"Это как сон": Том Фелтон снова вернется к роли Драко Малфоя из "Гарри Поттера"

37-летний актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя во всех восьми фильмах о Гарри Поттере (2001-2011), в этом осеннем сезоне вернется к образу напыщенного и внутренне растерянного антагониста главного героя — уже в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя".

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Об этом пишет People.

Как сообщили 5 июня в эфире шоу Today, именно в день вымышленного дня рождения персонажа (ему "исполнилось" 45 лет), Фелтон заменит на сцене Аарона Бартца, который ранее исполнял роль взрослого Драко. Театральная постановка впервые стартовала в Лондоне в 2016 году, а с 2018 года ее показывают и на Бродвее.

Это будет первое появление кого-то из оригинального актерского состава фильмов в спектакле "Проклятое дитя". Том выйдет на сцену театра Lyric в Нью-Йорке с 11 ноября и будет играть в течение 19 недель.

"Это все выглядит как сон. Я 16 лет назад попрощался с этим персонажем, а теперь имею возможность снова воплотить его — но уже как отца, в новой истории. Это очень увлекательно", — поделился актер в комментарии.

В видео, где Фелтон снова появляется в сценическом образе Драко, актер признается, что расплакался, когда после долгого перерыва надел культовый платиновый парик — ведь "этот проект был огромной частью моего детства".

"Долго пришлось держать новость в секрете, но теперь я чрезвычайно рад ее объявить", — рассказал он ведущим Today Крейгу Мелвину и Саванне Гатри.

В своем официальном обращении Фелтон добавил: "Быть частью фильмов о Гарри Поттере — одна из самых больших честей в моей жизни. А теперь, когда я возвращаюсь к роли в "Проклятом дитя", мне исполняется именно столько лет, сколько и Драко в этой постановке. Это своего рода замкнутый круг. Вернуться в его обувь — и, конечно, в платиново-белые волосы — просто невероятно. Я с нетерпением жду возможности поделиться этой историей с самым преданным фан-сообществом в мире".

Напомним, американская сеть платного телевидения HBO представила актеров, которые сыграют главные роли в будущем сериале о Гарри Поттере.

Фокус также писал, что трое новых главных героев сериала о Гарри Поттере заработают сумму денег, которая изменит их жизнь. Например, Дэниелу Рэдклиффу заплатили 1 миллион фунтов стерлингов за первый фильм, а за два последних сумма выросла до 50 миллионов.