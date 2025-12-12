"Сплошной ужас": украинец показал имение, где прислуживал Тарас Шевченко (фото)

Украинец показал, как сейчас выглядит имение господ Энгельгардтов, у которых прислуживал маленький Тарас Шевченко. Здание находится в очень запущенном состоянии.

Турист поделился в Instagram, что именно есть на территории дома. А украинцы в комментариях выразили сожаление относительно состояния легендарного места.

Имение, где жил Шевченко

"Это не просто старая барская усадьба, а место, где формировалось мировоззрение Шевченко. А именно в этом имении некоторое время своей жизни Шевченко был крепостным и прислуживал господам Энгельгардтам. Это так называемое имение Энгельгардта в Черкасской области. Село Будище. Именно здесь будущий Кобзарь жил несколько лет, пока служил у господина Павла Энгельгардта", — начал автор ролика.

Имение возвели в конце 18-го века и это была настоящая резиденция с парком, однако до сих пор сохранился главный дом с классическими чертами архитектуры.

Поместье господ Энгельгардтов

Лех

"И время его хорошо потрепало", — говорит автор ролика, добавив, что когда-то там была школа, а сейчас просто заброшенное помещение.

"Там сплошной ужас", — сказал украинец, заглянув внутрь.

Впрочем, по словам автора видео, существует надежда, что его когда-то восстановят.

Поместье господ Энгельгардтов

Поместье господ Энгельгардтов

Имение, где прислуживал Шевченко

Дуб Шевченко

"Атмосфера в серую погоду была немного меланхоличная, но очень настоящая. А еще погода такая — туман, морось. И выглядит все это очень магически и загадочно", — говорит украинец.

К тому же, здесь Шевченко прятал свои рисунки в дупле старого дуба.

"Как говорит легенда, именно в этом дубе прятался сам Шевченко, прятал свои рисунки от господ", — рассказал автор ролика.

Дуб Шевченко

Также на заднем дворе имения сохранились хозяйственные постройки, в частности погреб.

"Поэтому это небольшое село — настоящее сокровище для тех, кто любит историю", — подытожил автор видео.

Реакция людей

В комментариях украинцы выразили сожаление относительно состояния легендарного места:

"Смотришь на это все и выпадаешь в осадок, а где наши профильные министерства, конкретные чиновники, местные властные органы, почему европейские страны заботятся о своем наследии и почему у нас тотальная разруха?".

"Сердце кровью обливается, какая заброшенная наша страна".

"Жаль, что заброшено".

"Судя по названию, в селе изготавливали порох".

"Удивляет, как уважают Шевченко на словах, и как небрежно относятся к его наследию".

