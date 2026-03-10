Любил Лермонтова и имел енотовую шубу: малоизвестные факты из жизни Тараса Шевченко

9 и 10 марта в Украине отмечают "Тарасовы дни" — они посвящены 212-й годовщине со дня рождения и 165-й годовщине со дня смерти известного писателя Тараса Шевченко. К этой дате Фокус собрал интересные малоизвестные факты из жизни Кобзаря.

Избил своего пьяного учителя

В 12 лет Тарас Шевченко, который до этого потерял мать и отца, решил начать самостоятельную взрослую жизнь. Для этого он пошел в школьники-рабочие к дьяку Богорскому.

Сам дьяк любил пьянствовать и мог по два-три дня проводить в кабаке. Шевченко же "понравился" Богорскому и даже был назначен его "консулом". На самом деле это означало, что Шевченко должен был каждую субботу сечь своих товарищей, тогда как сам дьяк наказывал малого Тараса самостоятельно.

У дьяка же Шевченко заработал свои первые деньги. После того, как Богорский убедился в "досужестве" (способностях — ред.) своего школьника-попихача, он отправлял его читать Псалтырь по успошим душам крепостных. За это Шевченко получал "десятую копейку яко поощрение".

"Я знал чуть ли не весь Псалтирь по памяти и читал его, как говорили мои слушатели, "выразительно", то есть громко. Благодаря такому моему "досужеству", не похоронен в селе ни один покойник, чтобы над ним не читал я псалтырь. За чтение его давали мне кныш и кучу денег, которые я отдавал учителю, как его прибыль, а он уже от щедрот своих наделял меня пятаком на бублики. И это был один-единственный источник моего существования", — писал об этом сам Шевченко.

Картина Ивана Труша "Детство Тараса Шевченко" Фото: Википедия

В то же время Тарас, как и его дьяк, часто голодали. Поэтому будущий писатель со временем вспоминал, что радовался, когда "на селе попадались покойники".

Неважно, что Тарас заметал в доме, топил в печке, выносил мусор, выполнял обязанности школьного "консула", — он часто, в конце концов как и сам нерадивый и пьяница дьяк, голодал.

"А если нет, то просто по несколько дней подряд голодали: иногда вечером, возьму, было, я сумку, а учитель возьмет в десницу посох, а в шуйцу сосуд скудельный (не гнушались мы и напитками, как грушевый квас) да и пойдем под окнами распевать "Богом избранную". Иногда принесем таки кое-что в школу, а иногда и так, насухо, придем, только что не голодные", — писал он.

Через некоторое время дьяк Богорский сошелся с мачехой Шевченко, с которой у молодого Тараса были очень плохие отношения. После этого дьяк начал морить парня голодом и чаще бить его. В ответ малый Тарас отвечал словесно.

Позже он называл пребывание в школе Богорского "многотрудным двухлетним воспитанием", впрочем, завершил свое обучение Шевченко интересной историей.

Однажды он увидел дьяка с его другом Ионой Лимарем пьяных, как ночь. Тогда он "без жалости обнажив задняя часть своего наставника и господина, всыпал ему добрую порцию березовой каши и, отомстив вволю и украв какую-то книжечку с кунштюками, той же ночью убежал..."

После этого Тарасу не оставалось ничего, кроме как бежать, поэтому он решил бежать в городок Лысянки. Там Шевченко нашел себе нового учителя-маляра — отца диакона и продолжил свое обучение.

Шевченко был модным и очень легко тратил деньги

Несмотря на непростое детство Шевченко начал зарабатывать немалые деньги, однако так же легко он с ними расставался. При этом деньги к Тарасу поступали от разных лиц. В книге Павла Зайцева "Жизнь Тараса Шевченко" описано так:

"Залесский прислал 150 руб. за проданные Шевченко 4 образа, Кулиш за целую серию рисунков, купленных В. Тарновским и Гр. Галаганом, аж 250 руб. Лазаревский писал, что имеет 36 руб. денег Шевченко и еще 175 руб., присланных для него от поэта Алексея Жемчужникова, который лично не знал еще Шевченко, но, как и его брат Лев, был большим его почитателем. Зарабатывал Шевченко деньги и за портреты".

