"Дід Панас, а не Тарас Шевченко": у мережі обурились новим пам'ятником Кобзарю (фото)

На Львівщині нещодавно освятили новий пам’ятник Тарасові Шевченку, який викликав хвилю обурення в соцмережах. Користувачі вважають, що скульптура не передає образ поета, а радше нагадує "діда Панаса" з казок.

Related video

Пам’ятник розташований на площі України в місті Белз. Громадська активістка Анна Герич у Facebook різко висловилася про монумент.

"Вибачте мені, будь ласка, але якщо ви думали, що бачили всякий кіч, то ви певно не бачили памʼятника Шевченкові в Белзі, який освятили буквально минулого тижня", — зазначила Анна.

Вона додала, що постать виглядає неприродно старою і не схожа на поета, який помер у 47 років.

"Може автори не знали, що Шевченко помер у 47? Може ніколи не чули тих рядків Драча: "Скиньте з Шевченка шапку… Йому було перед смертю всього лише сорок сім", — написала Герич.

Пам'ятник Шевченку на Львівщині Фото: Facebook

Активістка також розкритикувала саму композицію — постамент і форму пам’ятника, назвавши її "трибуною з кращих часів парткомів" і підсумувала, що цей монумент — "сором навіть не іспанський".

Реакції людей

Користувачі соцмережі також обурились таким "витвором мистецтва":

"О Боже… Хто це… А це, панство, академік, який винайшов техніку офорту, геніальний художник, геніальний поет, пророчі слова якого збуваються нині! Один раз в житті він убрався в мужицький одяг і лише позував у ньому… Один раз в житті… А тиражується постійно… Дуже сумно… ";

"Святий Миколай";

"Шапка яка моднюча…";

"Вважаю, що то найкращий пам'ятник совково-рагулізму з душком провінційності серед новостворених";

"Це справді ментальна катастрофа…";

"Побутовий примітивізм. Шевченко помер, коли йому було 47, а дідугани виготовляють одоробало собі подібне, під 70-річного вуйка".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На Житомирщині поставили пам'ятник Кузьмі Скрябіну. Люди кажуть, що це знущання.

У соцмережах обурились зіпсованим пам'ятником Тіні Тернер за $150 тисяч.

Крім того, у червні на Рівненщині відклали демонтаж радянського пам’ятника через лелече гніздо. Птахи оселилися на верхівці монумента, тож роботи перенесли на осінь, коли лелеки відлетять у вирій.