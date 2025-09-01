"Волшебник Кремля": известный кинокритик рассказал, каким получился фильм про Путина

Роль Путина сыграл Джуд Лоу, однако этот фильм больше про его выдуманного пиарщика Вадима Баранова, прототипом которого, как считается, стал Владислав Сурков, политтехнолог, а потом и помощник президента РФ до 2020 года.

Related video

Брайан Винер, известный кинокритик, который когда-то входил в состав жюри Московского кинофестиваля, посмотрел фильм "Волшебник Кремля" на Венецианском кинофестивале и пока дата мировой премьеры не определена, поделился своими впечатлениями для Daily Mail, отметив, что Джуд Лоу "обзавелся целым портфолио воинственных, кровожадных тиранов", в котором теперь есть еще и Путин.

"Волшебник Кремля" – это экранизация одноименного бестселлера Джулиано да Эмполи французским режиссером Оливье Ассайасом.

Фото: IMDB

Это рассказ о том, как развивалась политическая власть в России после распада Советского Союза, и как вся она оказалась в руках бывшего агента КГБ из Санкт-Петербурга Владимира Путина.

История рассказывается от лица "слегка вымышленного персонажа" по имени Вадим Баранов, которого играет Пол Дано. Считается, что его прототипом стал реальный путинский политтехнолог Владислав Сурков.

Фильм построен на интервью американского журналиста, который приехал к Баранову на дачу, чтобы пообщаться о давно умершем сатирике, а в итоге находит "золотую жилу" и узнает, как из невзрачного КГБиста Путина сделали Путина, которого мы знаем и ответственен за это именно Баранов.

Кинокритик вспоминает, что когда бывал в Москве, его "очаровательный" переводчик рассказывал, что хотя он и его друзья и радовались концу коммунизма и СССР, это вызвало разочарование у его родителей и их поколения, чьи "незыблемые социальные, культурные и политические убеждения развеялись как дым буквально за одну ночь".

"Волшебник Кремля" делает то же самое замечание. Баранов объясняет, что его отец, возглавлявший советский институт культуры, понял, что его дни сочтены, как только увидел, как Михаилу Горбачеву в прямом эфире передали стакан молока. Молоко, а не водку. В понимании его отца это было метафорой дерусификации России", — пишет Винер.

Но для Баранова новая Россия — это новые возможности. Он становится театральным режиссером, затем телевизионным продюсером. И зрителям показывают весь кошмарный блеск 1990-х, когда появлялись первые российские олигархи. В фильме также появляется Борис Березовский, который и знакомит Баранова с "подающим надежды политиком": "Он скромный парень, он вам понравится", — говорит он, отмечая, что его протеже не "гений", но справится.

Пол Дано в ролі Баранова Фото: IMDB

Напомним, что в 2013 году находящийся в изгнании Березовский найден мертвым в своем доме недалеко от Аскота.

По мере укрепления его власти Путин становится известен как Царь, а Баранов — как "Новый Распутин". В итоге в фильме показывают, как Путин начал вторую Чеченскую войну, вторгся в Крым и был одержим зимней Олимпиадой 2014 года на черноморском курорте Сочи.

Владислав Сурков, ставший прототипом Баранова и Путин Фото: ТАСС

"И у нас не остается никаких сомнений, что его взгляд на мир, по его мнению, окрашен постсоветским "унижением". Вернувшись с саммита G20, он негодует, что с ним обращались так, будто он лидер какой-то "незначительной" страны вроде Финляндии", — пишет Винер, отмечая, что по новому фильму, конечно, не стоит изучать историю, но смотрится он, как "захватывающий триллер".

Однако по его мнению, если 156 минут "Волшебника Кремля" не прояснят для зрителя, почему Путин приказал ввести танки в Украину в 2022 году, значит, "он не справился со своей задачей".

Книга "Волшебник Кремля" – что известно

"Волшебника Кремля" (или "Кремлевского волшебника") написал швейцарско-итальянский автор Джулиано да Эмполи, который ранее был заместителем мэра Флоренции и советником премьер-министра Италии. Он уже опубликовал дюжину политических эссе на итальянском и французском языках, в том числе о президентской кампании Барака Обамы в 2008 году.

Джулиано да Эмполи и его книга "Волшебник Кремля" Фото: IMDB

Да Эмполи хотел попробовать себя в художественной литературе и был "увлечен" тем, как проецируется российская власть. Поэтому он взял за образец рассказчика для своего дебютного романа одну из самых интригующих фигур РФ — Владислава Суркова.

"Задача книги — встать на точку зрения дьявола", — рассказывал да Эмполи, который сейчас преподает в Университете политических исследований в Париже. Он четыре раза бывал в России и в ходе своих исследований прочитал множество эссе о политике страны и путинском режиме. Его бестселлер попал в издательство до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Волшебник Кремля" стал пятым по популярности бестселлером во Франции в 2022 году. Роман получил премию Французской академии и не дотянул до Гонкуровской премии , самой престижной литературной премии Франции, всего на один голос после 14 раундов голосования.

Однако некоторые эксперты по России выразили обеспокоенность восторженным тоном романа. Они утверждают, что книга в основном снисходительно относится к Путину, изображая его "лидером, который борется с олигархами ради блага народа" и "ставящим Россию на ноги" вопреки западному презрению.

Сам Эмполи заявил, что его единственной целью было написать "достоверный" роман, и ничего больше: "Книга, как только она выйдет, — сказал он, — обретет свою собственную жизнь".

Напомним, ранее режиссер фильма "Волшебник Кремля" рассказал о процессе съемок и о том, какой смысл он вкладывал в свое творение.

А Джуд Лоу, который сыграл Путина в фильме "Волшебник Кремля", рассказывал, что роль была "сложной".