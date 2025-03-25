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Стиль життя

Кремлівський чарівник: у мережу потрапили перші фото Джуда Лоу в образі Володимира Путіна

Джуд Лоу, кремлівський чарівник, зйомки фільму
Джуд Лоу втілить на екрані образ Володимира Путіна на початку його політичної кар'єри

Фільм "Кремлівський чарівник" розкриє виворіт політичної кухні пострадянської Росії і сходження Володимира Путіна на кремлівський трон.

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У Ризі (Латвія) проходять зйомки фільму французького режисера Олів'є Ассайаса "Кремлівський чарівник". Видання "Новая газета Европа" опублікувало перші фото зі знімального майданчика, де британський актор Джуд Лоу з'явився в гримі раннього Володимира Путіна.

На знімках він — у чорному плащі, чорному костюмі, білій сорочці та яскравій краватці. Волосся зачесане так само, як у президента РФ.

Про плани зняти фільм стало відомо ще минулого року. Участь Лоу в ньому вперше було розкрито навесні 2024-го, хоча подробиці його ролі трималися в таємниці. Пізніше затвердження цього актора на роль майбутнього очільника Кремля викликало цікавість у кіноіндустрії з огляду на складність ролі та політичний підтекст проєкту.

Джуд зображує Путіна "на початку його управлінської кар'єри". Кастинг Лоу припав на час підвищеного світового інтересу до політичної ситуації в Росії. В інтерв'ю Deadline актор описав роль як складну:

"Зараз це схоже на сходження на Еверест. Я стою в передгір'ях і думаю: "О Боже, що я сказав?""" — зізнавався він, згадуючи, як готувався до ролі.

Картина заснована на бестселері Джуліані да Емполі "Кремлівський чарівник" (Le Mage Du Kremlin), опублікованому у квітні 2022 року, лише через кілька місяців після початку вторгнення РФ в Україну.

Сценарій до картини написав Асайас з Еммануелем Каррером, що дало змогу адаптації передати глибину роману і його сучасну актуальність.

У центрі сюжету — молодий режисер і телевізійний продюсер Вадим Баранов (Пол Дано), який на початку 90-х несподівано стає ключовим радником, політтехнологом і піарником Путіна під час його сходження до влади в пострадянській Росії. Взаємодіючи з майбутнім главою РФ у ті часи, коли той ще був співробітником КДБ, Баранов зосереджує у своїх руках величезний вплив.

"Працюючи в самому серці російської влади, Баранов змішує правду з брехнею, новини з пропагандою, спрямовуючи все суспільство як одне велике реаліті-шоу. Тільки його любов до привабливої, вільнодумної Ксенії може відвернути його від цієї небезпечної гри", — свідчить синопсис стрічки, яка детально досліджує внутрішню роботу російської політики.

Прототипом Баранова вважають колишнього помічника Путіна Владислава Суркова і "головного ляльковода політичних процесів у РФ".

Крім Лоу і Дано у фільмі знімаються Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Старрідж.

Чарівник Кремля каст Fullscreen
Олів'є Ассайас зібрав для фільму зірковий каст
Фото: Соцмережi

Дата виходу картини поки що не розголошується.

Раніше Фокус писав, що Джуд Лоу розповів про складнощі повернення на батьківщину.