Основано на реальных событиях: в Украине снимают милитари-экшн Killhouse (видео)

Сценарий фильма написан по мотивам реальной истории об уникальной спасательной операции. В ленте участвуют много настоящих военных и ветеранов.

Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает триллер Killhouse, сценарий к которому написан по мотивам реальных событий. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В основе сюжета история уникальной операции, которую проводят спецназовцы ГУР и Третьей отдельной штурмовой бригады.

"С перекрестка на оккупированной территории необходимо эвакуировать мужчину и женщину, которые попали под обстрел россиян. Свидетелем напряженной миссии становится американский журналист, которому придется встать перед сложным выбором — выясняется, что на кону жизнь еще одного человека. В заложниках врага находится 14-летняя дочь эвакуированных супругов — россияне требуют обменять ее на иностранца. К операции подключаются спецслужбы США", — говорится в синопсисе к фильму.

Ленту планируют завершить в 2025 году.

Сам режиссер отметил, что в съемках фильма участвуют много настоящих военных и ветеранов.

Любомир Левицкий

Любомир Левицкий является режиссером первого украинского триллера "Штольня" (2004), мистического триллера "Тени незабытых предков" (2013), молодежной комедии SelfieParty (2016) и других. В 2024 году в прокат вышел документальный фильм режиссера "Мы были рекрутами" о боевом пути 3 ОШБр и Фокус побывал в столичном Украинском доме на допремьерном показе ленты.

5 ноября в Киеве состоялся премьерный показ полнометражного фильма "Буча", рассказывающего реальную историю известного волонтера Константина Гудаускаса.