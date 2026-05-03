"Не верил, что удастся выбраться": боец ВСУ две недели прожил в блиндаже с россиянином, — СМИ

Украинский военный Вадим Летунов перепутал блиндаж и забежал в российский, когда его позицию уничтожили дроны.

После этого бойцу ВСУ с ранением пришлось две недели жить в одном блиндаже с россиянином. Об этом пишет британское издание The Guardian

Издание The Guardian называет этот случай "сюрреалистической и впечатляющей историей", ведь российским и украинским военным не часто приходится вести длительные разговоры.

Журналисты издания, которые пообщались с Вадимом Летуновым, узнали, что 34-летний одессит держал свою позицию, которую россияне обстреливали по 6-7 часов ежедневно, используя дроны-камикадзе и минометы. Он рассказал, что в конце февраля им удалось разрушить его блиндаж, где был он и его побратим.

По словам Вадима, ему повезло выжить, а вот его товарищ погиб. Когда он побежал в направлении других позиций ВСУ, то заметил укрепленную позицию среди деревьев.

"Я зашел в блиндаж и увидел парня в форме, который целился в меня из автомата. Я сказал ему, что я из такой-то бригады и что меня разбомбили. Парень сказал: "Заходите". Ну, я зашел. А потом я услышал его акцент. Он был русским. Я сказал: "Ты не один из нас, не так ли? Пожалуйста, не убивайте меня", — вспоминает он.

Тогда россиянин по имени Никита приказал Летунову спуститься в крошечную подземную камеру и сказал ему, что не будет стрелять, потому что тот безоружен. Также он показал украинцу на самодельный крест, который был сделан из деревянных досок, где была надпись "Спаси и сохрани".

Он уверял, что отпустит Вадима на следующий день утром, но не сделал этого. Тот украинский военный быстро понял, что его единственным шансом выжить является манипулировать врагом. Военный из Одессы знал немного о психологии и быстро понял, что Никита раньше был наркоманом и мелким преступником, который пошел на фронт, чтобы выйти на свободу.

Также он заставил украинца раздеться и обыскал его одежду, думал, что найдет наркотики, ведь верил в пропаганду Кремля, которая убеждает россиян будто все украинские военные употребляют наркотики.

Следующие несколько дней Никита, сидя в холодном блиндаже почти без еды, рассказывал бойцу ВСУ о величии армии РФ. При этом он страдал от резких перепадов настроения.

"Он превращался в маньяка, приставлял оружие к моему лбу и говорил: "Я сейчас тебя убью". Я начал молиться [...], а потом наступила тишина. Я слышал, как он отложил оружие в сторону. Он просто мгновенно передумал. Как это объяснить?" — вспоминает украинец.

Пока Летунов был в плену командование 118-й бригады считало, что он погиб. Его матери и жене даже сообщили, что он возможно уже не вернется домой.

По словам украинского военного, раз в день дрон доставлял в блиндаж 250 граммов еды: в основном это была пачка каши, варенье и небольшая бутылка воды.

Поэтому россиянин давал своему пленному один кусочек шоколада в день и воду в крышке от бутылки. А потом начал жаловаться на нехватку пищи и необходимость собирать дождевую воду и "пить собственную мочу".

"Однажды утром он сказал мне: "Может, это мне стоит тебе сдаться?". Я ответил: "Не нужно". Но я сказал ему, что условия [в украинском плену] хорошие: трехразовое питание, сигареты, Женевская конвенция", — рассказывает украинец.

Боец ВСУ вспоминает, что этот разговор повторялся пять раз. И когда в блиндаже закончилась вся вода, а Никита уже не выдерживал, они пошли искать воду.

"Мы вышли в туман и услышали, как над нами гудит дрон. Это был украинский. Мы повесили табличку возле дерева. На ней был мой позывной — Картман — и номер бригады. Я стал на колени, показал на табличку и воскликнул, что я украинец", — рассказывает Вадим.

Но дронщики подумали, что они оба являются россиянами, и попытались атаковать их вторым дроном — камикадзе. Но, тот разбился. Вторую атаку успели отменить, потому что командир узнал Вадима Летунова.

Тогда дрон ВСУ доставил им немного еды, но на этом плен для украинского военного не закончился. Они еще жили в блиндаже, пока однажды там вдруг не появился украинский бронетранспортер.

"Я не верил до последнего момента, что мне удастся оттуда выбраться", — вспоминает украинец.

Тогда Вадим и Никита поменялись ролями, и уже российский оккупант попал в украинский плен. Но его условия оказались куда лучше тех, в которых две недели пришлось прожить украинцу.

Во время пребывания в плену Вадим Летунов потерял палец на ноге из-за гангрены, а сейчас передвигается на костылях и проходит лечение в реабилитационном центре в Одессе.

А россиянина, вероятно, обменяют на кого-то из украинских военных, после чего он снова быстро окажется на фронте, пишет издание.

Напомним, что 11 апреля, накануне Пасхи, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернули 182 украинцев. Среди освобожденных — военные и гражданские, включая офицеров, которых российская сторона долгое время отказывалась включать в списки на обмен.

