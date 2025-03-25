Кремлівський чарівник: у мережу потрапили перші фото Джуда Лоу в образі Володимира Путіна

Фільм "Кремлівський чарівник" розкриє виворіт політичної кухні пострадянської Росії і сходження Володимира Путіна на кремлівський трон.

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У Ризі (Латвія) проходять зйомки фільму французького режисера Олів'є Ассайаса "Кремлівський чарівник". Видання "Новая газета Европа" опублікувало перші фото зі знімального майданчика, де британський актор Джуд Лоу з'явився в гримі раннього Володимира Путіна.

На знімках він — у чорному плащі, чорному костюмі, білій сорочці та яскравій краватці. Волосся зачесане так само, як у президента РФ.

Про плани зняти фільм стало відомо ще минулого року. Участь Лоу в ньому вперше було розкрито навесні 2024-го, хоча подробиці його ролі трималися в таємниці. Пізніше затвердження цього актора на роль майбутнього очільника Кремля викликало цікавість у кіноіндустрії з огляду на складність ролі та політичний підтекст проєкту.

Джуд зображує Путіна "на початку його управлінської кар'єри". Кастинг Лоу припав на час підвищеного світового інтересу до політичної ситуації в Росії. В інтерв'ю Deadline актор описав роль як складну:

"Зараз це схоже на сходження на Еверест. Я стою в передгір'ях і думаю: "О Боже, що я сказав?""" — зізнавався він, згадуючи, як готувався до ролі.

Картина заснована на бестселері Джуліані да Емполі "Кремлівський чарівник" (Le Mage Du Kremlin), опублікованому у квітні 2022 року, лише через кілька місяців після початку вторгнення РФ в Україну.

Сценарій до картини написав Асайас з Еммануелем Каррером, що дало змогу адаптації передати глибину роману і його сучасну актуальність.

У центрі сюжету — молодий режисер і телевізійний продюсер Вадим Баранов (Пол Дано), який на початку 90-х несподівано стає ключовим радником, політтехнологом і піарником Путіна під час його сходження до влади в пострадянській Росії. Взаємодіючи з майбутнім главою РФ у ті часи, коли той ще був співробітником КДБ, Баранов зосереджує у своїх руках величезний вплив.

"Працюючи в самому серці російської влади, Баранов змішує правду з брехнею, новини з пропагандою, спрямовуючи все суспільство як одне велике реаліті-шоу. Тільки його любов до привабливої, вільнодумної Ксенії може відвернути його від цієї небезпечної гри", — свідчить синопсис стрічки, яка детально досліджує внутрішню роботу російської політики.

Прототипом Баранова вважають колишнього помічника Путіна Владислава Суркова і "головного ляльковода політичних процесів у РФ".

Крім Лоу і Дано у фільмі знімаються Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Старрідж.

Олів'є Ассайас зібрав для фільму зірковий каст Фото: Соцмережi

Дата виходу картини поки що не розголошується.

Раніше Фокус писав, що Джуд Лоу розповів про складнощі повернення на батьківщину.