"Деньги не пахнут": Джуд Лоу сыграл Путина в фильме, который спровоцировал горячие дискуссии

В сети появился новый кадр со съемочной площадки фильма "Волшебник Кремля" французского режиссера Оливье Ассаяса. Роль российского диктатора Владимира Путина исполняет британский актер Джуд Лоу.

В разговоре с Variety Ассаяс говорит, что он представлял себе "Волшебника Кремля" как исследование основ "современного политического мира", а не только "историю происхождения Путина".

Лента, которая уже вызывает негативную реакцию, изображает восхождение российского президента к власти на фоне постсоветского хаоса. Ему помогает политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) — вымышленный персонаж, вдохновленный реальным консультантом Владиславом Сурковым.

Фильм представят на Венецианском кинофестивале

Адаптированный Ассаясом и Эммануэлем Каррером по бестселлеру Джулиано да Эмполи 2022 года "Волшебник Кремля", фильм должен вызвать горячие дискуссии во время премьеры на Венецианском кинофестивале, особенно учитывая то, что война России против Украины все еще продолжается.

Режиссер картины знает, что изображение Путина может вызвать негативную реакцию. Ассаяс шутит, что он "не первый и не последний, кто изображает ужасных персонажей", приводя "Лицо со шрамом", "Крестного отца", "Носферату" и собственный номинированный на "Эмми" "Карлос" как примеры предыдущих взглядов на этически проблемных главных героев.

Все съемки картины проходили в Латвии.

"Я всегда чувствовал, что глубоко внутри этот вопрос зла и его неоднозначность принадлежит кинематографу и всегда принадлежал кинематографу", — говорит режиссер.

По словам создателя ленты, Джуд Лоу "полностью изменил и переосмыслил (Путина) и сделал его очень правдоподобным". Ассаяс признает, что был "поражен тем, насколько актеру нужно было чувствовать себя вовлеченным".

Журналист в разговоре с режиссером подчеркнул, что Путин и Баранов, его советник, — мерзкие персонажи.

Последствия политического зла

"Мы менее привыкли изображать политическое зло. Политическое зло не показывают, его терпят. Мы показываем тех, кто его терпит. И это правда, уникальность этого фильма, и в конце концов то, что меня захватило, заключалось именно в том, чтобы показать последствия политического зла, а также в попытке изобразить его природу, его внутреннюю работу", — сказал француз.

В частности, режиссер ответил на вопрос, уместно ли снимать такую ленту, когда в Украине до сих пор идет война, развязанная РФ: "Честно говоря, учитывая геополитический контекст, я не знаю. Когда мы снимали фильм, у меня сложилось впечатление, что все это почти позади, что ситуация, вероятно, успокоится, и что, определенным образом, политически фильм может быть немного устаревшим на несколько лет или месяцев, но на самом деле он совсем не устарел. Мы еще больше осознаем реальность того, что происходит в Украине сегодня, чем когда писали его два года назад".

Реакция украинцев

Пользователи сети негативно отреагировали на съемки фильма о главе государства, которая ежедневно убивает украинцев:

"Что за название. Визард оф зе кремлин. Назовите уже "Гарри Поттер и геноцид украинцев".

"Мы еще даже не все умерли, а они уже делают фильм".

"Это когда сыграл Дамблдора, а теперь заодно и Волдеморта".

"Гремлин фром зе кремлин".

"Да ему норм я думаю, деньги не пахнут".

