Кремлевский волшебник: в сеть попали первые фото Джуда Лоу в образе Владимира Путина

Фильм "Кремлевский волшебник" раскроет изнанку политической кухни постсоветской России и восхождение Владимира Путина на кремлевский трон.

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В Риге (Латвия) проходят съемки фильма французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Издание "Новая газета Европа" опубликовало первые фото со съемочной площадки, где британский актер Джуд Лоу появился в гриме раннего Владимира Путина.

На снимках он – в черном плаще, черном костюме, белой рубашке и ярком галстуке. Волосы зачесаны так же, как у президента РФ.

О планах снять фильм стало известно еще в прошлом году. Участие Лоу в нем впервые было раскрыто весной 2024-го, хотя подробности его роли держались в тайне. Позже утверждение этого актера на роль будущего главы Кремля вызвало любопытство в киноиндустрии, учитывая сложность роли и политический подтекст проекта.

Джуд изображает Путина "в начале его управленческой карьеры". Кастинг Лоу пришелся на время повышенного мирового интереса к политической ситуации в России. В интервью Deadline актер описал роль как сложную:

"Сейчас это похоже на восхождение на Эверест. Я стою в предгорьях и думаю: "О Боже, что я сказал?"" – признавался он, вспоминая, как готовился к роли.

Картина основана на бестселлере Джулиани да Эмполи "Кремлевский волшебник" (Le Mage Du Kremlin), опубликованном в апреле 2022 года, всего через несколько месяцев после начала вторжения В РФ в Украину.

Сценарий к картине написал Асайас с Эммануэлем Каррером, что позволило адаптации передать глубину романа и его современную актуальность.

В центре сюжета – молодой режиссер и телевизионный продюсер Вадим Баранов (Пол Дано), который в начале 90-х неожиданно становится ключевым советником, политтехногом и пиарщиком Путина во время его восхождения к власти в постсоветской России. Взаимодействуя с будущим главой РФ в те времена, когда тот еще был сотрудником КГБ, Баранов сосредотачивает в своих руках огромное влияние.

"Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, направляя все общество как одно большое реалити-шоу. Только его любовь к притягательной, свободомыслящей Ксении может отвратить его от этой опасной игры", – гласит синопсис ленты, которая детально исследует внутреннюю работу российской политики.

Прототипом Баранова считают бывшего помощника Путина Владислава Суркова и "главного кукловода политических процессов в РФ".

Кроме Лоу и Дано в фильме снимаются Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Оливье Ассайас собрал для фильма звездный каст Фото: Соцсети

Дата выхода картины пока что не разглашается.

Ранее Фокус писал, что Джуд Лоу рассказал о сложностях возвращения на родину.