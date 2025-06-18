Zlata Ognevich, зіркове журі та тріумф Вікторії Денисової: чим запам'ятався фінал "Краса Країни"
Днями, у столичному Origin Stage відбувся фінал українського конкурсу краси — "Краса Країни 2025". Захід відвідали українські селебріті та представники ЗМІ.
Фокус побував на події.
Фінал конкурсу провели Андрій Бурим та Іван Унке. Музичну атмосферу вечора створили артисти ZLATA OGNEVICH, Dima PROKOPOV, Насті Балог і Муаяда.
До складу журі увійшли українська акторка Анастасія Цимбалару, народний артист України Володимир Горянський, організаторка "Міс Україна" Вероніка Щипцова, кінорежисер Денис Тарасов, засновник премії "Людина Року" Аркадій Райцін, Mrs Poland 2023 Марина Старовирець, Mrs Ukraine Globe 2025 Аліна Вареник, Міс Україна 1993 та Mrs. Globe 2008 Ірина Чорномаз і чемпіон світу з бодібілдингу Вадим Василевський.
Ключовий титул конкурсу та перше місце отримала Вікторія Денисова з Одеси. Друге місце посіла Мар'яна Садовник із Рівного, третє — Дар'я Анциферова зі Львова. Спеціальну нагороду "Вибір Країни" отримала Євгенія Деркач із Києва.
Нагадаємо, 25-річна Софія Ткачук із Рівного перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт Україна-2025". Дівчина володіє кількома мовами та займається благодійними справами. Конкурс "Міс Всесвіт Україна" вкотре відбувся в онлайн-форматі без традиційного святкового нагородження. Саме Софія представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться в Таїланді в листопаді.
А "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторія Апанасенко повідомила про першу вагітність.