Гарри Поттер возвращается: как выглядит мальчик-волшебник в сериале от HBO (фото)

На студии Warner Bros. в Ливсдене (Великобритания) стартовали съемки самого обсуждаемого и долгожданного сериала HBO "Гарри Поттер".

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Главную роль мальчика-волшебника играет Доминик Маклафлин, и его первое фото студия уже представила на обсуждение зрителей на своей странице в Instagram.

Он позирует в мантии, надетой на школьную форму, и фирменных круглых очках.

"Первокурсники, шаг вперед! Съемки сериала HBO Original Harry Potter уже начались", – говорится в подписи к снимку.

Новый Гарри Поттер очень похож на свой оригинал Фото: HBO

Съемки сериала стартовали через 14 лет после выхода фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2".

Фанаты франшизы не готовы были проститься с "поттерианой", поэтому неудивительно, что создатели решили адаптировать книги Джоан Роулинг в сериал, каждый из сезонов которого будет раскрывать события одной книги. Запланированы 7 сезонов, которые могут выходить на экраны в течение 10 лет.

Кроме Маклафлина, в проекте снимаются Арабелла Стэнтон в роли Гермионы и Алистер Стаут в роли Рона. Троица обошла более 30 тысяч актеров на кастингах прошлой осенью.

Как пишет Variety, 14 июля объявлен новый актерский состав, включающий Рори Уилмота в роли Невилла Долгопупса, Эймоса Китсона в роли Дадли Дурсля, Луизу Брили в роли мадам Роланды Хуч и Антона Лессера в роли Гаррика Олливандера.

Также подтверждено, что сериал выйдет в 2027 году на HBO и HBO Max.

В новом сериале HBO, снятом по мотивам любимой книги и экранизированной книги, юный Поттер узнает, что он волшебник, покидает свою магловскую семью и отправляется в школу чародейства и волшебства Хогвартс. По пути он подружится с Роном Уизли и Гермионой Грейнджер, а также сразится с Лордом Волан-де-Мортом.

Джон Литгоу ("Конклав", "Корона") сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир ("Перекати-поле", "Белая королева") — Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьеду ("Я могу уничтожить тебя", "Банды Лондона") — Северуса Снейпа, а Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") — Рубеуса Хагрида.

Так выглядит Дадли Дурсль в сериале. Его играет Амос Китсон. Фото: Variety

Среди других актеров — Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли, Локс Пратт в роли Драко Малфоя и Джонни Флинн в роли Люциуса Малфоя, Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.

Бел Паули и Дэниел Ригби сыграют Петунию и Вернона Дурслей.

Ранее Фокус писал:

Мы также рассказывали, что для нового сериала о мальчике-волшебнике построят целый город.