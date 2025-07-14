Гаррі Поттер повертається: який вигляд має хлопчик-чарівник у серіалі від HBO (фото)

На студії Warner Bros. у Лівсдені (Велика Британія) стартували зйомки найобговорюванішого і найбільш довгоочікуваного серіалу HBO "Гаррі Поттер".

Related video

Головну роль хлопчика-чарівника грає Домінік Маклафлін, і його перше фото студія вже представила на обговорення глядачів на своїй сторінці в Instagram.

Він позує в мантії, одягненій на шкільну форму, і фірмових круглих окулярах.

"Першокурсники, крок уперед! Зйомки серіалу HBO Original Harry Potter уже розпочалися", — йдеться у підписі до знімка.

Новий Гаррі Поттер дуже схожий на свій оригінал Фото: HBO

Зйомки серіалу стартували через 14 років після виходу фільму "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2".

Фанати франшизи не готові були попрощатися з "поттеріаною", тож не дивно, що творці вирішили адаптувати книжки Джоан Роулінг у серіал, кожен із сезонів якого розкриватиме події однієї книжки. Заплановано 7 сезонів, які можуть виходити на екрани протягом 10 років.

Крім Маклафліна, у проєкті знімаються Арабелла Стентон у ролі Герміони та Алістер Стаут у ролі Рона. Трійця обійшла понад 30 тисяч акторів на кастингах минулої осені.

Як пише Variety, 14 липня оголошено новий акторський склад, до якого увійшли Рорі Вілмот у ролі Невілла Довгопупса, Еймос Кітсон у ролі Дадлі Дурсля, Луїза Брілі в ролі мадам Роланди Гуч і Антон Лессер у ролі Гарріка Оллівандера.

Також підтверджено, що серіал вийде у 2027 році на HBO і HBO Max.

У новому серіалі HBO, знятому за мотивами улюбленої книги та екранізованої книги, юний Поттер дізнається, що він чарівник, залишає свою маґлівську сім'ю і вирушає до школи чаклунства та чарівництва Гоґвортс. Дорогою він потоваришує з Роном Візлі та Герміоною Грейнджер, а також битиметься з Лордом Волан-де-Мортом.

Джон Літгоу ("Конклав", "Корона") зіграє Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір ("Перекотиполе", "Біла королева") — Мінерву Макґонаґалл, Паапа Ессьєду ("Я можу знищити тебе", "Банди Лондона") — Северуса Снейпа, а Нік Фрост ("Зомбі на ім'я Шон", "Типу круті лягаві") — Рубеуса Гаґріда.

Так виглядає Дадлі Дурсль у серіалі. Його грає Амос Кітсон. Фото: Variety

Серед інших акторів — Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі, Локс Пратт у ролі Драко Малфоя і Джонні Флінн у ролі Люціуса Малфоя, Лео Ерлі в ролі Шеймуса Фінігана, Алессія Леоні в ролі Парваті Патіл, Сієнна Муса в ролі Лаванди Браун і Берті Карвел у ролі Корнеліуса Фаджа.

Бел Паулі та Деніел Рігбі зіграють Петунію і Вернона Дурслів.

Раніше Фокус писав:

Ми також розповідали, що для нового серіалу про хлопчика-чарівника побудують ціле місто.