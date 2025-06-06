"Це наче сон": Том Фелтон знову повернеться до ролі Драко Малфоя з "Гаррі Поттера"

37-річний актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера (2001–2011), цього осіннього сезону повернеться до образу пихатого й внутрішньо розгубленого антагоніста головного героя — вже у бродвейській постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя".

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Про це пише People.

Як повідомили 5 червня в ефірі шоу Today, саме в день вигаданого дня народження персонажа (йому "виповнилося" 45 років), Фелтон замінить на сцені Аарона Бартца, який раніше виконував роль дорослого Драко. Театральна постановка вперше стартувала в Лондоні у 2016 році, а з 2018 року її показують і на Бродвеї.

Це буде перша поява когось із оригінального акторського складу фільмів у виставі "Прокляте дитя". Том вийде на сцену театру Lyric у Нью-Йорку з 11 листопада й гратиме протягом 19 тижнів.

"Це все виглядає як сон. Я 16 років тому попрощався з цим персонажем, а тепер маю можливість знову втілити його — але вже як батька, у новій історії. Це надзвичайно захопливо", — поділився актор у коментарі.

У відео, де Фелтон знову з’являється у сценічному образі Драко, актор зізнається, що розплакався, коли після довгої перерви одягнув культовий платиновий перук — адже "цей проєкт був величезною частиною мого дитинства".

"Довго довелося тримати новину в секреті, але тепер я надзвичайно радий її оголосити", — розповів він ведучим Today Крейгу Мелвіну та Саванні Гатрі.

У своєму офіційному зверненні Фелтон додав: "Бути частиною фільмів про Гаррі Поттера — одна з найбільших честей у моєму житті. А тепер, коли я повертаюся до ролі у "Прокляте дитя", мені виповнюється саме стільки років, скільки й Драко в цій постановці. Це своєрідне замкнене коло. Повернутися в його взуття — і, звісно, в платиново-біле волосся — просто неймовірно. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цією історією з найвідданішою фан-спільнотою у світі".

Нагадаємо, американська мережа платного телебачення HBO представила акторів, які зіграють головні ролі в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера.

Фокус також писав, що троє нових головних героїв серіалу про Гаррі Поттера зароблять суму грошей, яка змінить їхнє життя. Наприклад, Деніелу Редкліффу заплатили 1 мільйон фунтів стерлінгів за перший фільм, а за два останні сума зросла до 50 мільйонів.