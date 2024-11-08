Премьера фильма "Малевич": почему смысл "Черного квадрата" стал еще непонятнее

Картина Дарьи Онищенко "Малевич" вызвала на допремьерном просмотре большой ажиотаж, но разочаровала однобоким показом великого авангардиста в угоду идеологической концепции фильма.

На только что завершившемся фестивале "Молодость" просмотр художественного фильма "Малевич" вызвал ажиотаж: в Синий зал Дома кино принесли несколько десятков дополнительных стульев. Чтобы пройти в зал всем желающим, потребовалось минут сорок — и столько же, чтобы там, наконец, разместиться. Фойе было украшено копиями полотен Малевича. Даже на одежде режиссера фильма Дарьи Онищенко красовались фигуры с полотен знаменитого супрематиста. Однако на этом креатив закончился: фильм получился однобоким, глубоко не отражающим личность самого известного и дорогого украинского художника. Подробности — в репортаже и рецензии Фокуса.

Идея фильма о Малевиче у режиссера Дарьи Онищенко ("Забытые") и продюсера Анны Паленчук ("Номера") возникла для того, чтобы "перезагрузить" художника – дабы на Западе его представляли не как российского, а как украинского творца. Идея родилась четыре года назад. Однако уже тогда эту идеологическую проблему пыталась решать документалистика: в 2019 году вышли ленты "Малевич. Украинский квадрат" производства Радио "Свобода" и "Малевич. Народжений в Україні" Fresh Production Group.

Онищенко и Паленчук решили на ту же тему сделать художественный фильм. И креативным продюсером позвали искусствоведа Татьяну Филевскую, написавшую сценарий ленты "Малевич. Народжений в Україні" — это должно было стать определенной заявкой на качество, во всяком случае, косяков по фактам и оценкам творчества Казимира Малевича не должно было быть. Что на выходе?

Режиссер Дарья Онищенко (в центре) на показе фильма "Малевич" в рамках фестиваля "Молодость" Фото: Константин Рылев

Структура фильма "Малевич"

В фильме одна основная идея и две сюжетные линии. Идея: россияне всегда притесняли украинцев.

Картина начинается с нашего времени. Показано, что в село к девушке Соломии (Дарья Творонович) возвращается с фронта ее парень Сашко (Константин Темляк) – в отпуск на несколько дней. Они занимаются любовью, а потом она, балуясь, начинает смотреть в прибор ночного видения и замечает, что репродукция картины "Черный квадрат" на стене — светится. Соломия мистифицирует историю "Черного квадрата", а Саша смеется над ней. Как пишут авторы в анонсе, "они оба не знают, что история семьи Соломии связана с безумным авангардистом".

Дальше мы проваливаемся в прошлое: как и где появился "Черный квадрат"? Выясняется, что и тогда россияне в лице ОГПУ притесняли украинского художника Малевича. Малевич боролся за свободу своим искусством, а сейчас Сашко за нее сражается на фронте: авторы этой сюжетной линией связывают минувшее и настоящее, иллюстрируя сквозную идею.

Вторая сюжетная линия – конкурентная борьба между супрематистом Казимиром Малевичем и конструктивистом Владимиром Татлиным – оба уроженцы Украины. Они подначивают друг друга, дерутся. На окнах плотные черные занавески – чтобы оппонент не стащил ценные авангардные идеи.

Казимир Малевич и Владимир Татлин (фото со съемок фильма "Малевич")

Но когда дело доходит до притеснений со стороны ОГПУ, украинские художники выручают друг друга. Эта линия доходит до абсурдного эпизода, где Малевич на летательном аппарате (вроде дельтаплана) нападает на конвой ОГПУ, арестовавший Татлина. И — свобода!

Образ протагониста

В рекламном анонсе фильма указано: "Что кроется за известной картиной "Черный квадрат", нарисованной в 1915 году экстравагантным художником Казимиром Малевичем? Для его соперников – это вызов, для советской власти – секретный код, для женщин – письмо любви, а для украинского народа – трагическое предсказание будущего".

"Безумный авангардист" Малевич (Виталий Ажнов) в ленте действительно изображается несколько странным. То — когда работает над футуристической оперой "Победа над Солнцем" (1913), то — когда развешивает полотна на выставке "0,10" (1915), где впервые был показал "Черный квадрат". На всех Казимир Малевич глядит высокомерно, а если кто-то просит его что-то объяснить, художник цедит сквозь зубы: "Идите на х..р", вызывая смех в кинозале. Малевич раз пять за фильм посылал спрашивающих.

Виталий Ажнов в роли Казимира Малевича

Авторы наградили художника всеми стереотипами, связанными с понятием "гений", но к реальному Казимиру Малевичу, который каждому старался объяснить свои идеи, это отношения не имеет (таких его статей-объяснений — издан пятитомник).

Татьяна Филевская со сцены Дома кино после сеанса провозглашала: "Малевич первым открыл космостанции…" Именно! Но где об этом хоть слово в новом фильме?

