Звили гніздо: демонтаж радянського пам'ятника на Рівненщині відклали через лелек

На Рівненщині відклали демонтаж радянського пам’ятника через лелече гніздо. Птахи оселилися на верхівці монумента, тож роботи перенесли на осінь, коли лелеки відлетять у вирій.

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У селі Плоска Рівненської області демонтаж радянського пам’ятника тимчасово відклали через лелек. Про це йдеться в офіційному листі Тараканівської сільської ради, який опублікувала неурядова організація "Деколонізація. Україна".

Місцевий монумент із зображенням радянських солдатів та символікою СРСР, зокрема макетом ордена з серпом і молотом, мав бути демонтований згідно з чинним законодавством про декомунізацію. Проте, як з’ясувалося, на верхівці пам’ятного знака оселилися лелеки й звили там гніздо.

"На разі не можливо провести демонтаж, оскільки на верхівці пам’ятного знаку звили лелеки гніздо. Роботи по демонтажу будуть проведені восени, коли птахи полетять у вирій", – зазначено в офіційній відповіді за підписом сільської голови Наталії Сорочинської.

Відтак демонтаж пам’ятника планують здійснити після завершення гніздування птахів – восени 2025 року.

Нагадаємо, у Полтаві демонтували 180-річний пам'ятник на місці відпочинку Петра І. Скульптуру російського царя перенесли до музею. На підготовку до знесення витратили місяць.

Фокус також писав, що росіяни демонтували стелу "Донецька область" між Маріуполем та Бердянськом. Судячи з кадрів, видно, що стелу повністю демонтували, а на її місці наразі нічого немає.