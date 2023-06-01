Оказалось, что Тина Тернер никогда не видела своих внуков и правнуков

У Тины Тернер было два биологических сына и двое приемных, детей ее бывшего мужа Айка Тернера.

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Тине Тернер так и не удалось встретиться со своими тремя внуками и пятью правнуками, прежде чем она скончалась в возрасте 83 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарная певица умерла в своем доме в Кюснахте неподалеку от Цюриха, Швейцария, после продолжительной болезни.

По словам дочери Айка Тернера, бывшего мужа Тины, она так и не спела увидеться с тремя внуками и пятью правнуками.

У уроженки Теннесси было два биологических сына, которые умерли в 2018 и 2022 годах соответственно, и два приемных сына, которые были детьми ее бывшего мужа Айка Тернера.

Тина Тернер с сыном Ронни Фото: Соцсети

Хоть певица и рассталась с Айком после долгих лет издевательств, но она поддерживала связь со своими приемными детьми.

Королева рок-н-ролла провела последние 28 лет своей жизни вместе со вторым мужем Эрвином Бахом.

63-летняя Тванна Тернер, дочь Айка Тернера от его отношений со школьной подругой Тины, Пэт Ричард, познакомилась со своим отцом только в 1987 году, когда ей было 28 лет. Она заявила, что всегда защищала отца и отметила, что отрицал насилие над Тиной и "никогда не отзывался о ней негативно". Хотя незадолго до своей смерти в 2007 году, Айк заявил в интервью, что бил Тину, но "не более, чем среднестатистический парень бьет свою жену".

Старший сын Тины Тернер, которого она родила от саксофониста Рэймонда Хилла в 18 лет, долгое время боролся с наркотической зависимости. Он покончил с собой в 2018 году. И был бездетным. Также детей не было у ее приемного сына Айка-младшего.

Ее сын Ронни, отцом которого был Айк Тернер, умер в 2022 году после продолжительной болезни, оставив двоих детей и вдову. После у его дочери Ракель родились два мальчика.

Семейные источники сообщили, что Тина не смогла приехать на его похороны в Лос-Анджелесе, что, как полагают, было связано с ее слабым здоровьем в последние годы жизни.

У ее второго приемного сына Майкла есть дочь Тиффани Тернер-Дьюкс, у которой, в свою очередь, есть трое детей: дочь Марли и сыновья Амари и Джанни.

И хотя ни один из пяти правнуков Тины не встречался со своей прабабушкой, семья утверждает, что все они унаследовали музыкальный ген.

Инсайдеры полагают, что сама певица была слишком слаба, чтобы выдержать перелет в США, из-за постоянных болезней. Но почему к ней не приезжали ее внуки и правнуки – неясно.

Уже известно, что муж Тины, Эрвин Бах, должен унаследовать почти половину ее предполагаемого состояния в 250 миллионов долларов, но пока неясно, кто унаследует остальные деньги, если оба ее биологических сына умерли.

С 2013 года Тина Тернер является гражданкой Швейцарии. Ранее Фокус рассказывал о последних днях певицы, которые она провела в живописном городке Кюснахт на берегу Цюрихского озера.