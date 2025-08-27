Сооснователь Apple Стив Возняк посетит Москву: украинцы отреагировали

Американский инженер и соучредитель Apple Стив Возняк, который имеет украинское происхождение, якобы выступит на технологическом форуме Cloud Cities, проводимом организацией BRICS в российской столице в сентябре.

Мероприятие состоится в Москве 17-18 сентября. Американец, по словам россиян, должен поделиться с аудиторией эволюцией технологий. Об этом пишет российское новостное агентство ТАСС.

"Опираясь на собственный опыт внедрения прорывных технологий, Возняк поделится общим видением условий, необходимых для их адаптации в обществе, затронет вопросы, связанные с ИИ и робототехникой, включая их потенциальные возможности и сферы применения", — отмечают росСМИ.

Форум "Облачные города" будет посвящен робототехническим технологиям и искусственному интеллекту.

Интересно, что Возняка нет в списке спикеров конференции, который размещен на сайте.

Бизнесмен, выступая в 2017 году на одном из IT-мероприятий в Киеве, вспоминал, что его предки родом из Украины: "В своей жизни я запланировал сделать четыре вещи, и одна из них — посетить Киев".

Реакция украинцев

Пользователи сети активно отреагировали на новости о планах инженера выступить в Москве:

"Шо, Вуди Алена уже зафукали? Готовьтесь тогда выбрасывать айфоны".

"Возняк к айфонам имеет примерно такое же отношение, как никакое".

"В 1985 году Возняк вышел из активной роли в компании, но остался в списке сотрудников символически В 2024 году подтверждено, что его связь с Apple сохраняется лишь в церемониальном характере. Он не участвует в разработке продуктов или стратегических решениях".

"Надеюсь, его предки придут и задушат его во сне".

