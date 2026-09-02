Магія повертається: вийшов перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер" від НВО

Прем'єра відбудеться на Різдво, 25 грудня 2026 року. Перший сезон – це екранізація книги "Гаррі Поттер та філософський камінь".

HBO показав двохвилинний трейлер нової екранізації "Гаррі Поттера і філософського каменя". В відеоролику показали, як сам Гаррі вибирає факультет за допомогою магічного капелюха, а його друзі — Рон та Герміона — починають свій шлях до Гоґвортсу.

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Також у трейлері показали професорів Дамблдора, Снейпа та Мінерву Макґонеґел, епізоди з уроків магії та матчу з квідічу.

В якийсь момент можна розгледіти навіть професора Квірела, який є одним із головних героїв книжки.

Перший сезон, який докладно розповість історію першої книги про малого чарівника: "Гаррі Поттер і філософський камінь", вийде 25 грудня 2026 року. Головні ролі виконують Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Алістер Стаут, які грають відповідно Гаррі, Герміону та Рона.

Відео дня

Зйомки серіалу наразі проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden. Керівниця проєкту — шоуранерка Франческа Гардінер, а режисер — Марк Майлод.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Фанати серії книжок та фільмів про чарівника Гаррі Поттера змусили перенаправити електромережу між Великою Британією та Ірландією. Причиною стало те, що першочерговий маршрут проходив через "меморіал" персонажу серії книг Доббі.

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Також стало відомо, що британська письменниця Джоан Роулінг надіслала лист та підписану книгу українському морпіху Олександру Іванову, який боронив Маріуполь та понад 4 роки перебував у російському полоні. Тоді він підтримував побратимів, переповідаючи їм книжки про Гаррі Поттера.