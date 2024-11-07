Засновано на реальних подіях: в Україні знімають мілітарі-екшн Killhouse (відео)

Сценарій фільму написано за мотивами реальної історії про унікальну рятувальну операцію. У стрічці беруть участь багато справжніх військових та ветеранів.

Український режисер Любомир Левицький знімає трилер Killhouse, сценарій до якого написаний за мотивами реальних подій. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В основі сюжету історія унікальної операції, яку проводять спецпризначенці ГУР та Третьої окремої штурмової бригади.

"Із перехрестя на окупованій території необхідно евакуювати чоловіка й жінку, які потрапили під обстріл росіян. Свідком напруженої місії стає американський журналіст, якому доведеться постати перед складним вибором — з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини. У заручниках ворога перебуває 14-річна донька евакуйованого подружжя ― росіяни вимагають обміняти її на іноземця. До операції підключаються спецслужби США", — йдеться у синопсисі до фільму.

Стрічку планують завершити у 2025 році.

Сам режисер зазначив, що у зйомках фільму беруть участь багато справжніх військових та ветеранів.

Любомир Левицький

Любомир Левицький є режисером першого українського трилера "Штольня" (2004), містичного трилера "Тіні незабутих предків" (2013), молодіжної комедії SelfieParty (2016) та інших. У 2024 році у прокат вийшов документальний фільм режисера "Ми були рекрутами" про бойовий шлях 3 ОШБр й Фокус побував у столичному Українському домі на допрем'єрному показі стрічки.

5 листопада в Києві відбувся прем'єрний показ повнометражного фільму "Буча", що розповідає реальну історію відомого волонтера Костянтина Гудаускаса.