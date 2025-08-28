"Гроші не пахнуть": Джуд Лоу зіграв Путіна у фільмі, який спровокував гарячі дискусії

У мережі з'явився новий кадр зі знімального майданчика фільму "Чарівник Кремля" французького режисера Олів'є Ассаяса. Роль російського диктатора Володимира Путіна виконує британський актор Джуд Лоу.

У розмові з Variety Ассаяс каже, що він уявляв собі "Чарівника Кремля" як дослідження основ "сучасного політичного світу", а не лише "історію походження Путіна".

Стрічка, яка вже викликає негативну реакцію, зображує сходження російського президента до влади на тлі пострадянського хаосу. Йому допомагає політтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) — вигаданий персонаж, натхненний реальним консультантом Владиславом Сурковим.

Фільм представлять на Венеційському кінофестивалі

Адаптований Ассаясом та Еммануелем Каррером за бестселером Джуліано да Емполі 2022 року "Чарівник Кремля", фільм має викликати гарячі дискусії під час прем'єри на Венеційському кінофестивалі, особливо враховуючи те, що війна Росії проти України все ще триває.

Режисер картини знає, що зображення Путіна може викликати негативну реакцію. Ассаяс жартує, що він "не перший і не останній, хто зображує жахливих персонажів", наводячи "Обличчя зі шрамом", "Хрещеного батька", "Носферату" та власний номінований на "Еммі" "Карлос" як приклади попередніх поглядів на етично проблемних головних героїв.

Джуд Лоу у ролі Путіна Фото: Variety

Усі зйомки картини проходили в Латвії.

"Я завжди відчував, що глибоко всередині це питання зла та його неоднозначність належить кінематографу і завжди належало кінематографу", — каже режисер.

За словами творця стрічки, Джуд Лоу "повністю змінив і переосмислив (Путіна) і зробив його дуже правдоподібним". Ассаяс визнає, що був "вражений тим, наскільки актору потрібно було відчувати себе залученим".

Журналіст у розмові з режисером наголосив, що Путін і Баранов, його радник, — мерзенні персонажі.

Наслідки політичного зла

"Ми менш звикли зображувати політичне зло. Політичне зло не показують, його терплять. Ми показуємо тих, хто його терпить. І це правда, унікальність цього фільму, і зрештою те, що мене захопило, полягало саме в тому, щоб показати наслідки політичного зла, а також у спробі зобразити його природу, його внутрішню роботу", — сказав француз.

Зокрема, режисер відповів на запитання, чи доречно знімати таку стрічку, коли в Україні досі триває війна, розвʼязана РФ: "Чесно кажучи, з огляду на геополітичний контекст, я не знаю. Коли ми знімали фільм, у мене склалося враження, що все це майже позаду, що ситуація, ймовірно, заспокоїться, і що, певним чином, політично фільм може бути трохи застарілим на кілька років чи місяців, але насправді він зовсім не застарів. Ми ще більше усвідомлюємо реальність того, що відбувається в Україні сьогодні, ніж коли писали його два роки тому".

Реакція українців

Користувачі мережі негативно відреагували на зйомки фільму про главу держави, яка щодня вбиває українців:

"Шо за назва. Візард оф зе кремлін. Назвіть вже "Гаррі Поттер і геноцид українців".

"Ми ше навіть не всі вмерли, а вони вже роблять фільм".

"Це коли зіграв Дамблдора, а тепер заодно і Волдеморта".

"Гремлін фром зе кремлін".

"Та йому норм я думаю, гроші не пахнуть".

Фото: X (Twitter)

