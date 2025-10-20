Доспехи, меч и Мона Лиза: топ-5 самых известных ограблений Лувра (фото)

Краже королевских драгоценностей из Лувра шокировала Францию и всю Европу. Но это далеко не первое ограбление одного из самых известных музеев мира. Кое-что из украденного так и не было найдено.

19 октября 2025 года неизвестные грабители похитили королевские драгоценности эпохи Наполеона прямо с экспозиции в Лувре. Воры управились за восемь минут, подогнав подъемник к балкону галереи Аполлона, пока Лувр уже заполняли посетители. Но ранее из Лувра уже похищали сокровища, какие именно, пишет CNews.

Похищение Моны Лизы

Знаменитую Джоконду украли в 1911 году. Причем пропажу обнаружила не охрана, а два художника, Луи Беру и Фредерик Лагильерми, которые пришли, чтобы сделать копию портрета Леонардо да Винчи. Представьте себе их удивление, когда они столкнулись лицом к лицу с пустой стеной. На месте преступления следователи сняли отпечатки пальцев. Криминолог Альфонс Бертильон сравнил их с отпечатками пальцев 257 сотрудников музея. Безрезультатно. Общество друзей Лувра объявило награду в 25 000 франков тому, кто найдет картину.

Відео дня

Мона Лиза вернулась в Лувр и стала очень популярна

Поначалу подозревали шпиона немецкого императора Вильгельма II, но след привел к бывшему секретарю поэта Гийома Аполлинера, который уже украл три статуэтки. Аполлинер даже взял на себя ответственность за кражу " Моны Лизы" перед газетой Le Petit Parisien и потребовал выкуп в размере 150 000 евро. Подозрения, окружавшие его, бросили тень и на Пабло Пикассо, купившего у него две украденные статуэтки. В конечном итоге этот след зашел в тупик, и "Мона Лиза" оставалась пропавшей без вести долгих два года.

В 1913 году флорентийский торговец антиквариатом сообщил французской полиции: мужчина, представившийся "Леонарди", пытался продать ему картину, выглядевшую точь-в-точь как "Мона Лиза". Оказалось, что это была настоящая картина. Мужчину арестовали. Итальянский стекольщик, живший в Париже, два года прятал картину в своей квартире в 10-м округе. Он объяснил, что совершил кражу из "патриотизма", утверждая, что "Мона Лиза" была украдена из Италии Францией при Наполеоне. 4 января 1914 года "Мона Лиза" была возвращена в Лувр, и за ней было усилено наблюдение. Среди прочего, это способствовало ее популярности.

"Безразличный" Ватто, "позаимствованный" посетителем

Это была кража, тоже совершенная средь бела дня. Летом 1939 года из Лувра исчезла картина Антуана Ватто "Безразличный" – небольшое полотно размером 26 см в высоту и 20 см в ширину.

Через несколько дней некий Сергей Богуславский вернул картину, заявив, что "отреставрировал" ее. На самом деле картина XVIII века была повреждена. Вор организовал инсценировку этой реституции, заранее предупредив об этом парижские газеты.

"Безразличного" Ватто вынесли в газете

Затем он рассказал журналистам все подробности того, что он назвал "займом": регулярно посещая Лувр в течение двух недель, он постепенно стирал проволоку, скреплявшую раму. Это позволило ему легко снять картину, когда он был один, и вынести ее из Лувра подмышкой, завернув в газету.

Арестованный Сергей Богуславский был приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в размере 300 франков. После вынесения приговора он вместе с семьей эмигрировал в Швейцарию, где стал неврологом.

Меч Карла X пропал навсегда

Знаменитая Галерея Аполлона в Лувре уже становилась жертвой ограбления. Из того самого места, где в это воскресенье были украдены императорские драгоценности, почти пятьдесят лет назад исчез еще один важный экспонат из коллекции "Бриллианты короны". Это был меч Карла X, последнего короля из династии Бурбонов, которого свергли в ходе Французской революции 1830 года.

Меч короля Карла Х так и не был найден

В декабре 1976 года трое мужчин ворвались в Лувр, ранили двух охранников и сумели скрыться с добычей. Это дело вызвало большой резонанс в то время, когда в музеях и церквях учащались случаи краж. В 1975 году министр культуры Мишель Ги объявил о намерении увеличить бюджет музеев на 80%, в частности, для повышения их безопасности.

Тогда Лувр ежегодно принимал 3 миллиона посетителей, по сравнению с 9 миллионами сегодня. Меч Карла X так и не был найден.

Доспехи случайно нашли только 40 лет спустя

Рано утром 31 мая 1983 года охранник Лувра обнаружил разбитую витрину и пропажу двух предметов доспехов XVI века, инкрустированных драгоценными металлами. Это были бургундский шлем и железный нагрудник, украшенный золотом, завещанный государству баронессой Саломон де Ротшильд в 1922 году. Обстоятельства кражи остаются неясными, а расследование не дало окончательных результатов.

Доспехи вернулись в Лувр спустя 40 лет Фото: Соцсети

Почти сорок лет спустя, в январе 2021 года, эти предметы чудесным образом появились на аукционе в Бордо, организованном в рамках передачи наследства. Эксперт по военным древностям, нанятый аукционным домом, усомнился в их происхождении и сообщил об этом в Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC). Изучив досье "Трейма II", в котором перечислены около 100 000 похищенных произведений искусства, полиция смогла их идентифицировать. Таким образом, два антикварных предмета, стоимость которых оценивается в 500 000 евро, удалось вернуть в Лувр.

"Дорога в Севр" Камиля Коро была похищена на глазах посетителей

Эта кража датируется 1998 годом и произошла средь бела дня, на глазах у посетителей. Со второго этажа павильона Сюлли исчезла картина Камиля Коро "Дорога в Севр". Охранник в какой-то момент с удивлением заметил, что из комнаты, где висели несколько работ художника XIX века, основателя барбизонской школы, исчез один из пейзажей.

"Дорога в Севр" Коро пропала без следа

По всей видимости, вор действовал в одиночку, просто сняв картину со стены. После этого публику заперли в музее и обыскали, но ничего не нашли. Хотя музей был отреставрирован десять лет назад после капитального ремонта, заказанного Франсуа Миттераном, эта кража демонстрирует, насколько устаревшими оставались системы безопасности. Расследование не дало никаких результатов. Сегодня эта картина, стоимость которой оценивается в несколько сотен тысяч евро, все еще находится в розыске.

Напомним, из парижского Лувра украли королевские драгоценности. Грабители просто разбили окно и витрину и скрылись с сокровищами на миллионы евро.

Также Фокус писал о самых известных кражах картин в истории. Многие из них так и не были найдены.