В то же время он имел бесплатную квартиру и почти ничего не тратил на повседневную жизнь. И все равно поэт умудрялся тратить почти все деньги. Так, в одном из писем к своему приятелю Михаилу Щепкину Шевченко жаловался, что имеет "безгрешшя проклятое", и даже не имеет за что пойти в оперу. Иногда он продавал акварель или сепию, привезенные из Новопетровского или сделанные во время возвращения в Петербург, а иногда мог иногда найти любителя на новую свою гравюру, но этого для него было мало.

Однако очень часто Шевченко тратил деньги на модную одежду. Он любил потратить деньги на красивую и модную одежду, любил белые парусиновые костюмы и как-то из гонорара даже купил себе енотовую шубу.

Его друг по Петербургской Художественной Академии Иван Сошенко, с которым Шевченко делил квартиру, в своих воспоминаниях писал: "...Тарас мой частенько стал разъезжать по вечерам. Он, как говорится, вошел в моду; его принимали везде как диковинку. Он стал красиво одеваться, даже с претензией на щегольство, словом, в него вселился светский бес".

Автопортрет Тараса Шевченко 1843 года Фото: Энциклопедия жизни и творчества Тараса Шевченко

В то же время, находясь в Украине, Шевченко производил на всех положительное впечатление внешним видом. Он носил модный тогда серый длинный сурдут "в талию" с бархатным воротником и модный, высоко, аж под подбородком завязанный шаль-крават.

"О прическе не очень заботился. Брил усы, но оставлял негустые бакенбарды. Был среднего роста, но крепкого телесного строения. Широкие плечи, широкая талия и легкая сутулость придавали его фигуре тот особый характер, который его русские называют "угловатостью", а французы raideur des manieres или absence de grace: в движениях его не было гибкости, грациозности. На смуглом лице знать было легкие следы оспы. Был русый. На первый взгляд лицо его казалось обычным, но каждого, кто хоть немного присмотрелся к нему, очаровывали его небольшие, но выразительные серые глаза, которые светились необыкновенным умом и удивительной добротой. Глазами теми он покорил себе уже не одно человеческое сердце. "Держал он себя в обществе свободно и с тактом и никогда не употреблял тривиальных выражений", — описывал его Павел Зайцев.

В ссылке Шевченко считали "мучеником за веру"

Во время своей ссылки в 1848-1849 годах Шевченко вместе с другими солдатами зимовал на острове Кос-Арал. Тогда солдатам было запрещено носить бороду, однако во время плавания в море бриться было непросто, поэтому Шевченко отпустил бороду.

В то время группа солдат, которая постоянно охраняла остров Кос-Арал, состояла преимущественно из уральских казаков-староверов. Поэтому, увидев Шевченко с длинной бородой, они решили, что он является "мучеником за веру", старообрядческим священником.

Эту гипотезу усиливал слух о том, что бородатый человек находится в ссылке. Командир солдат, увидев Шевченко, упал перед ним на колени со словами: "Благословите, батюшка! Мы обо всем знаем!"

Самого Шевченко это насмешило настолько, что он решил благословить старовера. За это вечером командир накрыл ему такой пир, какого, как писал сам поэт, "и во сне не мерещилось", особенно учитывая то, что это пустынный остров.

Автопортрет Тараса Шевченко с бородой Фото: Энциклопедия жизни и творчества Тараса Шевченко

Однако позже члены экспедиции вернулись в свои воинские части. Слава Шевченко распространилась настолько, что казацкий полковник Марков решил просить "благословения" у Шевченко, взамен дав тому 25 рублей.

Поэт отказался от денег, но таким "беспримерным бескорыстием побудил благочестивую душу старика исповедаться втайне в табуне, в кибитке, и, если будет возможность, причаститься у такого беспримерного пастыря".

После этого Шевченко смог покинуть форт, чтобы не распространять мифы о себе.

Одним из любимых поэтов Шевченко был Лермонтов.

Во время пребывания в ссылке Тарас Шевченко неоднократно просил друзей прислать ему различные произведения писателей, однако часто он просит прислать произведения именно русского Михаила Лермонтова.

Так, в 1847 и 1848 годах он пишет друзьям с просьбой прислать хоть один том Лермонтова: "Пришлите ради поэзии святой Лермонтова хоть один том, великую, превеликую радость пришлете с ним..."

Во время обыска у Шевченко в 1850 году у него были изъяты две книги с поэзией Лермонтова.

Позже он написал стихотворение "Мне кажется, я не знаю", в котором обращается к Лермонтову, а также благодарит своего друга Лазаревского за то, что тот отправил Шевченко стихи русского поэта.

