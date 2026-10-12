Професорка і брати: в 2027 вийдуть нові книжки про культових персонажів Гаррі Поттера (фото)

Британське видавництво Bloomsbury оголосило про початок передзамовлення двох нових книжок із серії Pocket Potters ("Кишеньковий Поттер") про персонажів магічного світу Джоан Роулінг. Нова адаптація для дітей дошкільного віку вийде 2027 року.

Новими персонажами цієї серії стануть брати-близнюки Фред і Джордж Візлі, а також професорка Мінерва МакҐонеґелл. Про це йдеться на сайті видавництва.

Самі книжки вийдуть 23 лютого 2027 року та стануть восьмою і дев'ятою адаптацією персонажів саги Джоан Роулінг. Раніше в серії Pocket Potters — Little Guides to the Harry Potter Stories (Кишенькові Поттери) вийшли роботи про головну трійку семикнижжя — Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер, а також про директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора, Луну Лавгуд, домовика Добі та лісника Ґегріда.

Восьмою книжкою серії буде оповідання про професорку Макґонегелл Фото: Bloomsbury

В книжці про професорку Мінерву Макґонегелл розповідається про те, як вона подарувала Гаррі Поттеру мітлу (мова про Nimbus 2000 перед першим матчем грифіндорця у квіддич з першої книжки "Гаррі Поттер та філософський камінь). У новому виданні для дітей додано історію про навички трансфігурації викладачки Грифіндора, а також про те, за якими принципами розподіляє новачків сортувальний капелюх.

Видео дня

Дев'ята книжка серії Pocket Potters стосуватиметься братів-близнюків Візлі Фото: Bloomsbury

У дев'ятій частині серії основна історія стосуватиметься братів Фреда та Джорджа Візлі. В ній юним читачам пропонують дізнатися про те, як вони створювали чарівні солодощі та знаходили таємні ходи в стінах школи Гоґвортсу.

З опису видавництва відомо, що кожна з книжок серії матиме 32 сторінки тексту з ілюстраціями, які створили Наталі Сміллі (про професорку МакҐонеґелл) та Гелен Бреді (про братів Візлі). У оповіді для читачів дошкільного віку буде створено переказ основних фактів, цитат і ключових епізодів персонажів, однак вся серія не є продовження знаменитої саги.

У Bloomsbury кажуть, що сама серія не стосується виняткового дошкільного віку, а придбати її можуть як колекціонери, так і фанати пригод. Наразі українською мовою вийшло три книжки з головною трійкою персонажів у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Роулінг зворушливо підтримала українського морпіха. Британська письменниця надіслала лист та підписану книгу українському морпіху, який боронив Маріуполь та понад 4 роки перебував у російському полоні.

Згодом стало відомо, що вийшов перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер" від НВО. Прем'єра відбудеться на Різдво, 25 грудня 2026 року.