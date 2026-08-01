Провел более 4 лет в плену: Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского морпеха (фото)

Британская писательница Джоан Роулинг отправила письмо и подписанную книгу украинскому морпеху Александру Иванову, защищавшему Мариуполь и более 4 лет находившемуся в российском плену.

Находясь в плену, Александр Иванов шепотом рассказывал романы о Гарри Поттере своим товарищам, чтобы поддержать их дух. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Украинский морпех получил письмо от Роулинг

Об истории Александра британская писательница узнала от его супруги Нелли. Зимой женщина написала автору "Гарри Поттера" письмо, в котором рассказала о судьбе украинского защитника.

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Из плена Александр вернулся 15 мая этого года. В День Рождения Гарри Поттера, традиционно празднующегося 31 августа, мужчина получил ответ от Роулинг, а также книгу с автографом писательницы. Соответствующими фото защитник поделился на своей странице в Instagram.

"Уважаемый Александр, я слышала, что вы большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни", — говорится в письме.

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Письмо Роулинг Фото: Instagram

Напомним, украинка показала место, где Джоан Роулинг писала книгу о "Гарри Поттере".

Фокус также сообщал, что в 2022 году Джоан Роулинг поделилась кадрами из уволенной Харьковщины.