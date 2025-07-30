Свили гнездо: демонтаж советского памятника в Ровенской области отложили из-за аистов

В Ровенской области отложили демонтаж советского памятника из-за аистового гнезда. Птицы поселились на верхушке монумента, поэтому работы перенесли на осень, когда аисты улетят в теплые края.

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В селе Плоская Ровенской области демонтаж советского памятника временно отложили из-за аистов. Об этом говорится в официальном письме Таракановского сельского совета, которое опубликовала неправительственная организация "Деколонизация. Украина".

Местный монумент с изображением советских солдат и символикой СССР, в частности макетом ордена с серпом и молотом, должен был быть демонтирован согласно действующему законодательству о декоммунизации. Однако, как выяснилось, на верхушке памятного знака поселились аисты и свили там гнездо.

"На данный момент невозможно провести демонтаж, поскольку на верхушке памятного знака свили аисты гнездо. Работы по демонтажу будут проведены осенью, когда птицы улетят в теплые края", — указано в официальном ответе за подписью сельского головы Натальи Сорочинской.

Поэтому демонтаж памятника планируют осуществить после завершения гнездования птиц — осенью 2025 года.

Напомним, в Полтаве демонтировали 180-летний памятник на месте отдыха Петра I. Скульптуру российского царя перенесли в музей. На подготовку к сносу потратили месяц.

Фокус также писал, что россияне демонтировали стелу "Донецкая область" между Мариуполем и Бердянском. Судя по кадрам, видно, что стелу полностью демонтировали, а на ее месте пока ничего нет.