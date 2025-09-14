"Долгая прогулка" или мрачные голодные игры: какой получилась экранизация антиутопии Стивена Кинга

На неделе в украинский прокат вышла новая экранизация произведения мастера ужасов Стивена Кинга — антиутопический триллер "Долгая прогулка". Свой роман Кинг под псевдонимом Ричард Бахман написал еще в далеком 1979 году.

Можно утверждать, что перед нами – один из самых тяжелых триллеров за последнее время. Режиссером картины стал Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры"). И эти "голодные игры" во много раз более голодные, чем те, что нам доводилось видеть ранее. Фокус уже посмотрел фильм и рассказывает о нем.

Трейлер фильма "Долгая прогулка"

Альтернативная реальность в США, временное пространство, по восприятию, — период после войны во Вьетнаме. Это неудивительно, ведь роман был в далеком 1979 году, когда память о событиях была еще свежа, а ветераны войны были частью жизни граждан США.

Пятьдесят молодых людей отбирают по жребию для ежегодного марафона. Когда кто-то из участников шествия теряет темп и замедляется, его расстреливают в упор. Последний выживший, по идее, получает большой куш.

Идея, для сегодняшнего кинематографа не нова. Здесь приходит на ум и "Игра в кальмара", и "Бегущий человек" и, уже упомянутые "Голодные игры". Но такого градуса драматизма, пожалуй, не добивалась ни одна вариация на тему.

На протяжении фильма зрители болеют за Рэя Гаратти (Купер Хоффман) и его соперника Питта (Дэвид Йонссон). Сюжет разворачивается вокруг их крепнущей дружбы, несмотря на соперничество. Конечно, у героев есть и темные стороны, с которыми нам предстоит познакомиться в ходе развития истории, но это не отменяет общего впечатления: дружба перед лицом смертельной опасности, когда выжить получится только у одного.

Кадр из фильма "Долгая прогулка" Фото: Lionsgate Television

Они подшучивают друг над другом, говорят обо всем на свете. Это, безусловно, сближает героев.

В сюжете есть и второстепенные герои, чье присутствие на время "разбавляет" общее напряжение. Но надолго этот эффект не задерживается: военные регулярно кого-то расстреливают. И каждый очередной выстрел в голову нам показывают в деталях. Так что, зрителям будет не до смеха.

Кадр из фильма "Долгая прогулка" Фото: Lionsgate Television

Ряды приобретенных друзей регулярно редеют, а с ними меняется и наше представление о человеческой выносливости и ценностных устремлениях. Возможно, познакомься эти люди при других обстоятельствах, они бы создали общее дело или стали бы членами дружного мужского "клуба по пятницам". Но их привели в смертельную игру сложные личные мотивы, мешающие созидательным процессам каждому из них.

Актерский состав картины – великолепен. Хоффман и Йонссон идеально справились с глубоким драматизмом своих ролей, балансирующих где-то на грани страха смерти, борьбы за возможность социального преимущества и какого-то отчаянного юмора.

Перед нами – военная драма без войны в кадре, но с войной внутри каждого персонажа. А еще она о том, что человеку часто свойственно понимать важное, когда уже ничего нельзя изменить.

