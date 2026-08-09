Поклонники "Гарри Поттера" заставили изменить трассу электросети, поскольку она проходила через могилу Добби

Поклонники серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере добились перенаправления линии электропередачи между Великобританией и Ирландией. Причиной стало то, что первоначальный маршрут проходил через "мемориал" персонажу серии книг Добби.

Проект межсистемного соединения Greenlink оценивается в 430 миллионов фунтов. Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что он соединит Национальную энергосистему Великобритании с Ирландией с помощью 125-мильного кабеля между графством Вексфорд и Фрешвотер-Уэст. Маршрут сети проходил по пляжу в Пембрукшире, где снимали смерть вымышленного персонажа Добби в фильмах о Поттере.

Руководитель проекта Саймон Ладлам рассказал, что изначально планировалось, что кабель будет проходить непосредственно через мемориал. Однако в компанию поступили сотни звонков, в связи с чем было принято решение изменить маршрут.

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Он рассказал, что его коллега объяснил ему суть этих звонков и что "по-видимому, мы прокладываем кабель через могилу Добби".

"Я сказал: „Добби, а кто такой Добби? Я не знаю Добби. Это вымышленный персонаж из вымышленной книги, всё это выдумка, о чём ты говоришь?“ — рассказал Ладлам.

При этом он отметил, что обсудил с поклонниками сериала, как именно перенаправить кабель, чтобы мы не подходили близко к могиле Добби.

Перенаправление кабеля — это не первый случай, когда могилу Добби спасают.

В 2022 году Национальный фонд после консультаций согласился оставить его на месте, но призвал посетителей не оставлять сувениры.

Болельщиков попросили не оставлять на искусственной могиле, сложенной из гальки с надписями, носки, поскольку пляж является экологически уязвимым.

"Фокус" ранее писал о новом тизере сериала о "Гарри Поттере". Как отмечает автор публикации, проект выглядит так, будто это штаны, унаследованные от старшего брата. Очевиден дефицит новизны, хотя визуально "картинка" построена довольно интересно. Еще одной проблемой, которая привлекла внимание обозревателя, являются "искусственные" декорации, которым не хватает реалистичности, масштабности и объема. Хотелось бы более скрупулёзной работы над деталями и меньше цифровой обработки и искусственного интеллекта, отмечает автор.

Напомним, что украинская актриса и модель получила роль в сериале о Гарри Поттере. Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор в новом сериале о мальчике-волшебнике. До этого Карабут уже появлялась в небольших ролях.