В июле 1857 года Шевченко называет русского писателя "наш великий Лермонтов", а также цитирует наизусть его стихи.

В частности, 28 июля 1857 года Шевченко, возвращаясь в казарму, пишет о Лермонтове следующее:

"Ночь лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно, правдиво гармонировала эта волшебная пустынная картина с волшебными стихами Лермонтова, которые я невольно прочел несколько раз, как лучшую молитву Творцу этой неописуемой гармонии в своем бесконечном мироздании. Не доходя до форта, на каменистом холмике, я сел отдохнуть и, глядя на освещенный луною, тоже каменистый путь, еще раз прочел:

Выхожу один я на дорогу,

Передо мной блестит кремнистый путь.

Ночь тиха, пустыня вслушивается в Бога,

И звезда со звездой говорит", — цитируя русского поэта.

"Тарасова невеста"

В июне 1860 года Тарас Шевченко познакомился с Ликерой Полусмак, которая тогда летом работала служанкой у друзей Шевченко на летнище Стрельна под Петербургом.

Шевченко часто бывал в Стрельне, и 27 июля, неожиданно для всех, сделал предложение Ликере и сообщил о своем намерении жениться на ней своим друзьям.

Выбор поэта откровенно удивил его друзей. Они рассказали ему о ней, что Ликера "вставала поздно, ходила нечесаная и неумытая. Вообще была очень ленива и неряшлива, лжива, падка на деньги и не почитала своей девичьей славы. Умела лишь хорошо шить белье и вышивать".

Ликера Полувкус Фото: Википедия

Для того, чтобы дать свое согласие Шевченко, Ликера Полусмак просила разрешения у своего господина, говоря, что готова выйти замуж за поэта, если получит "добро" от господина. Однако друзья Шевченко, которые сначала помогали Ликере писать письмо к господину, впоследствии умышленно не отправляли его, пытаясь "затягивать" процесс, чтобы поэту открылась настоящая сущность женщины.

Проблема отношений Шевченко и Полусмак заключалась в том, что поэт искал в ней простоту, тогда как она думала, достаточно ли богат он. Когда Шевченко подарил ей крестик и букварь, как символические подарки, она выспрашивала, сколько стоит крестик, а когда узнала, что тот не золотой, то просто выбросила его.

В то же время Шевченко сильно заботился о Ликере. "Так, например, узнав, что Ликера простудилась ("ходила по лужам"), он прислал ей целую кучу всякого добра, в том числе теплый плед. Взяв мерку с ее ноги, накупил ей ботинок, теплых чулок и т. д. Дарил и ювелирные вещи: кольца, серьги с медальонами, кораллы. А в одно воскресенье подарил Евангелие в красивой белой оправе с золотыми краями. Ликера имела полную возможность убедиться, что ее жених совсем не скупой", — пишет Павел Зайцев в книге о Кобзаре.

Несмотря на то, что Шевченко получил формальное согласие от господина Ликеры на то, чтобы жениться на девушке, их отношения были полны конфликтов. Конец отношений произошел в сентябре. Придя к Ликере не в обычное время, он застал ее в объятиях ее учителя, а по другой, менее определенной, версии, в объятиях какого-то лакея.

"Однако есть данные, что и этот факт не остановил окончательно Шевченко. Некоторые воспоминания утверждают, что он и после этого еще уговаривал Ликеру. Фактическим финальным моментом была записка Ликеры к Шевченко, о которой он никому не рассказал и которая стала известна только в 1914 году. В период, когда конфликт между ним и Ликерой дошел до наибольшего обострения, Шевченко написал ей записочку, но она ответила: "Послуша тара твоим записками издесъ неихто не нужаеца", добавив еще несколько грубых, не совсем приличных слов..." — говорится в книге Павла Зайцева.

Позже Ликера вышла замуж за парикмахера Яковлева и жила в Царском селе. А после смерти своего мужа оставила детей в Петербурге и переехала в Канев, где часто посещала могилу Шевченко. В 1911 году она приехала в Москву на мероприятие, приуроченное 50-й годовщине смерти Шевченко.

В феврале 1917 года Ликера Полусмак умерла в Каневе. Она была похоронена на кладбище на улице Сельце, хотя завещала похоронить себя на Монастырке, урочище, ближайшем к Чернечей горе. В 1989 году на ее могиле поставлен новый памятник с указанием: "Здесь похоронена невеста Тараса Шевченко Ликерия Ивановна Полусмак".

