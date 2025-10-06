"Дед Панас, а не Тарас Шевченко": в сети возмутились новым памятником Кобзарю (фото)

На Львовщине недавно освятили новый памятник Тарасу Шевченко, который вызвал волну возмущения в соцсетях. Пользователи считают, что скульптура не передает образ поэта, а скорее напоминает "деда Афанасия" из сказок.

Памятник расположен на площади Украины в городе Белз. Общественная активистка Анна Герич в Facebook резко высказалась о монументе.

"Извините меня, пожалуйста, но если вы думали, что видели всякий кич, то вы вероятно не видели памятника Шевченко в Белзе, который освятили буквально на прошлой неделе", — отметила Анна.

Она добавила, что фигура выглядит неестественно старой и не похожа на поэта, который умер в 47 лет.

"Может авторы не знали, что Шевченко умер в 47? Может никогда не слышали тех строк Драча: "Сбросьте с Шевченко шапку... Ему было перед смертью всего лишь сорок семь", — написала Герич.

Памятник Шевченко на Львовщине Фото: Facebook

Активистка также раскритиковала саму композицию — постамент и форму памятника, назвав ее "трибуной из лучших времен парткомов" и подытожила, что этот монумент — "стыд даже не испанский".

Реакции людей

Пользователи соцсети также возмутились таким "произведением искусства":

"О Боже... Кто это... А это, панство, академик, изобретший технику офорта, гениальный художник, гениальный поэт, пророческие слова которого сбываются ныне! Один раз в жизни он нарядился в мужицкую одежду и только позировал в ней... Один раз в жизни... А тиражируется постоянно... Очень грустно...";

"Святой Николай";

"Шапка какая моднючая...";

"Считаю, что это лучший памятник совково-рагулизма с душком провинциальности среди вновь созданных";

"Это действительно ментальная катастрофа...";

"Бытовой примитивизм. Шевченко умер, когда ему было 47, а дедуганы изготавливают одоробало себе подобное, под 70-летнего дядю".

