"Дед Панас, а не Тарас Шевченко": в сети возмутились новым памятником Кобзарю (фото)
На Львовщине недавно освятили новый памятник Тарасу Шевченко, который вызвал волну возмущения в соцсетях. Пользователи считают, что скульптура не передает образ поэта, а скорее напоминает "деда Афанасия" из сказок.
Памятник расположен на площади Украины в городе Белз. Общественная активистка Анна Герич в Facebook резко высказалась о монументе.
"Извините меня, пожалуйста, но если вы думали, что видели всякий кич, то вы вероятно не видели памятника Шевченко в Белзе, который освятили буквально на прошлой неделе", — отметила Анна.
Она добавила, что фигура выглядит неестественно старой и не похожа на поэта, который умер в 47 лет.
"Может авторы не знали, что Шевченко умер в 47? Может никогда не слышали тех строк Драча: "Сбросьте с Шевченко шапку... Ему было перед смертью всего лишь сорок семь", — написала Герич.
Активистка также раскритиковала саму композицию — постамент и форму памятника, назвав ее "трибуной из лучших времен парткомов" и подытожила, что этот монумент — "стыд даже не испанский".
Реакции людей
Пользователи соцсети также возмутились таким "произведением искусства":
- "О Боже... Кто это... А это, панство, академик, изобретший технику офорта, гениальный художник, гениальный поэт, пророческие слова которого сбываются ныне! Один раз в жизни он нарядился в мужицкую одежду и только позировал в ней... Один раз в жизни... А тиражируется постоянно... Очень грустно...";
- "Святой Николай";
- "Шапка какая моднючая...";
- "Считаю, что это лучший памятник совково-рагулизма с душком провинциальности среди вновь созданных";
- "Это действительно ментальная катастрофа...";
- "Бытовой примитивизм. Шевченко умер, когда ему было 47, а дедуганы изготавливают одоробало себе подобное, под 70-летнего дядю".
