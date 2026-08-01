Провел более 4 лет в плену: Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского морпеха (фото)
Британская писательница Джоан Роулинг отправила письмо и подписанную книгу украинскому морпеху Александру Иванову, защищавшему Мариуполь и более 4 лет находившемуся в российском плену.
Находясь в плену, Александр Иванов шепотом рассказывал романы о Гарри Поттере своим товарищам, чтобы поддержать их дух. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Об истории Александра британская писательница узнала от его супруги Нелли. Зимой женщина написала автору "Гарри Поттера" письмо, в котором рассказала о судьбе украинского защитника.Важно
Из плена Александр вернулся 15 мая этого года. В День Рождения Гарри Поттера, традиционно празднующегося 31 августа, мужчина получил ответ от Роулинг, а также книгу с автографом писательницы. Соответствующими фото защитник поделился на своей странице в Instagram.
"Уважаемый Александр, я слышала, что вы большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни", — говорится в письме.
Напомним, украинка показала место, где Джоан Роулинг писала книгу о "Гарри Поттере".
Фокус также сообщал, что в 2022 году Джоан Роулинг поделилась кадрами из уволенной Харьковщины.