Украинская актриса и модель получила роль в сериале о Гарри Поттере

Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор в новом сериале о мальчике-волшебнике. До этого Карабут уже появлялась в небольших ролях.

Сообщение о том, что украинка получила роль в сериале о Гарри Поттере, появилась на нескольких авторитетных фанатских ресурсах, которые публикуют в основном проверенные новости о вселенной мальчика-волшебника.

Так Wizarding World Direct рассказал, что Светлана Карабут получила роль профессора Септимы Вектор в телесериале о Гарри Поттере. Септима Вектор — является профессором арифмантии в Хогвартсе и одной из любимых учительниц Гермионы Грейнджер.

Она часто появлялась на страницах книг Джоан Роулинг, но в оригинальных фильмах Вектор была лишь в нескольких эпизодах без слов.

О Светлане Карабут известно немного. Она проживает в Лондоне, работает моделью и иногда снимается в кино.

На сайте IMDB сказано, что она появлялась в небольших ролях в четырех картинах, наиболее известной из которых является фильм о Джеймсе Бонде 2021 года: "007: Не время умирать".

Напомним, на студии Warner Bros. в Ливсдене (Великобритания) стартовали съемки самого обсуждаемого и самого долгожданного сериала HBO "Гарри Поттер". Главную роль мальчика-волшебника играет Доминик Маклафлин, и студия уже показала его первое фото в образе Поттера.

Мы также рассказывали, что для нового сериала о мальчике-волшебнике построят целый город.