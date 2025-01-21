Вперше з 1997 року: фільм українки став учасником основного конкурсу Берлінале

Документальна повнометражна робота режисерки "Стрічка часу" Катерини Горностай буде змагатися за головний приз – "Золотого ведмедя": це вже друга стрічка режисерки, що потрапила на Берлінале.

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Фільм "Стрічка часу" потрапив до основної конкурсної програми престижного 75 Берлінського міжнародного кінофестивалю, що цьогоріч відбудеться з 13 по 23 лютого. У стрічці українська режисерка Катерина Горностай розкрила історії вчителів та учнів, які навіть під час військових дій продовжують навчання – хто навчає, а хто – здобуває знання, перебуваючи навіть на прифронтових територіях. Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства України з питань кіно 21 січня.

"Стрічка часу": кадр з фільму

"Стрічка часу" охоплює історії українських шкіл з різних куточків країни та тих, хто до них причетний. Фактично, це хроніка шкільного життя в Україні впродовж року, яка демонструє виклики, які стоять перед людьми у повсякденному житті, коли в їхній країні триває кровопролитна війна.

"Ми акцентували свою увагу на буденності і простих шкільних досвідах, як-от сльози на святі першого дзвоника, старшокласник у ролі святого Миколая, різнобарвні стрічки в руках випускників", – розповідає про свою роботу Катерина.

Крім того, що стрічка вкотре нагадає про Україну та війну на міжнародній арені, вона ще має цілком практичну мету: зібрати кошти на відновлення тих шкіл, які зруйнувала РФ за час війни. А таких немало: близько 3000 освітніх закладів, з яких майже 400 зруйновані вщент.

Варто зазначити, що стрічку Катерина Горностай знімала за приватні кошти, без залучення жодних державних фінансувань.

Кілька слів про талановиту Катерину Горностай

Катерина Горностай – сучасна українська режисерка, яка творчо дебютувала в 2013 році на кінофестивалі "Молодість", де представила свій фільм "Між нами". Була учасницею Євромайдану, де зуміла зняти цінні кадри, що згодом використала у роботах "Євромайдан. Чорновий монтаж" та "Скрізь Майдан".

Вищезгаданий фільм "Стрічка часу" – це вже друга робота режисерки, яка потрапила на Берлінале. Першою її роботою на Берлінале була стрічка "Стоп-Земля", яка була відзначена "Кришталевим ведмедем" в межах конкурсу Generation 14 plus фестивалю 2021 року.

Детальніше про роботу Катерини Горностай над стрічкою "Стоп-Земля" Фокус розповів в інтерв’ю 20 листопада 2021 року. Тоді режисерка зізналася, що відмовилася у своїй стрічці від булінгу.

Пригадаємо, минулого року під час Берлінале українська письменниця Оксана Забужко шокувала європейців звуком повітряної тривоги. Жінка у такий спосіб хотіла змусити гостей інших країн відчути атмосферу, в якій українці живуть вже кілька років. Подія відбулася 29 лютого 2024.