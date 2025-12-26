Здесь он стал популярным: в самом престижном концертном зале США выставили ноты "Щедрика"

Ноты в Карнеги-холл передали как знак исторической преемственности украинского музыкального присутствия на этой сцене — от первого исполнения произведения в США в 1922 году до сегодняшнего дня.

Высококачественное факсимиле рукописи Николая Леонтовича было недавно передано Украинским институтом и будет висеть в Галерее композиторов — мемориальном коридоре у входа в центральный зал. Теперь каждый посетитель может увидеть партитуру украинского шедевра. Оригинал рукописи хранят в Киеве, в библиотеке имени Вернадского.

Ноты "Щедрика" отныне висят на стене престижного концертного зала Карнеги-Гол в Нью-Йорке Фото: Соцсети Ноты "Щедрика" отныне висят на стене престижного концертного зала Карнеги-Гол в Нью-Йорке Фото: Соцсети

Именно после того первого исполнения в США мелодия быстро приобрела популярность и впоследствии стала известной в мире как рождественский гимн "Carol of the Bells".

Мировая премьера всемирно известного "Щедрика" состоялась 29 декабря 1916 года в здании нынешней Национальной филармонии Украины. В течение 1919-1921 годов произведение было представлено за рубежом во время гастрольных туров Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии и других странах Европы.

Исполнение "Щедрика" в Карнеги-Гол

5 октября 1922 года "Щедрик" впервые прозвучал в Carnegie Hall. Во второй раз в этом зале его исполнила хоровая капелла "Дударик" под руководством Николая Кацала 18 июня 1990 года.

Будущий мировой хит родился как учебное задание по полифонии, которое Николай Леонтович получил от профессора Болеслава Яворского. Произведение происходит из архаического, дохристианского слоя фольклора, когда Новый год праздновали весной, и базируется на волынском варианте щедривки из Полесья. Несмотря на внешнюю простоту, Леонтович переписывал "Щедрик" пять раз — и время доказало совершенство найденной формы", — рассказала Любовь Морозова, программный менеджер направления "Музыка" Украинского института.

Сотрудничество Украинского института и Carnegie Hall началось в 2022 году концертом "Notes from Ukraine", приуроченным к столетию американской премьеры "Щедрика", который собрал солдаут на 2800 мест. Ведущими вечера стали Мартин Скорсезе и Вера Фармига, а из Киева в Нью-Йорк приехал детский хор "Щедрик".

Напомним, Фокус писал о Николае Леонтовиче. Ведь 13 декабря исполнилось 147 лет со дня рождения известного украинского композитора.

В 2023 году в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили "Традицию Щедрого вечера в Украине".