Співзасновник Apple Стів Возняк відвідає Москву: українці відреагували

Американський інженер та співзасновник Apple Стів Возняк, який має українське походження, начебто виступить на технологічному форумі Cloud Cities, що проводиться організацією BRICS в російській столиці у вересні.

Захід відбудеться в Москві 17-18 вересня. Американець, за словами росіян, має поділитися з аудиторією еволюцією технологій. Про це пише російська новинна агенція ТАСС.

"Спираючись на власний досвід впровадження проривних технологій, Возняк поділиться загальним баченням умов, необхідних для їхньої адаптації в суспільстві, торкнеться питань, пов'язаних з ШІ та робототехнікою, включаючи їхні потенційні можливості та сфери застосування", — зазначають росЗМІ.

Форум "Хмарні міста" буде присвячений робототехнічним технологіям та штучному інтелекту.

Цікаво, що Возняка немає у списку спікерів конференції, який розміщений на сайті.

Бізнесмен, виступаючи у 2017 році на одному з IT-заходів у Києві, згадував, що його предки родом з України: "У своєму житті я запланував зробити чотири речі, і одна з них — відвідати Київ".

Реакція українців

Користувачі мережі активно відреагували на повідомлення про плани інженера виступити в Москві:

"Шо, Вуді Алена вже зафукали? Готуйтеся тоді викидати айфони".

"Возняк до айфонів має приблизно таке ж відношення, як ніяке".

"У 1985 році Возніак вийшов із активної ролі в компанії, але залишився в списку співробітників символічно У 2024 році підтверджено, що його зв’язок із Apple зберігається лише в церемоніальному характері. Він не бере участі в розробці продуктів чи стратегічних рішеннях".

"Сподіваюся, його предки прийдуть і задушать його уві сні".

