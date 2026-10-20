Казки замість соцмереж: культовий автор розповів, як надихнути дітей читати (фото, відео)

Культовий британський художник і автор казок Нік Баттерворт прославився серією казок "Персі, наглядач парку". В своїх роботах і поза ними ілюстратор і дитячий письменник бачить місію прищепити любов до читання.

Пан Баттерворт проводить постійні збори на книжкові зали та читальні в різних куточках Англії, аби залучити більше дітей до книжок. Про це повідомляє BBC.

Баттерворт створив "Персі, наглядача парку", за яким зробити мультфільми, радіовистави та сценічні постановки

80-річний автор нещодавно зміг відкрити читальний зал і бібліотеку у дитячій школі Лайонвуд під Норвічем, а заради збору коштів виставив на аукціон частину цінних робіт. За словами казкаря, багато шкіл у Британії втратили такі локації, а він хоче перетворити такі "ненатхненні місця" на простір, в який "діти хочуть заходити і занурюватися в історії".

"Для мене в казках є щось дуже особисте — я не міг читати до восьми чи дев'яти років. Але моя мама, читаючи мені їх, захопила мене ними. […] Вона читала "Мобі Діка" та "Алісу в країні див", "Шкільні дні Тома Брауна", і як охоче полюбив не тільки тексти, але й самі історії. Вони ведуть нас в місця, до яких ми зазвичай не мали б доступу, і ми знайомимося з людьми через історії, з якими ніколи б не зіткнулися", — говорить британець.

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Директорка школи Лайонвуд Селена Сойєр сказала, що саме пан Баттерворт був "ключовою фігурою" у запуску бібліотеки. За її словами, він відіграв ключову роль у пожертвуванні різноманітних книг, проводив час у читанні з дітьми та передавав свої твори мистецтва на аукціон.

"У дітей є так багато можливостей просто взяти телефон або iPad і читати на ньому. Та найважливіше — це мати змогу знайти час, дивитися і розуміти текст у його істинному вигляді", — говорить директорка і пояснює, чому в читальній залі не ставили плазмових екранів.

Як привчити дітей до книжки: рекомендації автора та викладачів

ЗМІ пише, що Баттерворт вже не перший рік продовжує залучати молодих читачів до книжок замість цифрових гаджетів. Задум казкаря підтримує одна з викладачок школи Лайонвуд Мейзі Поттер, кажучи, що намагаються читати дітям історії "без залучення гаджетів".

"Ми намагаємося читати їм історії, які можуть привести їх в інше місце, куди вони можуть не потрапити або не мати доступу [до електронних пристроїв — ред.]", — підсумовує вчителька.

Останні 10 років у Британії активно впроваджують програми залучення дітей до книжок замість гаджетів Фото: Unsplash

У травні 2026 року в британському журналі TES писали, що прищеплювати цікавість до читання дитині слід поступово — від пошуку улюблених історій і казок до коміксів і книжок. Опитані фахівці радять встановлювати ліміт на користування гаджетом, старатися перед сном читати замість відкритого екрану телефона/планшета.

Дитячий автор Френк Котрелл-Бойс каже, що дітям треба поступово прищеплювати "любов та цікавість" до книжок. Найважливіше, як каже автор, це навчити самих юних читачів "отримувати насолоду від процесу та перебування в ньому".

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