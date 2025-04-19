О чем "Черное зеркало" 7-й сезон: наш мозг украли корпорации и маньяки

Netflix выпустил новый сезон культового сериала о том, чем современные технологии опасны для человека. 7-й сезон возвращает старые традиции шоу, добавляя актуальные темы с искусственным интеллектом (ИИ). При этом искрометными сюжетами новое "Черное зеркало" не балует. О чем сериал, рассказывает Фокус.

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Когда в 2011 году вышел первый сезон "Черного зеркала" — это был удар по голове зрителя. Второй и третий сезоны продолжили растерзание запуганного клиента. От полового акта со свиньей до серии, в которой каждый человек получает рейтинг, который если падает – то и социальное падение не остановить. Все было шокирующе, пугающе. Все было рядом, вот-вот и это случится в реальной жизни.

Но в последние сезоны предвосхищать удары технологий стало сложнее. И в 6-й части франшизы создатель "Черного зеркала" пошел на смелые эксперименты, сняв пару серий в жанре ужасов. Что, впрочем, не нашло благосклонности у фанатов. Поэтому 7-й сезон вернулся к истокам – опасности современных технологий. Вышло это правда без особого задора.

Netflix выпустил новый сезон культового сериала "Черное зеркало" – о том, чем современные технологии опасны для человека

Чтобы жить – нужно платить, платить, платить

Будет немножко спойлеров. В каждом сезоне "Черное зеркало" представляет несколько разных не связанных сюжетов, так что каждому есть, что выбрать. На мой взгляд, выбор 7-го сезона скуден, но он есть.

Заглавная серия бьет злободневностью. Если человек при смерти, есть технология, которая копирует его разум. А потом "подгружает" сознание в тело — по принципу вышек сотовой связи: где есть покрытие — там умерший снова в сознании и живет.

Но, естественно, за такую "связь" надо платить. Приблизительно, как за пакет мобильной связи. Но злые корпорации всегда хотят больше. Хотите "отключить рекламу" в мозгу – купите пакет "+", хотите выехать в соседний штат – доплатите пакет "премиум".

И тут выясняется, что "Базовый пакет", на который вас "купили" вначале — для нищебродов. Хотите жить прилично – платите. Не хотите платить, значит, не хотите жить.

Зависимость от навязчивых сервисов. Зависимость, о которой мало шансов избавится. Очень печальная серия.

7-й сезон сериала "Черное зеркало" вернулся к теме опасности современных технологий 7-й сезон сериала "Черное зеркало" вернулся к теме опасности современных технологий 7-й сезон сериала "Черное зеркало" вернулся к теме опасности современных технологий 7-й сезон сериала "Черное зеркало" вернулся к теме опасности современных технологий Фото: Кадр из фильма

Чтобы жить – нужно убить, убить, убить

В целом – большинство серий сезона – развиваются медленно. С первых минут приговаривая зрителей и героев к скучному концу. Более того, сюжеты настолько знакомы, что трудно удержать внимание на происходящем.

В одной из серий в старом компьютере живут маленькие NPC, которые становятся разумными. А владелец компьютера выращивает их как тамагочи. Жизнь в компьютере – серьезно? Сколько раз такое было.

Или серия, в которой событиями управляют с помощью небольшого предмета. Тут в голове только и мерцает, что комедия "Пульт" ("Клик"). Впрочем, обе серии заканчиваются непростым выбором – чтобы продолжить жизнь, надо убить конкурента.

Во второй серии это делается с каким-то непринужденным твистом и юмором присущем лучшим сезонам "Черного зеркала". А в серии 4 все заканчивается очень пафосно и очень предсказуемо.

В общем, чувствуется, что это та самая легенда, только она потускнела и сильно нуждается в свежей крови.

"Черное зеркало": еще способно напугать

Что по-прежнему хорошо в "Черном зеркале" — после просмотра хочется обсуждать вероятность предсказанных событий. Особенно после второй серии, когда в этот момент читаешь в новостях: директор по технологиям США Майкл Крациос заявляет: "Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством". Будущее уже происходит, просто мы чего-то не знаем. Знает "Черное зеркало".

Директор по технологиям США Майкл Крациос заявляет: "Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством" Фото: Getty Images

Стоит ли пересмотреть 6-й сезон и о чем он, читайте в статье Осколки "Черного зеркала": почему Сальма Хайек и Аарон Пол не спасли шестой сезон.