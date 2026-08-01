Провів понад 4 роки в полоні: Джоан Роулінг зворушливо підтримала українського морпіха (фото)

Британська письменниця Джоан Роулінг надіслала лист та підписану книгу українському морпіху Олександру Іванову, який боронив Маріуполь та понад 4 роки перебував у російському полоні.

Перебуваючи у полоні, Олександр Іванов пошепки переповідав романи про Гаррі Поттера своїм побратимам, аби підтримати їхній дух. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Український морпіх отримав листа від Роулінґ

Про історію Олександра британська письменниця дізналася від його дружини Неллі. Взимку жінка написала авторці "Гаррі Поттера" листа, в якому розповіла про долю українського захисника.

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З полону Олександр повернувся 15 травня цього року. У День Народження Гаррі Поттера, що традиційно святкується 31 серпня, чоловік отримав відповідь від Роулінг, а також книгу з автографом письменниці. Відповідними фото захисник поділився на своїй сторінці в Instagram.

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"Шановний Олександре, я чула, що ви великий шанувальник Гаррі і що ці історії дарували вам розраду під час полону в Росії. Я дуже рада чути, що вас звільнили і ви повернулися додому, в Україну. Бажаю вам довгого й щасливого життя", — йдеться у листі.

Лист Роулінг Фото: Instagram

Нагадаємо, українка показала місце, де Джоан Роулінг писала книгу про "Гаррі Поттера".

Фокус також повідомляв, що у 2022 році Джоан Роулінг поділилася кадрами зі звільненої Харківщини.