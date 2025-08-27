Співзасновник Apple Стів Возняк відвідає Москву: українці відреагували
Американський інженер та співзасновник Apple Стів Возняк, який має українське походження, начебто виступить на технологічному форумі Cloud Cities, що проводиться організацією BRICS в російській столиці у вересні.
Захід відбудеться в Москві 17-18 вересня. Американець, за словами росіян, має поділитися з аудиторією еволюцією технологій. Про це пише російська новинна агенція ТАСС.
"Спираючись на власний досвід впровадження проривних технологій, Возняк поділиться загальним баченням умов, необхідних для їхньої адаптації в суспільстві, торкнеться питань, пов'язаних з ШІ та робототехнікою, включаючи їхні потенційні можливості та сфери застосування", — зазначають росЗМІ.
Форум "Хмарні міста" буде присвячений робототехнічним технологіям та штучному інтелекту.
Цікаво, що Возняка немає у списку спікерів конференції, який розміщений на сайті.
Бізнесмен, виступаючи у 2017 році на одному з IT-заходів у Києві, згадував, що його предки родом з України: "У своєму житті я запланував зробити чотири речі, і одна з них — відвідати Київ".
Реакція українців
Користувачі мережі активно відреагували на повідомлення про плани інженера виступити в Москві:
- "Шо, Вуді Алена вже зафукали? Готуйтеся тоді викидати айфони".
- "Возняк до айфонів має приблизно таке ж відношення, як ніяке".
- "У 1985 році Возніак вийшов із активної ролі в компанії, але залишився в списку співробітників символічно У 2024 році підтверджено, що його зв’язок із Apple зберігається лише в церемоніальному характері. Він не бере участі в розробці продуктів чи стратегічних рішеннях".
- "Сподіваюся, його предки прийдуть і задушать його уві сні".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Стів Возняк створив космічну компанію під назвою Privateer Space.
- Режисер Вуді Аллен виправдався за виступ у Москві.
Крім того, оскароносний голлівудський режисер Аллен опинився на українському сайті "Миротворець".