Известно, что "Черный квадрат" является аллегорией затмения. Первый его эскиз был создан во время работы над декорациями футуристической оперы "Победа над солнцем"(1913). По бокам квадрата – солнечные лучи. В природе все круглое (планеты, звезды), а в искусственном мире, созданном человеком – все квадратное (дома, окна). В общем, это — "искусственное" затмение. Фокус об этом подробно писал.

Я спросил режиссера Онищенко: "Где в фильме космос, куда так рвался Малевич? Зачем его отрезали?" Режиссер все объяснила: "Это мое видение Малевича". Сакраментальное: я художник, я так вижу.

Антагонист

В картине создан ходульный отрицательный герой – некий выдуманный, "собирательный" московский художник Николай Медведев, которого играет популярный украинский актер Алексей Горбунов. Его персонаж тоже тщетно пытался выяснить: в чем смысл "Черного квадрата"? Поскольку он не находит ответа на этот вопрос, то считает творчество Малевича "дешевым эпатажем". Настырный Медведев, уже в качестве чекиста, пристал в кафе с этим вопросом даже к Владимиру Татлину (Александр Новиков). Безуспешно. Авторы фильма тоже не отвечают на него, а значит, и у зрителя может возникнуть сомнение: не профанация ли этот супрематизм?

Алексей Горбунов в роли Николая Медведева

Исполнитель роли Татлина Александр Новиков сказал на обсуждении, что для него "Черный квадрат" — как черная дыра нелюбви, которую надо заполнить светом. Не без поэтичности. И по-своему точно: Малевич воспевал победу техники над природой, а только потом спохватился.

Режиссер Онищенко призналась со сцены, что лично для нее "Черный квадрат" – это свобода. Судя по фильму, в первую очередь, от давления россиян, которых воплощает на экране Горбунов.

Плюсы фильма "Малевич"

Линия противостояния Малевича и Татлина (примерно так в фильме "Модильяни" 2004 года соревновались Модильяни и Пикассо) – попса, конечно, но рождает драматическое напряжение. Однако в картине показано, что в Витебске от Малевича ученики перебегали к Татлину. В реальности же они перебегали от Шагала – к Малевичу. Да так, что Казимир после 1920 года забрал их с собой в Питер, где специально для него открыли институт.

В "Малевиче" мне понравился перфоманс в финале, когда Голодомор изображался в виде артистов, раскрашенных под "безликих крестьян" на полотнах Малевича.

У Малевича есть карандашный эскиз с тремя крестьянами и надписью: "Где серп и молот – там смерть и голод" (цитата из народной песни). Однако застать Голодомор (1932-1933), как показано в фильме, Малевич не мог, потому что уехал из Украины в 1930. Его уволили.

Минусы

Можно было бы похвалить игру Марины Кошкиной, которая играет ученицу Малевича Наталью Манченко, ставшую его третьей женой. Кошкина, как обычно, воплощает девушку-совесть, но тут первоклассной актрисе почти нечего играть – у нее практически нет текста.

Актриса Марина Кошкина на показе фильма "Малевич" в Доме кино Фото: Константин Рылев

Еще меньше слов у второй жены Малевича Софии Рафаилович (Кристина Федорак): в фильме она позанималась пару раз любовью с Казимиром и сразу слегла от туберкулеза.

Немного больше предложений у героя Алексея Горбунова: его Медведев – типичный "плохой комиссар" в нашем кино со времен "Поводыря" (2013), где подобного типа играл Александр Кобзарь.

У Ирмы Витовской, изображающей Одарку – жену супостата Медведева – тоже минимальный набор слов. Одарка осуждает супруга за притеснение Казимира и едет в голодающее село, где мы видим перфоманс, о котором сказано выше. Одарка — родственница Соломии — круг авторской идеи замыкается: сегодняшняя война – это наиболее агрессивная форма давнего противостояния Киева и Москвы, свободы и порабощения.

Ирма Витовская в роли Одарки

Это ясно, но возникает другой вопрос: при чем тут "Черный квадрат" и супрематизм? Создается впечатление, что Казимир Малевич авторами взят напрокат для воплощения собственной концепции. Именно поэтому они полностью игнорировали статьи художника, где он сам объяснял смысл своих полотен. Отсюда и полное изъятие в фильме космоса, куда так стремился Казимир, придумывая космостанции и архитектоны.

На мою реплику на брифинге: "После вашего фильма гораздо меньше стало понятно, о чем живопись Малевича и его "Черный квадрат", авторы ответили так: "Зато люди заинтересуются". Не факт. Ведь публике нужно хоть немного дать зацепок. Что Малевич дал мировому авангарду? Как он связан с сегодняшним миром: с техникой, с покорением космоса, с "цифрой", со всем тем, что окружает современного человека? Однако Онищенко и Паленчук из всего этого широчайшего диапазона взяли только крестьянский цикл мастера, потому что он вписывался в идею притеснения украинцев россиянами. В результате сам Малевич получился "без лица", как те крестьяне, которых он изображал. Ведь и Советская власть из творчества супрематиста тоже брала, что ей идеологически удобно: картину о Красной коннице и портреты передовиков производства.

Фойе Дома кино с репродукциями "космических" картин Малевича

Кстати, в фойе Дома кино по иронии судьбы были размещены копии именно "космических" картин Казимира — и не было ни одной из крестьянского цикла.