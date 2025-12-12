"Сплошной ужас": украинец показал имение, где прислуживал Тарас Шевченко (фото)
Украинец показал, как сейчас выглядит имение господ Энгельгардтов, у которых прислуживал маленький Тарас Шевченко. Здание находится в очень запущенном состоянии.
Турист поделился в Instagram, что именно есть на территории дома. А украинцы в комментариях выразили сожаление относительно состояния легендарного места.
Имение, где жил Шевченко
"Это не просто старая барская усадьба, а место, где формировалось мировоззрение Шевченко. А именно в этом имении некоторое время своей жизни Шевченко был крепостным и прислуживал господам Энгельгардтам. Это так называемое имение Энгельгардта в Черкасской области. Село Будище. Именно здесь будущий Кобзарь жил несколько лет, пока служил у господина Павла Энгельгардта", — начал автор ролика.
Имение возвели в конце 18-го века и это была настоящая резиденция с парком, однако до сих пор сохранился главный дом с классическими чертами архитектуры.
"И время его хорошо потрепало", — говорит автор ролика, добавив, что когда-то там была школа, а сейчас просто заброшенное помещение.
"Там сплошной ужас", — сказал украинец, заглянув внутрь.
Впрочем, по словам автора видео, существует надежда, что его когда-то восстановят.
Дуб Шевченко
"Атмосфера в серую погоду была немного меланхоличная, но очень настоящая. А еще погода такая — туман, морось. И выглядит все это очень магически и загадочно", — говорит украинец.
К тому же, здесь Шевченко прятал свои рисунки в дупле старого дуба.
"Как говорит легенда, именно в этом дубе прятался сам Шевченко, прятал свои рисунки от господ", — рассказал автор ролика.
Также на заднем дворе имения сохранились хозяйственные постройки, в частности погреб.
"Поэтому это небольшое село — настоящее сокровище для тех, кто любит историю", — подытожил автор видео.
Реакция людей
В комментариях украинцы выразили сожаление относительно состояния легендарного места:
- "Смотришь на это все и выпадаешь в осадок, а где наши профильные министерства, конкретные чиновники, местные властные органы, почему европейские страны заботятся о своем наследии и почему у нас тотальная разруха?".
- "Сердце кровью обливается, какая заброшенная наша страна".
- "Жаль, что заброшено".
- "Судя по названию, в селе изготавливали порох".
- "Удивляет, как уважают Шевченко на словах, и как небрежно относятся к его наследию".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Мужчина по имени Вадим рассказал о небанальных местах для отдыха в украинских Карпатах.
- Украинка по имени Ирина раскрыла цены на отдых в Камбодже в 2025 году.
Украинка рассказала, что она увидела интересного в Праге. Кроме самой узкой улицы в мире, в столице Чехии буквально можно принимать пивные ванны.