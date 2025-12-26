Тут він став популярним: у найпрестижнішому концертному залі США виставили ноти "Щедрика"

Ноти до Карнеґі-хол передали як знак історичної тяглості української музичної присутності на цій сцені — від першого виконання твору у США в 1922 році до сьогодні.

Високоякісне факсиміле рукопису Миколи Леонтовича було нещодавно передано Українським інститутом і висітиме в Галереї композиторів — меморіальному коридорі біля входу до центрального залу. Тепер кожен відвідувач може побачити партитуру українського шедевра. Оригінал рукопису зберігають у Києві, в бібліотеці імені Вернадського.

Ноти "Щедрика" відтепер висять на стіні престижного концертного залу Карнеґі-Гол у Нью-Йорку Фото: Соцмережі Ноти "Щедрика" відтепер висять на стіні престижного концертного залу Карнеґі-Гол у Нью-Йорку Фото: Соцмережі

Саме після того першого виконання у США мелодія швидко набула популярності й згодом стала відомою у світі як різдвяний гімн "Carol of the Bells".

Світова прем'єра всесвітньовідомого "Щедрика" відбулася 29 грудня 1916 року в будівлі нинішньої Національної філармонії України. Упродовж 1919–1921 років твір був представлений за кордоном під час гастрольних турів Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця в Чехословаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії та інших країнах Європи.

Виконання "Щедрика" в Карнеґі-Гол

5 жовтня 1922 року "Щедрик" уперше прозвучав в Carnegie Hall. Вдруге у цій залі його виконала хорова капела "Дударик" під керівництвом Миколи Кацала 18 червня 1990 року.

Майбутній світовий хіт народився як навчальне завдання з поліфонії, яке Микола Леонтович отримав від професора Болеслава Яворського. Твір походить з архаїчного, дохристиянського шару фольклору, коли Новий рік святкували навесні, і базується на волинському варіанті щедрівки з Полісся. Попри зовнішню простоту, Леонтович переписував "Щедрик" п'ять разів – і час довів досконалість знайденої форми», – розповіла Любов Морозова, програмна менеджерка напряму "Музика" Українського інституту.

Співпраця Українського інституту та Carnegie Hall розпочалася у 2022 році концертом "Notes from Ukraine", приуроченим до сторіччя американської прем'єри "Щедрика", який зібрав солдаут на 2800 місць. Ведучими вечора стали Мартін Скорсезе та Віра Фарміга, а з Києва до Нью-Йорка приїхав дитячий хор "Щедрик".

Нагадаємо, Фокус писав про Миколу Леонтовича. Адже 13 грудня виповнилось 147 років від народження відомого українського композитора.

У 2023 році у перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України додали "Традицію Щедрого вечора в Україні".