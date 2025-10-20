Обладунки, меч і Мона Ліза: топ 5 найвідоміших пограбувань Лувру (фото)

Крадіжка королівських коштовностей із Лувру шокувала Францію і всю Європу. Але це далеко не перше пограбування одного з найвідоміших музеїв світу. Дещо з вкраденого так і не було знайдено.

19 жовтня 2025 року невідомі грабіжники викрали королівські коштовності епохи Наполеона прямо з експозиції в Луврі. Злодії впоралися за вісім хвилин, підігнавши підйомник до балкона галереї Аполлона, поки Лувр уже заповнювали відвідувачі. Але раніше з Лувру вже викрадали скарби, які саме, пише CNews.

Викрадення Мони Лізи

Знамениту Джоконду вкрали 1911 року. Причому пропажу виявила не охорона, а два художники, Луї Беру і Фредерік Лагільєрмі, які прийшли, щоб зробити копію портрета Леонардо да Вінчі. Уявіть собі їхнє здивування, коли вони зіткнулися віч-на-віч із порожньою стіною. На місці злочину слідчі зняли відбитки пальців. Кримінолог Альфонс Бертильон порівняв їх із відбитками пальців 257 співробітників музею. Безрезультатно. Товариство друзів Лувру оголосило нагороду в 25 000 франків тому, хто знайде картину.

Відео дня

Мона Ліза повернулася в Лувр і стала дуже популярною

Спочатку підозрювали шпигуна німецького імператора Вільгельма II, але слід привів до колишнього секретаря поета Гійома Аполлінера, який вже вкрав три статуетки. Аполлінер навіть узяв на себе відповідальність за крадіжку "Мони Лізи" перед газетою Le Petit Parisien і зажадав викуп у розмірі 150 000 євро. Підозри, що оточували його, кинули тінь і на Пабло Пікассо, який купив у нього дві вкрадені статуетки. Зрештою цей слід зайшов у глухий кут, і "Мона Ліза" залишалася зниклою безвісти довгих два роки.

1913 року флорентійський торговець антикваріатом повідомив французьку поліцію: чоловік, який представився "Леонарді", намагався продати йому картину, що виглядала точнісінько як "Мона Ліза". Виявилося, що це була справжня картина. Чоловіка заарештували. Італійський скляр, який жив у Парижі, два роки ховав картину у своїй квартирі в 10-му окрузі. Він пояснив, що скоїв крадіжку з "патріотизму", стверджуючи, що "Мона Ліза" була вкрадена з Італії Францією за часів Наполеона. 4 січня 1914 року "Мона Ліза" була повернута в Лувр, і за нею було посилено спостереження. Серед іншого, це сприяло її популярності.

"Байдужий" Ватто, "запозичений" відвідувачем

Це була крадіжка, теж вчинена серед білого дня. Влітку 1939 року з Лувру зникла картина Антуана Ватто "Байдужий" — невелике полотно розміром 26 см заввишки і 20 см завширшки.

Через кілька днів якийсь Сергій Богуславський повернув картину, заявивши, що "відреставрував" її. Насправді картину XVIII століття було пошкоджено. Злодій організував інсценування цієї реституції, заздалегідь попередивши про це паризькі газети.

"Байдужого" Ватто винесли в газеті

Потім він розповів журналістам усі подробиці того, що він назвав "позикою": регулярно відвідуючи Лувр протягом двох тижнів, він поступово стирав дріт, що скріплював раму. Це дало йому змогу легко зняти картину, коли він був один, і винести її з Лувру під пахвою, загорнувши в газету.

Заарештованого Сергія Богуславського засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 300 франків. Після винесення вироку він разом із сім'єю емігрував до Швейцарії, де став неврологом.

Меч Карла X зник назавжди

Знаменита Галерея Аполлона в Луврі вже ставала жертвою пограбування. З того самого місця, де цієї неділі були вкрадені імператорські коштовності, майже п'ятдесят років тому зник ще один важливий експонат з колекції "Діаманти корони". Це був меч Карла X, останнього короля з династії Бурбонів, якого скинули під час Французької революції 1830 року.

Меча короля Карла Х так і не було знайдено

У грудні 1976 року троє чоловіків увірвалися в Лувр, поранили двох охоронців і зуміли втекти зі здобиччю. Ця справа викликала великий резонанс у той час, коли в музеях і церквах частішали випадки крадіжок. 1975 року міністр культури Мішель Гі оголосив про намір збільшити бюджет музеїв на 80%, зокрема, для підвищення їхньої безпеки.

Тоді Лувр щорічно приймав 3 мільйони відвідувачів, порівняно з 9 мільйонами сьогодні. Меча Карла X так і не було знайдено.

Обладунки випадково знайшли тільки через 40 років

Рано вранці 31 травня 1983 року охоронець Лувру виявив розбиту вітрину і зникнення двох предметів обладунків XVI століття, інкрустованих дорогоцінними металами. Це були бургундський шолом і залізний нагрудник, прикрашений золотом, заповіданий державі баронесою Саломон де Ротшильд 1922 року. Обставини крадіжки залишаються незрозумілими, а розслідування не дало остаточних результатів.

Обладунки повернулися в Лувр через 40 років Фото: Соцсети

Майже сорок років потому, у січні 2021 року, ці предмети дивовижним чином з'явилися на аукціоні в Бордо, організованому в межах передання спадщини. Експерт із військових старожитностей, найнятий аукціонним домом, засумнівався в їхньому походженні та повідомив про це в Центральне управління з боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OCBC). Вивчивши досьє "Трейма II", в якому перераховано близько 100 000 викрадених творів мистецтва, поліція змогла їх ідентифікувати. Таким чином, два антикварні предмети, вартість яких оцінюють у 500 000 євро, вдалося повернути в Лувр.

"Дорогу в Севр" Каміля Коро викрали на очах відвідувачів

Ця крадіжка датується 1998 роком і сталася серед білого дня, на очах у відвідувачів. З другого поверху павільйону Сюллі зникла картина Каміля Коро "Дорога в Севр". Охоронець у якийсь момент з подивом помітив, що з кімнати, де висіли кілька робіт художника XIX століття, засновника барбізонської школи, зник один із пейзажів.

"Дорога в Севр" Коро зникла без сліду

Судячи з усього, злодій діяв поодинці, просто знявши картину зі стіни. Після цього публіку замкнули в музеї і обшукали, але нічого не знайшли. Хоча музей був відреставрований десять років тому після капітального ремонту, замовленого Франсуа Міттераном, ця крадіжка демонструє, наскільки застарілими залишалися системи безпеки. Розслідування не дало жодних результатів. Сьогодні ця картина, вартість якої оцінюють у кілька сотень тисяч євро, все ще перебуває в розшуку.

Нагадаємо, з паризького Лувру вкрали королівські коштовності. Грабіжники просто розбили вікно і вітрину та втекли зі скарбами на мільйони євро.

Також Фокус писав про найвідоміші крадіжки картин в історії. Багато з них так і не були знайдені.