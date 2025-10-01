Провал со статуей Тины Тернер: в соцсетях возмутились испорченным памятником легенде за $150 тысяч

В городе Браунсвилле (штат Теннесси, США) открыли статую в честь Тины Тернер. Памятник рок-легенде вызвал массовую критику в интернете из-за его художественного исполнения.

Как сообщает The Hollywood Reporter, трехметровая статуя была установлена недалеко от Натбуша (родной город Тернер). Монумент изображает певицу с микрофоном в руке, в короткой юбке и с пышными волосами.

Церемония открытия состоялась через два года после смерти Тернер. Обладательница премии "Грэмми" скончалась в Швейцарии в возрасте 83 лет.

Скульптуру сначала создали из глины в Атланте, после чего отлили из бронзы на предприятии в Западном Теннесси. Весь процесс изготовления длился примерно один год. Высота статуи достигает 2 метров 36 сантиметров, а основание составляет 61 сантиметр, что в целом формирует около 3 метров.

Финансирование проекта осуществлялось за счет пожертвований. Около 50 доноров внесли средства на создание памятника.

Компания Ford Motor Co. пожертвовала 150 тысяч долларов (6 миллионов 165 тысяч грн) на строительство статуи. Автопроизводитель строит завод по производству электромобилей в соседнем Стэнтоне.

Реакция соцсетей

В социальных сетях уже обсуждают художественные недостатки памятника. Многие пользователи выражают сожаление из-за неудачной реализации идеи.

"Они действительно ее испачкали, не так ли?" — такая реакция стала одной из самых распространенных. Многие считают, что статуя не передает сходство с певицей.

Статуя Тины Тернер Фото: соцсеть Х

Особое внимание критиков привлекли пышные волосы памятника. Они были выполнены в слишком ярких оттенках, что вызвало негативную реакцию.

"Это расизм. Нам нужно решить, почему так много статуй чернокожих людей плохо сделаны", — написал один из пользователей X. Его твит получил более 21 тысячи лайков.

Комментарий пользователя Фото: соцсеть Х

Напомним, что Тина Тернер родилась в Натбуше неподалеку от Браунсвилла. Ее творческая карьера длилась более пяти десятилетий, а альбомы расходились миллионными тиражами.

