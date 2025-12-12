"Суцільний жах": українець показав маєток, де прислуговував Тарас Шевченко (фото)

Українець показав, як наразі виглядає маєток панів Енгельгардтів, у яких прислужував маленький Тарас Шевченко. Будівля перебуває в дуже занедбаному стані.

Турист поділився в Instagram, що саме є на території будинку. А українці в коментарях висловили жаль щодо стану легендарного місця.

Маєток, де жив Шевченко

"Це не просто стара панська садиба, а місце, де формувався світогляд Шевченка. А саме в цьому маєтку деякий час свого життя Шевченко був кріпаком і прислуговував панам Енгельгардтам. Це так званий маєток Енгельгардта на Черкащині. Село Будище. Саме тут майбутній Кобзар жив декілька років, поки служив у пана Павла Енгельгардта", — почав автор ролика.

Маєток звели наприкінці 18-го століття і це була справжня резиденція з парком, проте до сьогодні зберігся головний будинок з класичними рисами архітектури.

Маєток панів Енгельгардтів Фото: Instagram

Льох Фото: Instagram

"І час його добре пошарпав", — каже автор ролика, додавши, що колись там була школа, а зараз просто закинуте приміщення.

"Там суцільний жах", — сказав українець, заглянувши всередину.

Втім, за словами автора відео, існує надія, що його колись відновлять.

Маєток панів Енгельгардтів Фото: Instagram

Маєток панів Енгельгардтів Фото: Instagram

Маєток, де прислуговував Шевченко Фото: Instagram

Дуб Шевченка

"Атмосфера в сіру погоду була трохи меланхолійна, але дуже справжня. А ще погода така — туман, мряка. І виглядає все це дуже магічно і загадково", — каже українець.

До того ж, тут Шевченко ховав свої малюнки в дуплі старого дуба.

"Як каже легенда, саме в цьому дубові ховався сам Шевченко, ховав свої малюнки від панів", — розповів автор ролика.

Дуб Шевченка Фото: Instagram

Також на задньому подвірʼї маєтку збереглися господарські будівлі, зокрема льох.

"Тому це невеличке село — справжній скарб для тих, хто любить історію", — підсумував автор відео.

Реакція людей

У коментарях українці висловили жаль щодо стану легендарного місця:

"Дивишся на це все і випадаєш в осад, а де наші профільні міністерства, конкретні посадовці, місцеві владні органи, чому європейські країни дбають про свою спадщину і чому у нас тотальна розруха?".

"Серце кров'ю обливається, яка занедбана наша країна".

"Шкода, що занедбано".

"Судячи з назви, в селі виготовляли порох".

"Дивує, як шанують Шевченка на словах, і як недбало ставляться до його спадщини".

