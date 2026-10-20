Сказки вместо соцсетей: культовый автор рассказал, как вдохновить детей на чтение (фото, видео)

Культовый британский художник и автор сказок Ник Баттеруорт прославился серией сказок "Перси, смотритель парка". В своих работах и за их пределами иллюстратор и детский писатель видит свою миссию в том, чтобы привить любовь к чтению.

Г-н Баттеруорт проводит регулярные собрания в библиотеках и читальных залах по всей Англии, чтобы привлечь больше детей к чтению. Об этом сообщает BBC.

Баттеруорт создал "Перси, смотрителя парка", по мотивам которого были сняты мультфильмы, созданы радиоспектакли и поставлены театральные спектакли

80-летний автор недавно смог открыть читальный зал и библиотеку в детской школе Лайонвуд под Норвичем, а для сбора средств выставил на аукцион часть ценных работ. По словам сказочника, многие школы в Великобритании лишились таких помещений, а он хочет превратить эти "невыразительные места" в пространство, в которое "дети хотят заходить и погружаться в истории".

"Для меня в сказках есть что-то очень личное — я не мог читать до восьми или девяти лет. Но моя мама, читая их мне, увлекла меня ими. […] Она читала "Моби Дика", "Алису в стране чудес" и "Школьные дни Тома Брауна", и как же охотно я полюбил не только тексты, но и сами истории. Они уводят нас в места, к которым у нас обычно не было бы доступа, и мы знакомимся с людьми через истории, с которыми никогда бы не столкнулись", — говорит британец.

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Директор школы Лайонвуд Селена Сойер сказала, что именно мистер Баттерворт был "ключевой фигурой" в открытии библиотеки. По её словам, он сыграл ключевую роль в сборе пожертвований в виде разнообразных книг, проводил время за чтением с детьми и передавал свои произведения искусства на аукцион.

"У детей есть так много возможностей просто взять телефон или iPad и читать на нём. Но самое главное — это иметь возможность найти время, смотреть и понимать текст в его истинном виде", — говорит директор и объясняет, почему в читальном зале не устанавливали плазменные экраны.

Как приучить детей к чтению: рекомендации автора и преподавателей

СМИ пишут, что Баттерворт уже не первый год привлекает молодых читателей к книгам вместо цифровых гаджетов. Идею сказочника поддерживает одна из преподавательниц школы Лайонвуд Мэйзи Поттер, отмечая, что они стараются читать детям истории "без использования гаджетов".

"Мы стараемся читать им истории, которые могут перенести их в другое место, куда они, возможно, не попадут или не будут иметь доступа [к электронным устройствам — прим. ред.]", — подытоживает учительница.

Последние 10 лет в Великобритании активно реализуются программы, направленные на привлечение детей к чтению книг вместо использования гаджетов Фото: Unsplash

В мае 2026 года в британском журнале TES писали, что прививать ребенку интерес к чтению следует постепенно — от поиска любимых историй и сказок до комиксов и книг. Опрошенные специалисты советуют устанавливать лимит на пользование гаджетом, стараться перед сном читать вместо того, чтобы смотреть на экран телефона или планшета.

Автор детских книг Фрэнк Котрелл-Бойс говорит, что детям нужно постепенно прививать "любовь и интерес" к книгам. Самое главное, по словам автора, — научить самых юных читателей "получать удовольствие от процесса и пребывания в нём".

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