"Суцільний жах": українець показав маєток, де прислуговував Тарас Шевченко (фото)
Українець показав, як наразі виглядає маєток панів Енгельгардтів, у яких прислужував маленький Тарас Шевченко. Будівля перебуває в дуже занедбаному стані.
Турист поділився в Instagram, що саме є на території будинку. А українці в коментарях висловили жаль щодо стану легендарного місця.
Маєток, де жив Шевченко
"Це не просто стара панська садиба, а місце, де формувався світогляд Шевченка. А саме в цьому маєтку деякий час свого життя Шевченко був кріпаком і прислуговував панам Енгельгардтам. Це так званий маєток Енгельгардта на Черкащині. Село Будище. Саме тут майбутній Кобзар жив декілька років, поки служив у пана Павла Енгельгардта", — почав автор ролика.
Маєток звели наприкінці 18-го століття і це була справжня резиденція з парком, проте до сьогодні зберігся головний будинок з класичними рисами архітектури.
"І час його добре пошарпав", — каже автор ролика, додавши, що колись там була школа, а зараз просто закинуте приміщення.
"Там суцільний жах", — сказав українець, заглянувши всередину.
Втім, за словами автора відео, існує надія, що його колись відновлять.
Дуб Шевченка
"Атмосфера в сіру погоду була трохи меланхолійна, але дуже справжня. А ще погода така — туман, мряка. І виглядає все це дуже магічно і загадково", — каже українець.
До того ж, тут Шевченко ховав свої малюнки в дуплі старого дуба.
"Як каже легенда, саме в цьому дубові ховався сам Шевченко, ховав свої малюнки від панів", — розповів автор ролика.
Також на задньому подвірʼї маєтку збереглися господарські будівлі, зокрема льох.
"Тому це невеличке село — справжній скарб для тих, хто любить історію", — підсумував автор відео.
Реакція людей
У коментарях українці висловили жаль щодо стану легендарного місця:
- "Дивишся на це все і випадаєш в осад, а де наші профільні міністерства, конкретні посадовці, місцеві владні органи, чому європейські країни дбають про свою спадщину і чому у нас тотальна розруха?".
- "Серце кров'ю обливається, яка занедбана наша країна".
- "Шкода, що занедбано".
- "Судячи з назви, в селі виготовляли порох".
- "Дивує, як шанують Шевченка на словах, і як недбало ставляться до його спадщини".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Чоловік на імʼя Вадим розповів про небанальні місця для відпочинку в українських Карпатах.
- Українка на імʼя Ірина розкрила ціни на відпочинок у Камбоджі у 2025 році.
Українка розповіла, що вона побачила цікавого в Празі. Окрім найвужчої вулиці у світі, у столиці Чехії буквально можна приймати пивні ванни.