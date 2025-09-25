Українська акторка та модель отримала роль в серіалі про Гаррі Поттера

Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор у новому серіалі про хлопчика-чарівника. До цього Карабут вже з'являлась у невеличких ролях.

Повідомлення про те, що українка отримала роль у серіалі про Гаррі Поттера, з'явилась на кількох авторитетних фанатських ресурсах, які публікують здебільшого перевірені новини про всесвіт хлопчика-чарівника.

Світлана Карабут зіграє роль професорки Вектор

Так Wizarding World Direct розповів, що Світлана Карабут отримала роль професорки Септіми Вектор у телесеріалі про Гаррі Поттера. Септіма Вектор – є професоркою арифмантії в Гоґвортсі і однією із улюблених вчительок Герміони Грейнджер.

Вона часто з'являлась на сторінках книжок Джоан Роулінг, але в оригінальних фільмах Вектор була лише в кількох епізодах без слів.

Про Світлану Карабут відомо небагато. Вона проживає у Лондоні, працює моделлю та іноді знімається у кіно.

На сайті IMDB сказано, що вона з'являлась в невеличких ролях у чотирьох картинах, найбільш відомою з яких є фільм про Джеймса Бонда 2021 року: "007: Не час помирати".

Нагадаємо, на студії Warner Bros. у Лівсдені (Велика Британія) стартували зйомки найобговорюванішого і найбільш довгоочікуваного серіалу HBO "Гаррі Поттер". Головну роль хлопчика-чарівника грає Домінік Маклафлін, і студія вже показала його перше фото у образі Поттера.

Ми також розповідали, що для нового серіалу про хлопчика-чарівника побудують ціле місто.