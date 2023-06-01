Виявилося, що Тіна Тернер ніколи не бачила своїх онуків і правнуків

Тіна Тернер мала двох біологічних синів і двох прийомних, дітей її колишнього чоловіка Айка Тернера.

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Тіні Тернер так і не вдалося зустрітися зі своїми трьома онуками та п'ятьма правнуками, перш ніж вона померла у віці 83 років. Про це пише Daily Mail.

Легендарна співачка померла у своєму будинку в Кюснахті неподалік від Цюриха, що у Швейцарії, після тривалої хвороби.

За словами дочки Айка Тернера, колишнього чоловіка Тіни, вона так і не встигла побачитися з трьома онуками та п'ятьма правнуками.

Уродженка Теннессі мала двох біологічних синів, які померли у 2018 і 2022 роках відповідно, і двох названих синів, які були дітьми її колишнього чоловіка Айка Тернера.

Тіна Тернер із сином Ронні Фото: Соцмережi

Хоч співачка й розлучилася з Айком після довгих років знущань, але вона підтримувала зв'язок зі своїми названими дітьми.

Королева рок-н-ролу провела останні 28 років свого життя разом із другим чоловіком Ервіном Бахом.

63-річна Тванна Тернер, дочка Айка Тернера від його стосунків зі шкільною подругою Тіни, Пет Річард, познайомилася зі своїм батьком лише в 1987 році, коли їй було 28 років. Вона заявила, що завжди захищала батька, та зазначила, що він заперечував насильство над Тіною та "ніколи не відгукувався про неї негативно". Хоча незадовго до своєї смерті у 2007 році, Айк заявив в інтерв'ю, що бив Тіну, але "не більше ніж середньостатистичний хлопець б'є свою дружину".

Старший син Тіни Тернер, якого вона народила від саксофоніста Реймонда Гілла у 18 років, тривалий час боровся з наркотичною залежністю. Він наклав на себе руки у 2018 році й був бездітним. Також дітей не було в її названого сина Айка-молодшого.

Її син Ронні, батьком якого був Айк Тернер, помер у 2022 році після тривалої хвороби, залишивши двох дітей і вдову. Потім у його дочки Ракель народилися двоє хлопчиків.

Сімейні джерела повідомили, що Тіна не змогла приїхати на його похорон у Лос-Анджелесі, що, як вважають, було пов'язане з її слабким здоров'ям в останні роки життя.

Її другий названий син Майкл має дочку Тіффані Тернер-Дьюкс, у якої, зі свого боку, є троє дітей: дочка Марлі та сини Амарі й Джанні.

І хоча жоден із п'яти правнуків Тіни не зустрічався зі своєю прабабусею, сім'я стверджує, що всі вони успадкували музичний ген.

Інсайдери вважають, що сама співачка була надто слабка, щоб витримати переліт у США через постійні хвороби. Але чому до неї не приїжджали її онуки та правнуки — неясно.

Уже відомо, що чоловік Тіни, Ервін Бах, має успадкувати майже половину її передбачуваного статку 250 мільйонів доларів, але поки неясно, хто успадкує решту грошей, якщо обоє її біологічних синів померли.

Із 2013 року Тіна Тернер є громадянкою Швейцарії. Раніше Фокус розповідав про останні дні співачки, які вона провела в мальовничому містечку Кюснахт на березі Цюрихського озера.