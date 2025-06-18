Zlata Ognevich, звездное жюри и триумф Виктории Денисовой: чем запомнился финал "Краса Країни"

На днях, в столичном Origin Stage состоялся финал украинского конкурса красоты — "Краса Країни 2025". Мероприятие посетили украинские селебрити и представители СМИ.

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Фокус побывал на событии.

Финал конкурса провели Андрей Бурым и Иван Унке. Музыкальную атмосферу вечера создали артисты ZLATA OGNEVICH, Dima PROKOPOV, Насти Балог и Муаяда.

Иван Унку, Ирина Келлер и Андрей Бурым Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

Муаяд Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

В Украине прошел конкурс красоты "КРАСА КРАЇНИ 2025" Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

В состав жюри вошли украинская актриса Анастасия Цымбалару, народный артист Украины Владимир Горянский, организатор "Мисс Украина" Вероника Щипцова, кинорежиссер Денис Тарасов, основатель премии "Человек Года" Аркадий Райцин, Mrs Poland 2023 Марина Старовирец, Mrs Ukraine Globe 2025 Алина Вареник, Мисс Украина 1993 и Mrs. Globe 2008 Ирина Черномаз и чемпион мира по бодибилдингу Вадим Василевский.

Вероника Щипцова Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

Анастасия Цимбалару Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

Ключевой титул конкурса и первое место получила Виктория Денисова из Одессы. Второе место заняла Марьяна Садовник из Ровно, третье — Дарья Анциферова из Львова. Специальную награду "Выбор Страны" получила Евгения Деркач из Киева.

В Украине прошел конкурс красоты "КРАСА КРАЇНИ 2025" Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

В Украине прошел конкурс красоты "КРАСА КРАЇНИ 2025" Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

В Украине прошел конкурс красоты "КРАСА КРАЇНИ 2025" Фото: прес-служба конкурсу краси "Краса Країни"

Напомним, 25-летняя София Ткачук из Ровно победила на конкурсе"Мисс Вселенная Украина-2025". Девушка владеет несколькими языками и занимается благотворительными делами. Конкурс "Мисс Вселенная Украина" в очередной раз состоялся в онлайн-формате без традиционного праздничного награждения. Именно София будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде в ноябре.

А "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко сообщила о первой беременности.