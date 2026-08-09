Фанати Гаррі Поттера змусили змінити маршрут електромережі, бо той проходив через могилу Доббі

Фанати серії книжок та фільмів про чарівника Гаррі Поттера змусили перенаправити електромережу між Великою Британією та Ірландією. Причиною стало те, що першочерговий маршрут проходив через "меморіал" персонажу серії книг Доббі.

Проєкт-інтерконектор Greenlink вартує 430 мільйонів фунтів. Про це пише BBC.

Передбачається, що він з'єднає Національну енергосистему Британії з Ірландією 125-мильним кабелем між графством Вексфорд та Фрешвотер-Вест. Маршрут мережі проходив по пляжу у Пембрукширі, де знімали смерть вигаданого персонажа Доббі у фільмах про Поттера.

Керівник проєкту Саймон Ладлам розповів, що спершу планувалося, що кабель проходитиме безпосередньо через меморіал. Однак на адресу компанії надійшли сотні дзвінків, тож було ухвалене рішення про те, щоб змінити маршрут.

Він розповів, що його колега розповів йому про суть дзвінків, і що "мабуть, ми прокладаємо кабель через могилу Доббі".

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"Я сказав: "Доббі, а хто такий Доббі? Я не знаю Доббі? Він вигаданий персонаж у вигаданій книзі, все це вигадано, про що ти говориш?" — розповів Ладлам.

При цьому він зазначив, що обговорив з прихильниками серії, як саме перенаправити кабель, щоб ми не підходили близько до могили Доббі.

Перенаправлення кабелю — це не перший випадок, коли могилу Доббі рятують.

У 2022 році Національний фонд погодився залишити його на місці після консультацій, але закликав відвідувачів не залишати сувеніри.

Фанатів попросили не залишати шкарпетки на штучній могилі, зробленій з гальки з написаними на них повідомленнями, оскільки пляж є екологічно чутливим.

Фокус раніше писав про новий тизеру серіалу про "Гаррі Поттера". Як пише автор публікації, проєкт виглядає, наче штани, успадковані від старшого брата. Очевидний вакуум новизни, хоча візуально "картинка" побудована доволі цікаво. Ще однією проблемою, яка привернула увагу оглядача, є "штучні" декорації, яким бракує реалістичності, масштабності та об’єму. Хотілося б більш скрупульозної роботи над деталями й менше цифрової обробки та штучного інтелекту, зазначає автор.

Нагадаємо, що українська акторка та модель отримала роль в серіалі про Гаррі Поттера. Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор у новому серіалі про хлопчика-чарівника. До цього Карабут вже з'являлась у невеличких ролях.