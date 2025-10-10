"Трон: Арес" рецензия: Джаред Лето стал программой и застрял между мирами

В украинский прокат выходит продолжение культовой франшизы, созданной в 1982 году. Тогда главную роль сыграл в фильме Джефф Бриджес. Он воплотил на экране программиста (или по-нашему, айтишника), который весьма неуклюже застрял между мирами яви и цифры.

В 2010 году вышел более чем "съедобный" апдейт картины Джеффа Косински, все с тем же Джеффом Бриджесом, правда, уже на второстепенных ролях. А главные роли в "Троне: наследие" сыграли Гаррет Хедлунд и Оливия Уайлд. Спустя 15 лет, продюсеры решили вернуться к сюжету, далекому от понятия "избитый", и создали третью часть – "Трон: Арес".

Трейлер фильма "Трон: Арес"

Фокус посмотрел этот до мозга костей цифровизированный боевик и рассказывает о нем.

О чем фильм "Трон: Арес" 2025

Миллиардер Джиллиан Диллинджер (Эван Питерс) – глава крупной хай-тек компании грезит идеей создавать солдат буквально из молекул воздуха. У него уже есть начальная версия или опытный образец — программа Арес (Джаред Лето). Но есть нюанс: все программы, перенесенные из цифровой вселенной в реальную, распадаются в течение получаса.

Диллинджер пребывает в поисках того самого "кода постоянства", некогда созданного программистом Кевином Флинном (Джефф Бриджес). Код спрятан на одном из многочисленных серверов Флинна.

Кадр из фильма "Трон: Арес" Фото: Скриншот

Новая глава компании Флинна – Ева Ким тоже ищет этот код, в целях сохранения мира и всего доброго ради всего хорошего.

В этот раз не люди рвутся в цифровой мир, а именно программы обдумывают стратегии прорыва в мир людей.

Внутри самой Сетки (так сценаристы во вселенной "Трона" называют мир программ), эти самые программы гоняют на черно-красных мотоциклах.

В картине нет ухищрений ИИ ведь, так или иначе, создатели картины явно хотели сделать отсылку к оригиналу 1982 года. Игнорировать базовую идею не хотели. В итоге весь пойнт картины вращается вокруг штамповки и цифрового размножения чего бы то ни было. Конфликт – только в целях применения этих технологий штамповки или, если хотите, условного 3-Dпринтера.

Большую часть экранного времени, ожидаемо, занимают крутые погони на светящихся мотоциклах по световым трассам (впрочем, многие из нас ради них и пришли на фильм). В общем, их в картине много, не разочаруетесь.

Из сюрпризов – маму Диллинджера играет Джиллиан Андерсон. Можно додумать, что референсами этих героев стали Илон Маск (куда же теперь без него) и его мать – Мэй. Эти образы слишком очевидны, чтобы в отношении их выстраивать полемику.

Сам Арес (Джаред Лето) изначально говорит компьютерным голосом, потом у него появляется мимика, он обретает полностью человеческий образ. Далее он учится шутить и хамить. В общем и целом, Лето удалась эта роль. А какая роль ему не удалась?

Если говорить о Грете Ли, кажется, ей было не особенно уютно в амплуа гипер-позитивного главы айти-корпорации. Наверное, никто, и Грета в том числе, всерьез не верит, что такие существуют.

Джеффа Бриджеса поклонники франшизы здесь увидят. И сцена с ним выглядит довольно величественно. Правда, ее стоило бы немного больше наполнить смыслами, а не только визуалом ради отсылки к оригиналу.

Отдельного внимания заслуживает саундтрек к фильму. К прошлому "Трону" его написали DuftPunk, и вышел он, без преувеличения, очень успешным.

Кадр из фильма "Трон: Арес" Фото: Скриншот

В этот раз за музыкальный вайб картины отвечали Nine Inch Nails, и можно констатировать, что получилось еще ярче.

Всем известно, что фанатские фильмы снимают для фанатов и режиссер "Трон: Арес" — Йоаким Реннинг ("Малефисента") явно об этом тоже наслышан. В продолжении франшизы соблюдены все ключевые коды истории, любимой миллионами. Вот эти миллионы и пойдут повидаться со стариком Джеффом Бриджесом.

