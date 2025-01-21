Впервые с 1997 года: фильм украинки стал участником основного конкурса Берлинале

Документальная полнометражная работа режиссера "Лента времени" Екатерины Горностай будет бороться за главный приз — "Золотого медведя": это уже вторая лента режиссера, попавшая на Берлинале.

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Фильм "Лента времени" попал в основную конкурсную программу престижного 75 Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году состоится с 13 по 23 февраля. В ленте украинский режиссер Екатерина Горностай раскрыла истории учителей и учеников, которые даже во время военных действий продолжают обучение — кто учит, а кто — получает знания, находясь даже на прифронтовых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино 21 января.

"Лента времени": кадр из фильма

"Лента времени" охватывает истории украинских школ из разных уголков страны и тех, кто к ним причастен. Фактически, это хроника школьной жизни в Украине в течение года, которая демонстрирует вызовы, стоящие перед людьми в повседневной жизни, когда в их стране продолжается кровопролитная война.

"Мы акцентировали свое внимание на обыденности и простых школьных опытах, таких как слезы на празднике первого звонка, старшеклассник в роли святого Николая, разноцветные ленты в руках выпускников", — рассказывает о своей работе Екатерина.

Кроме того, что лента в очередной раз напомнит об Украине и войне на международной арене, она еще имеет вполне практическую цель: собрать средства на восстановление тех школ, которые разрушила РФ за время войны. А таких немало: около 3000 образовательных учреждений, из которых почти 400 разрушены до основания.

Стоит отметить, что ленту Екатерина Горностай снимала за частные средства, без привлечения каких-либо государственных финансирований.

Несколько слов о талантливой Екатерине Горностай

Екатерина Горностай — современный украинский режиссер, которая творчески дебютировала в 2013 году на кинофестивале "Молодость", где представила свой фильм "Между нами". Была участницей Евромайдана, где сумела снять ценные кадры, которые впоследствии использовала в работах "Евромайдан. Черновой монтаж" и "Везде Майдан".

Вышеупомянутый фильм "Лента времени" — это уже вторая работа режиссера, которая попала на Берлинале. Первой ее работой на Берлинале была лента "Стоп-Земля", которая была отмечена "Хрустальным медведем" в рамках конкурса Generation 14 plus фестиваля 2021 года.

Подробнее о работе Екатерины Горностай над лентой "Стоп-Земля" Фокус рассказал в интервью 20 ноября 2021 года. Тогда режиссер призналась, что отказалась в своей ленте от буллинга.

Вспомним, в прошлом году во время Берлинале украинская писательница Оксана Забужко шокировала европейцев звуком воздушной тревоги. Женщина таким образом хотела заставить гостей других стран почувствовать атмосферу, в которой украинцы живут уже несколько лет. Событие состоялось 29 февраля 2024 года.