — і в 2017-му стався вибух із треком "Имя 505".

Тому всі складові стилю Klavdia Petrivna пов'язані з особистістю 18-річної Соломії Опришко. Весь гримучий набір працює виключно на її таланті. Співачка "заходить" масовому слухачеві, бо там чути ностальгічні ноти, крізь які проступає лірико-саркастичний погляд "фатальної жінки". Кому таке не сподобається?