Сооснователь Apple Стив Возняк посетит Москву: украинцы отреагировали
Американский инженер и соучредитель Apple Стив Возняк, который имеет украинское происхождение, якобы выступит на технологическом форуме Cloud Cities, проводимом организацией BRICS в российской столице в сентябре.
Мероприятие состоится в Москве 17-18 сентября. Американец, по словам россиян, должен поделиться с аудиторией эволюцией технологий. Об этом пишет российское новостное агентство ТАСС.
"Опираясь на собственный опыт внедрения прорывных технологий, Возняк поделится общим видением условий, необходимых для их адаптации в обществе, затронет вопросы, связанные с ИИ и робототехникой, включая их потенциальные возможности и сферы применения", — отмечают росСМИ.
Форум "Облачные города" будет посвящен робототехническим технологиям и искусственному интеллекту.
Интересно, что Возняка нет в списке спикеров конференции, который размещен на сайте.
Бизнесмен, выступая в 2017 году на одном из IT-мероприятий в Киеве, вспоминал, что его предки родом из Украины: "В своей жизни я запланировал сделать четыре вещи, и одна из них — посетить Киев".
Реакция украинцев
Пользователи сети активно отреагировали на новости о планах инженера выступить в Москве:
- "Шо, Вуди Алена уже зафукали? Готовьтесь тогда выбрасывать айфоны".
- "Возняк к айфонам имеет примерно такое же отношение, как никакое".
- "В 1985 году Возняк вышел из активной роли в компании, но остался в списке сотрудников символически В 2024 году подтверждено, что его связь с Apple сохраняется лишь в церемониальном характере. Он не участвует в разработке продуктов или стратегических решениях".
- "Надеюсь, его предки придут и задушат его во сне".
