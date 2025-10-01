Провал зі статуєю Тіни Тернер: в соцмережах обурились зіпсуваним пам'ятником легенді за $150 тисяч

У місті Браунсвіллі (штат Теннессі, США) відкрили статую на честь Тіни Тернер. Пам'ятник рок-легенді викликав масову критику в інтернеті через його художнє виконання.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, триметрова статуя була встановлена недалеко від Натбуша (рідне місто Тернер). Монумент зображує співачку з мікрофоном у руці, у короткій спідниці та з пишним волоссям.

Церемонія відкриття відбулася через два роки після смерті Тернер. Володарка премії "Греммі" померла у Швейцарії у віці 83 років.

Скульптуру спочатку створили з глини в Атланті, після чого відлили з бронзи на підприємстві в Західному Теннессі. Увесь процес виготовлення тривав приблизно один рік. Висота статуї сягає 2 метрів 36 сантиметрів, а підстава становить 61 сантиметр, що загалом формує близько 3 метрів.

Фінансування проєкту здійснювалося коштом пожертв. Близько 50 донорів внесли кошти на створення пам'ятника.

Компанія Ford Motor Co. пожертвувала 150 тисяч доларів (6 мільйонів 165 тисяч грн) на будівництво статуї. Автовиробник будує завод з виробництва електромобілів у сусідньому Стентоні.

Реакція соцмереж

В соціальних мережах вже обговорюють художні недоліки пам'ятника. Багато користувачів висловлюють жаль через невдалу реалізацію ідеї.

"Вони справді її забруднили, чи не так?" – така реакція стала однією з найпоширеніших. Багато хто вважає, що статуя не передає схожість зі співачкою.

Статуя Тіни Тернер Фото: соцмережа Х

Особливу увагу критиків привернуло пишне волосся пам'ятника. Воно було виконано у надто яскравих відтінках, що викликало негативну реакцію.

"Це расизм. Нам потрібно вирішити, чому так багато статуй чорношкірих людей погано зроблені", – написав один з користувачів X. Його твіт отримав понад 21 тисячу лайків.

Коментар користувача Фото: соцмережа Х

Нагадаємо, що Тіна Тернер народилася в Натбуші неподалік від Браунсвілла. Її творча кар'єра тривала понад п'ять десятиріч, а альбоми розходилися мільйонними накладами.

